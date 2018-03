Analyysi: Sydän pysähtyy – pelastaako sinua kukaan?

Elvytetäänkö sinut, jos sydämesi pysähtyy? Kenellä on oikeus päättää potilaan elämästä ja kuolemasta, pohtii Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen.

Istuin muutama vuosi sitten Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vakavasti sairastuneen läheiseni sängyn vieressä.

Lääkäri tuli huoneeseen ja esitti potilaalle kysymyksen: Haluatteko, että teidät elvytetään, jos sydämenne pysähtyy?

Yle uutisoi eilen, että suuri osa suomalaisten sairaaloiden teho-osastojen lääkäreistä on sitä mieltä, että ei elvytetä -päätös on lääketieteellinen päätös, jonka tekee lääkäri. Lue tästä uutinen.

Tehohoitolääkäreiden mielestä elvytyspäätöstä ei koskaan tule sysätä potilaan tai omaisen vastuulle. Lääkäreiden mielestä päätöksestä täytyy keskustella potilaan tai omaisen kanssa, mutta jos asiassa tulee erimielisyyttä, lääkäri tekee päätöksen.

Eduskunnan oikeusasiamies on eri mieltä kuin lääkärit. Eduskunnan oikeusasiamies on linjannut useassa ei elvytetä -päätöstä koskevassa ratkaisussaan, että päätös täytyy tehdä aina yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen omaisensa kanssa.

Mutta kuka saa päättää potilaan elämästä ja kuolemasta?

Tai ainakin siitä, elvytetäänkö potilas, jos hänen sydämensä pysähtyy.

Lääkäri voi arvioida potilaan niin sanottua sairaustaakkaa ja sitä, kuinka hyvin tämä voisi toipua, jos hänet elvytetään. Mutta paraskaan lääkäri ei voi koskaan tietää sitä surun ja tuskan määrää, mitä potilaan sydämenpysähdyksestä aiheutuu. Tämän takia omaiset eivät aina hyväksy lääkäreiden tekemiä päätöksiä.

Se ei ole ihme, sillä kaikki lääkäritkään eivät kykene itse tekemään ei elvytetä -päätöksiä.

Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen sanoi eilen Ylen uutisessa, että esimerkiksi kirurgille voi olla vaikeaa tehdä ei elvytetä -päätöstä ja luopua potilaastaan, kun hän on nähnyt paljon aikaa ja vaivaa pelastaakseen potilaan.

Useat lääkärit joutuvat kuitenkin jatkuvasti päättämään, elvytetäänkö joku potilas vai ei. Ei elvytetä -päätös on aina eettisesti vaikea lääkäreille.

Käytännössä lääkärit eivät tällä hetkellä noudata eduskunnan oikeusasiamiehen linjausta. Lääkärit ja laillisuusvalvoja ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että potilaslaki on elvytyspäätösten osalta tulkinnanvarainen. Lääkärit toivoisivat selkeyttä lakiin. Eduskunnan oikeusasiamies on jo vuonna 2007 esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että lakia selkiytettäisiin. Laki on kuitenkin pysynyt samana.

Mitä sinä vastaisit, jos lääkäri kysyisi, elvytetäänkö sinut?

Minä kuuntelin järkyttyneenä läheiseni sairaalan sängyn vieressä, mitä hän vastaa lääkärin kysymykseen.

Hän sanoi, että kyllä. Kyllä minä haluan, että minut elvytetään. Olin helpottunut hänen vastauksestaan.

