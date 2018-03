Tuhansien opiskelijoiden ulosmarssi aseita vastaan Yhdysvalloissa: "Liika on liikaa!"

He painoivat päänsä alas kunnioittaakseen menehtyneitä. He kantoivat käsissään kylttejä kuten "ei enää koskaan" ja "olenko seuraava?" He sättivät Kansallista kivääriyhdistystä ja sen tukijoita.

Uudelleen ja uudelleen he toistivat viestinsä: Liika on liikaa.

Yhdessä Yhdysvaltain historian laajimmaksi kutsutussa nuorten protestiaallossa kymmenet tuhannet opiskelijat marssivat keskiviikkona ulos luokistaan vaatimaan aseväkivallan vastaisia toimia ja turvallisuutta kouluihin.

National School Walkout -mielenosoitus pidettiin tasan kuukausi Floridan kouluampumisen jälkeen. Mielenosoittajien viestin mukaan liian moni nuori on kuollut ja he ovat väsyneitä käymään koulua kuolemanpelossa.

– Tämä saa riittää. Aiomme jatkaa taistelua emmekä aio lopettaa ennen kuin kongressi tekee muutoksia, sanoi virginialainen abiturientti Maxwell Nardi uutistoimisto AP:n haastattelussa.

17 uhria, 17 minuuttia

Ulosmarsseja järjestettiin ympäri maata. Ne alkoivat kello kymmeneltä aamupäivällä ja kestivät 17 minuuttia. Floridan kouluampumisessa kuoli 17 ihmistä.

Joissakin mielenosoituksissa lainsäätäjille esitettiin erityisiä vaatimuksia, kuten pakollisia taustaslevityksiä kaikkien aseostojen yhteydessä ja esimerkiksi puoliautomaattisten aseiden kieltoa.

Kansallinen kivääriyhdistys NRA vastasi mielenosoituksiin Twitterissä kuvalla mustasta kivääristä, joka oli varustettu Yhdysvaltain lipulla. Kuvateksti kuului "hallitsen omia aseitani, kiitos".

Esimerkiksi CNN:n haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Austin Roth Michiganin osavaltiosta sanoi, ettei osallistunut mielenilmaukseen, koska ei tue sitä, että traagisia tapahtumia käytetään politiikan välineenä.

Lähteet: STT, AP