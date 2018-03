Turkulaista autonrakentajaa rassaa istua työpäivisin kaksi tuntia bussissa – "Autotehdas oli paras vaihtoehto, kun ei ollut tuuria löytää muuta työtä"

Turku

Turun linja-autoasema on hiljainen aamulla kello neljä, mutta pian eri suunnista saapuu autonrakentajia kohti Uuteenkaupunkiin lähteviä busseja. Turkulainen Ville Hietamäki on yksi aamuyöllä heränneistä. Hän on tyytyväinen kuljetuspalveluun.

– On paljon halvempaa mennä bussilla kuin omalla autolla. Autoni vie bensaa edestakaisella työmatkalla melkein 20 euron edestä. Bussilla minulta menee kahdeksan euroa päivässä, kertoo Ville Hietamäki.

Valmet Automotiven työmatkabussit Turun linja-autoasemalla. Minna Rosvall / Yle

Uudenkaupungin autotehtaalle kulkevat työmatkabussit ovat suosittuja. Turun suunnasta Valmet Automotiveen (siirryt toiseen palveluun)kulkee tavallisesti kaksi linja-autollista eli noin 60–80 työntekijää työvuoroa kohden. Porin suunnasta (siirryt toiseen palveluun)kyydissä on yleensä noin 30 henkeä työvuoroa kohden.

Ville Hietamäki on tyytyväinen työhönsä autotehtaalla, mutta pitkä työmatka rassaa.

– Autotehdas oli paras vaihtoehto, kun ei ollut tuuria löytää muuta työtä. Ainoa ongelma ovat nämä pitkät työmatkat. Tässä menee kaksi tuntia ylimääräistä aikaa: tunti sinne ja tunti takaisin. Työpäiväni voi olla kymmentuntinen, kertoo Hietamäki.

Kaikilla ei ole varaa vuokraan Uudessakaupungissa

Ville Hietamäki on työskennellyt Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla nyt viisi kuukautta. Julkisuudessa on arvioitu, että huono palkka on verottanut kiinnostusta pestejä kohtaan. Valmet Automotive etsii parhaillaan tuhansia uusia työntekijöitä. Ville Hietamäki on kuitenkin tyytyväinen palkkaan.

– Minulla on kokemusta muun muassa suurtalouskokin työstä. Autotehdas on hyvä paikka totutella työelämään. Palkkakin on mukava, melkein 1 800 euroa kuukaudessa.

Koko Lounais-Suomeen on tulossa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Uusikaupunki ja sen lähistöllä sijaitsevat paikkakunnat tarjoavat innokkaasti asumismahdollisuuksia. Uuteenkaupunkiin muuttaminen on Hietamäelle kuitenkin mahdotonta.

– Vuokrien hinnat ovat nousseet viime aikoina pilviin. Jotkut työkaverit asuvat asuntoloissa, ja jotkut nukkuvat työpäivän jälkeen matkailuvaunuissakin. Uskon työskenteleväni autotehtaalla tämän vuoden. Kaikki riippuu siitä, miten saan rahat riittämään, kertoo Hietamäki.

Bussin matkustamossa "hyrisee"

Linja-autonkuljettaja Jukka Arola kuljettaa työmatkalaisia toisessa aamun kahdesta linja-autosta. Hän kertoo, että väki on aika hiljaista aamuisin.

– Asennan valaistuksen yleensä himmeälle. Matkustamosta alkaa kuuluu välillä rauhallisia ääniä, siis kuorsausta, naurahtaa Arola.

Ville Hietamäenkin olemus alkaa rentoutua. Hän laittaa mielellään silmät kiinni ja ottaa torkut ennen työpäivää.

– Aamuisin tai öisin otan nokoset tai sitten kuuntelen musiikkia kännykästä. Päiväaikaan katselen maisemia, kuuntelen musiikkia ja surffailen netissä kännykällä, kertoo Hietamäki.

Minna Rosvall / Yle

Turun Länsikeskuksesta kyytiin hypänneet Karin Björklund ja Kristiina Savia vaihtavat iloisina kuulumisia.

– Me yleensä juoruamme. Pidämme täällä meteliä ja häiritsemme muita, naurahtavat naiset.

– Nukuttuja tunteja nolla, nyt on hyvä olla! Minulla oli pari vapaapäivää. Silloin tuli nukuttua, ja jostain syystä en yöllä saanutkaan unta, nauraa Karin Björklund.

Molemmat kertovat olleensa työttöminä, joten nyt työ autotehtaalla tuntuu hyvältä.

– Minua ei ole rakennettu toimistotyöhön. Viihdyn tehdastyössä hyvin. Maalaamossa ollaan, kertoo Björklund.

– Sama minulla: ei siistiä sisätyötä. Mieluummin tällaista, kertoo Kristiina Savia.

Junayhteys jäisi kauemmas tehtaan portista

Kun bussi kurvaa Valmet Automotiven hämärälle pihalle, näky on uskomaton. Vuoronvaihdon aikaan pihassa kulkee satoja ihmisiä. Alue on täynnä kuhinaa ja autoja. Seassa liikkuu useita linja-autoja, sillä myös Porin suunnasta tulee kuljetuksia.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki ovat päättäneet jatkaa (siirryt toiseen palveluun) liikennöintiä vuoden 2019 kesäkuun loppuun saakka. Porista työmatkaliikenne jatkuu ainakin tämän vuoden heinäkuun loppuun. Porin busseihin väkeä tulee kyytiin muun muassa Raumalta ja Luvialta.

Ville Hietamäki Valmet Automotiven portilla. Minna Rosvall / Yle

Saavumme autotehtaan pihalle noin kello kuusi. Työntekijät hyppäävät bussista ja lähtevät ripeästi kohti porttia.

Linja-autonkuljettaja Jukka Arola suuntaa seuraavaksi Uudenkaupungin keskustaan. Kaupunki on hiljainen. Yksi juna saapuu kaupunginlahden rantaa pitkin kulkevaa rataa. Henkilöliikenteen avaamista uudelleen Turusta Uuteenkaupunkiin on väläytelty.

– Junalle olisi varmaan myös asiakkaita, mutta tehtaalle on radalta pitkä matka. Rautatie kulkee aika lähellä linja-autoasemaa. Tästä pitäisi ottaa vielä bussi tehtaalle. Kyllä minä ainakin kulkisin bussilla koko matkan, virnistää Arola.