Leluyhtiö Toys 'R' Us konkurssiin Yhdysvalloissa – "Suomen liikkeet jatkavat kuten ennenkin"

Yksi maailman suurimmista leluyhtiöistä, yhdysvaltalainen Toys 'R' Us on ajautunut konkurssiin.

Pahasti velkaantunut yhtiö ei ole päässyt sopimukseen velkojiensa kanssa yhtiöjärjestelyistä, eikä myöskään löytänyt itselleen ostajaa.

Yhtiö ilmoittaa, että kaikki Yhdysvalloissa toimivat 885 Toys 'R' Us'n ja Babies 'R' Us'n liikettä suljetaan. Noin 33 000 koko- tai osa-aikaista työntekijää menettää työnsä.

– Meillä ei ole enää taloudellista tukea yhtiön toiminnan jatkamiselle Yhdysvalloissa. Siksi käynnistämme hallitun prosessin toiminnan sulkemiseksi Yhdysvalloissa, sanoi toimitusjohtaja Dave Brandon.

Yhtiöllä on ollut toimintaa eri puolilla maailmaa. Yhtiö kertoo, että se käy neuvotteluja, jotta Kanadassa toimivat liikkeet voitaisiin myydä kiinnostuneelle ostajalle, ja samaan kauppaan liitettäisiin 200 Yhdysvalloissa parhaiten menestynyttä liikettä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Toys 'R' Us'n Britanniassa olevat liikkeet suljetaan. Sama kohtalo uhkaa liikkeitä myös Ranskassa, Espanjassa, Puolassa ja Australiassa.

Keski-Euroopassa, kuten Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sijaitsevat liikkeet yritetään myydä.

Toys 'R' Us'n vaikeuksien kerrotaan juontavan juurensa mm. kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta ja kuluttajien tulojen vähenemisestä. Sijoittajien päätöksiin on vaikuttanut myös uhkaava korkojen ja inflaation nousu.

Sijoittajat päätyivät konkurssimenettelyyn siksi, että ne katsoivat sillä tavoin saavansa enemmän sijoittamiaan rahoja takaisin kuin antamalla yhtiön jatkaa toimintaansa. Toys 'R' Us'n liikehuoneistot ja varastot pannaan nyt myyntiin.

"Ei vaikutusta Suomen-liikkeisiin"

Suomessa on kahdeksan Toys 'R' Us -liikettä. Niitä pyörittää lisenssillä tanskalainen lelujätti Top-Toy.

– Liikkeet jatkavat kuten ennenkin, ne eivät ole millään lailla yhteydessä [Yhdysvaltain-toimintaan]. Kuten olemme aiemmin sanoneet, ongelmat Yhdysvalloissa eivät vaikuta meidän toimintaamme, Top-Toyn viestinnästä kerrottiin torstaina aamulla.

Tammikuussa yhtiö arvioi (siirryt toiseen palveluun), etteivät Toys 'R' Us'n ongelmat Yhdysvalloissa vaikuttaisi sen samannimisiin kauppoihin Pohjoismaissa, sillä yhtiö on vain ostanut oikeuden käyttää Toys 'R' Us -brändiä toiminnassaan. Top-Toylla on noin 70 Toys 'R' Us -liikettä Pohjoismaissa. Lisäksi se pyörittää 230 BR-lelukauppaa Pohjoismaissa ja Saksassa.

Lähteet: Reuters