Anu Koivisto oli tottunut olemaan työtön – sitten tuli aktiivimalli ja nyt hän käy kahdessa työssä

Parjattu aktiivimalli on myös työllistänyt ihmisiä, aivan kuin sen tarkoitus onkin.

Suomen aktiivimalli Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla on oltava töissä vähintään 18 tuntia

tai ansaittava omalla yritystoiminnalla vähintään 241,04 euroa

tai osallistuttava viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aktiivisuuden muotoja ei voi yhdistellä.

Jos työtön ei täytä ehtoja, hänen päivärahaansa leikataan seuraavan 65 etuuden maksupäivän ajaksi vajaalla viidellä prosentilla. Lähde: STM

Suonenjokinen Anu Koivisto on jälleen töissä. 48-vuotias Koivisto oli ollut puoli vuotta ilman töitä, mutta hiljattain hän aloitti kahdessa uudessa osa-aikaisessa työpaikassa. Syy palata töihin tuli niin sanotusta aktiivimallista.

– Oli uhkana, että päivärahat tippuu, sitten vähäisetkin tulot olisi tippunut vielä enemmän. Ihmeellisesti alkoi kiinnostaa mollin sivut ja työn hakeminen, Koivisto tuumaa.

Koivisto haki noin kymmentä työpaikkaa ja sai heti kaksi: postinjakajan tuurausta ja siivoustöitä. Pesti Postilla on lyhyt, mutta siivoojan työsopimus on toistaiseksi voimassa. Töitä on noin kolme tuntia päivässä.

– Oikeastaan minulle oli ihan sama töillä, kunhan ne olisivat mahdollisimman lähellä Suonenjokea. En yllättynyt, että sain heti töitä. Olen aina saanut, kun olen hakenut.

Koivistolla ei ikinä ole ollut vakituista työpaikkaa. Hän on tehnyt pätkätöitä muun muassa marjatilalla, siivoojana, lomittajana ja leipomotyöntekijänä. Pätkätöiden välissä hän oli 15 vuotta kotiäitinä.

Hän myöntää, että kotona oloon tottui ja turtui.

– Varmaan laiskasuoni veti. Kotona oloon tottui varmaan siksi, että se on niin mukavaa. Ei saanut itsestään irti. Ei ollut sellaista, joka olisi potkinut persauksille, että nyt liikkeelle.

Malli edelleen parjattu ja epäselvä

Aktiivimallin on tarkoitus saada ihmisiä työelämään, jotta pitkiä työttömyysjaksoja ei tulisi niin helposti ja ihmiset eivät syrjäytyisi työelämästä. Mallin on ennustettu lisäävän työllisyyttä 5 000–12 000 henkilötyövuodella.

Käytännössä aktiivimalli toimii niin, että työtön, joka on osoittanut aktiivisuuttaan työllistyäkseen, saa isompaa työmarkkinatukea kuin työtön, joka ei ole osoittanut aktiivisuutta.

Vuodenvaihteessa voimaan tullutta aktiivimallin valuvikoja on ruodittu julkisuudessa paljon. Sitä vastustavan kansalaisaloitteen allekirjoitti 50 000 ihmistä reilussa viikossa.

Epäselvyyksiä on aiheuttanut, mikä toiminta lasketaan aktiivisuudeksi. TE-toimistot ovat ruuhkautuneet neuvoa kaipaavista työttömistä. Kelan lakimies Eeva Vartio puolestaan kertoo työttömien antaneen palautetta siitä, että kuntoutus tai kuntien omaan työllistymispalvelyyn osallistuminen ei kerrytä aktiivisuutta.

Kävi myös ilmi, että moni työtön on tehnyt keikkatöitä jo ennen aktiivimallin patistelua. Joka kolmas ansiopäivärahan saaja täytti jo viime vuonna aktiivimallin ehdot.

Mallista on löytynyt porsaanreikä, jossa aktiivisuutta ei seurata, jos hänellä on työkyvyttömyyshakemus vireillä. Työeläkeyhtiö Ilmariselle hakemuksia tuli helmikuussa kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, miten aktivisuusmalli on vaikuttanut. Esimerkiksi Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa IAET arvioi, että aktiivimalli pienentää ison osan jäsenistä työttömyysetuutta, koska mallissa ei hyväksytä työnhakua aktiivisuudeksi.

Pohjois-Savon TE-toimiston johtajan Soile Lahden mukaan aktiivimallissa on perusteissa on ongelmia. Epäselvyyksiä aiheutuu siitä, mikä toiminta luetaan aktiivisuudeksi. Toni Pitkänen / Yle

Ensimmäiset viralliset tilastot aktiivimallin vaikutuksista työllisyyteen saadaan huhtikuussa. Ainakin Uudenmaan, Lapin ja Pohjois-Savon TE-toimistoissa on kuitenkin jo nyt tuntuma, että pätkätöitä ja osa-aikaisuuksia otetaan vastaan entistä paremmin.

Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja Soile Lahti uskoo, että töitä, joita ei ole aiemmin kelpuutettu, otetaan nyt vastaan.

– Nyt otetaan vastaan aiempaa enemmän vaikkapa osa-aikaisia ja lyhyempiä työsuhteita, jotka ovat pidemmällä aikavälillä tarkasteltuja työllistymisen kannalta hyviä asioita.

Kauppias saa vapaapäiviä

Heikki Haapalainen / Yle

Nurmeslainen kenkäkauppias Mervi Kortelainen joutui aiemmin laittamaan kaupan kiinni, jos itse ei ole voinut olla töissä. Nyt työtä on kysellyt useampi ihminen.

– Se johtuu nimenomaan aktiivimallista. Itse olen aiemmin yrittänyt etsiä työntekijää eikä ole löytynyt ketään.

Kortelainen onkin palkannut muutamaksi päiväksi kuukaudessa työntekijän, että saa itselleen muutaman lauantain ja yhden vapaapäivän arjelle.

Kortelainen sanoo, että he ovat työntekijän kanssa ovat katsoneet, ettei työntekijälle tulisi tulonmenetyksiä töissä käymisen takia.

Aktiiviset työttömät saavat 32 euroa enemmän

Vielä ei ole tietoa, miten Koiviston tuloille käy, tuleeko rahaa entistä vähemmän osa-aikatyön vuoksi.

Kelan työmarkkinatukilaskurin (siirryt toiseen palveluun) perusteella naimisissa oleva työtön voi saada tukea bruttona 696,60 euroa kuukaudessa. Mikäli aktiivisuusmallin ehdot eivät täyty, etuus on 664,14 euroa kuukaudessa.

Jos henkilö tekee arkipäivisin kolme tuntia työtä, jonka tuntipalkka on verottomana on yhdeksän euroa, hän saa työmarkkinatukea bruttona 576,63 euroa kuukaudessa. Lisäksi hänen bruttopalkkansa on 540 euroa kuukaudessa.

– Raha ei korvaa kaikkea. Nyt on kuitenkin paikka, mihin mennä ja näkee ihmisiä. Tulee ihan erilainen sosiaalinen verkosto ympärille, Anu Koivisto arvioi.