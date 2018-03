Turvapaikanhakijat hiihtävät Kiteeltä tuntemattomaan – ladut liikuttavat lapsia kansallisuuteen katsomatta

Supisuomalainen murtomaahiihto innostaa myös turvapaikanhakijalapsia. Hiihtokoulu on osa kotoutumista.

Kitee

Härdelli on valmis, kun toistakymmentä lasta hyppää koulupäivän jälkeen pikkubussista Puhoksen seurojentalon pihaan ja ryhtyy pukeutumaan hiihtotamineisiin.

– Kimmo, lupasit minulle monot, joissa ei ole nauhoja, sanoo ala-asteikäinen Mariam valmentaja Kimmo Kinnarille.

Pian lapset jo suihkivat vauhdikkaasti urheilukentän laduilla. Näin tehdään jo kolmatta talvea. Hiihtäminen on osa kotoutumista Suomeen.

Hiihto otettiin turvapaikanhakijalasten ohjelmaan heti, kun vastaanottokeskus perustettiin Kiteelle syksyllä 2015. Varsinaisesti hommasta innostuttiin, kun hyväntekeväisyysjärjestö Kansainvälinen hiihtokoulu (siirryt toiseen palveluun) lahjoitti lapsille hiihtoasut ja kunnolliset voiteluvapaat sukset.

– Ne ovat aivan ehdottomat. Suksien on pidettävä olosuhteissa kuin olosuhteissa, ei tästä muuten tulisi mitään, Kimmo Kinnari kertoo.

Kaisan vieraana Kontiolahdella

Hiihtokoululaiset osallistuivat kutsuvieraina Kontiolahdessa sadan kilometrin päässä järjestettyihin ampumahiihdon maailmancup-kisoihin. Se on koulun toiminnan ja oman kummiurheilijan, Kaisa Mäkäräisen ansiota. Kisoissa tavattu Mäkäräinen on supersuosikki. Lasten ja idolin kohtaaminen tallentui IBU-tv:n videoon, jonka voi katsoa tästä. (siirryt toiseen palveluun)

– Kaisa on paras, ykkönen, vaikka ei voittaisikaan. Kaisalle terveisiä! Kaisa, me rakastetaan sinua! Ensii, ensii, ensii, Kaisa on parempi, huudot, laulut ja kannustukset kaikuvat, osittain lasten äidinkielillä.

Kaisa Mäkäräinen kertoo haluavansa tukea hiihtoharrastusta, koska se on hyvä tapa sujutella suomalaisuuteen.

Mariamilla on Kaisa Mäkäräisen nimmari edelleen kädessään. Tanja Perkkiö / Yle

– Jos tästä tulee lapsille kotimaa, niin on hyvä oppia suomalaiset tavat. Ja suomalaisiin tapoihin kuuluu talvella hiihtäminen, Mäkäräinen selvittää motiiveja lähteä tukemaan Kansainvälistä hiihtokoulua.

Yhdistyksen tukemaa hiihtoa on viidellä paikkakunnalla, Kitee on näistä ainoa Itä-Suomessa.

Tukena entinen kilpahiihtäjä ja "Olli-ukki"

1980-luvulla itse kilpaa hiihtänyt Kinnari on töissä vastaanottokeskuksessa ja hiihtovalmentajan rooli lankesi hänelle luonnostaan. Lisäksi ryhmällä on apuna "Olli-ukki" eli paikallinen seniori Olli Hakulinen, joka palasi hiihtämisen pariin lasten "perässähiihtäjänä".

– Tuli laitettua itsellenikin tällaiset kunnolliset välineet viidentoista vuoden hiihtotauon jälkeen, että pysyn lasten mukana, hän esittelee.

Kaisalle terveisiä! Kaisa, me rakastetaan sinua! Ensii, ensii, ensii, Kaisa on parempi. Kansainvälisen hiihtokoulun oppilaat kummiurheilijastaan Kaisa Mäkäräisestä

Ladulle lähdetään ainakin kahdesti viikossa, joskus hiihdetään toistakymmentä kilometriä, kun sille päälle satutaan. Tällä kertaa jäädään urheilukentän jälkeiseen seinänousuun laskemaan. Mäenlasku on tärkeää.

– Lapset jaksavat vaikka mitkä nousut, kun tietävät, että sitten tulee se lasku, Kinnari kertoo.

Monikansallinen hiihtojoukkue osaa sekä vapaan että perinteisen tyylin ja laskee yhtä hyvin ladulla kuin rinteessä. Välillä otetaan takapuolituntumaa lumeen, mutta homma jatkuu. Hiihtotaidoissa ei ole moittimista. Joku on osallistunut kilpailuihin.

Harrastukset antavat sisältöä elämään

Tekemisestä on pulaa entisen maatalousoppilaitoksen tiloissa toimivassa vastaanottokeskuksessa. Asuntolahuoneet ovat pieniä, mutta liikuntasalin ovi käy tiuhaan. Hiihtäminen ja muutkin harrastukset, kuten mainetta tuonut jalkapallo, tuovat yleistä hyvinvointia vastaanottokeskuksen tasaiseen arkeen, jossa tekemistä ei tunnu koskaan olevan liikaa, sanoo vastaanottokeskuksen johtaja Ari Kuronen.

Lapset jaksavat vaikka mitkä nousut, kun tietävät, että sitten tulee se lasku. Kimmo Kinnari

Kiteen vastaanottokeskus lopettaa toimintansa kesäkuussa, jolloin lapset muuttavat perheineen sinne, minne maahanmuuttovirasto osoittaa. Pieni osa siirtyy Pohjois-Karjalan toiseen vastaanottokeskukseen Paiholaan Kontiolahdella. Hiihtoharrastuksen jatkuminen on monesta asiasta kiinni.

– Kyllä me tietysti yritetään edistää, että se hiihto jatkuu tuolla muuallakin. Sitähän emme tosin tiedä, mikä tilanne myöhemmin on. Sukset saa muutossa mukaan, jos lupaa hiihtää, hiihtovalmentaja Kimmo Kinnari sanoo.

Kinnarikin saa lapsilta kannustusta.

– Ensii, ensi, ensiiii, Kimmo on parempi!

Lapset hihkuvat jo liikkeelle ja hiihtävät metsän siimekseen.