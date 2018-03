Ensimmäinen suomalainen pelifirma listautui Tukholman pörssiin – nousukiito alkoi heti

Mistä on kyse? Suomalaisilla pelifirmoilla menee edelleen hyvin, vaikka toiminnan kasvu ei ole yhtä kovaa kuin takavuosina

Pörssiin listautuneita pelifirmoja on vasta muutama, kotkalainen Nitro Games listautui viime kesänä

Pörssiin listautumisen jälkeen Kotkassa ja Helsingissä toimiva yritys on pystynyt tuplaamaan henkilöstönsä määrän

Suomen peliala on kokenut ensimmäisen notkahduksensa.

Alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski ennakkotietojen mukaan viime vuonna ensimmäisen kerran peliyritysten historiassa. Ensimmäiset alan yritykset aloittivat 1990-luvun alkupuoliskolla.

– Firmat ylsivät viime vuonna noin 2,3 miljardin liikevaihtoon. Vuonna 2016 summa oli vielä 2,5 miljardia, kertoo johtaja Koopee Hiltunen suomalaisen pelialan kattojärjestöstä Neogamesista (siirryt toiseen palveluun).

Notkahdus ei ole kuitenkaan pelialan koko totuus. Esimerkiksi kotkalaisella Nitro Gamesilla menee paremmin kuin koskaan.

Viime kesänä yritys listautui Tukholman pörssiin, ja siihen päätökseen ollaan yrityksessä tyytyväisiä. Maaliskuun alussa yrityksen osakkeen arvo oli noussut listautumisen jälkeen, kertoi it-alan ilmiöistä uutisoiva TIVI-verkkosivusto (siirryt toiseen palveluun).

– Halusimme viedä yrityksen toiminnan uudelle tasolle listautumalla pörssiin, sanoo toimitusjohtaja Jussi Tähtinen.

Pelialan kokonaisliikevaihdon notkahdus selittyykin alan kattojärjestön mukaan sillä, että alan jättiläinen Supercell ei julkaissut viime vuonna yhtään peliä. Supercellin takana tulevat muut suuret yritykset sen sijaan kasvoivat.

– Toimialan pohja siis leveni, kuvailee Hiltunen alan yritysten kehitystä.

Sijoittajien rahaa Ruotsista

Mobiilipelien kehittämiseen keskittyneen Nitro Gamesin vuosiliikevaihto on 1,7 miljoonaa euroa. Pelialan mittakaavassa yritys on keskisuuri. Liikevaihtonsa se on onnistunut kaksinkertaistamaan joka vuosi. Yritys perustettiin runsaat kymmenen vuotta sitten.

Pörssiin listautumisen hyödyt alkoivat näkyä yrityksen toiminnassa nopeasti.

– Olemme saaneet sijoittajien rahaa, joilla voimme panostaa peliemme markkinointiin ja siihen, että julkaisemme pelimme itse. Tämä vaatii pääomaa ja uutta osaavaa henkilökuntaa, sanoo toimitusjohtaja Jussi Tähtinen.

Nitro Gamesin toimitusjohtaja Jussi Tähtinen. Pyry Sarkiola / Yle

Viime vuoden alussa yrityksen toimipisteissä Kotkassa ja Helsingissä työskenteli runsaat 20 henkeä, nyt työntekijöitä on 45.

Pelien julkaiseminen yrityksen omin voimin on merkittävä muutos.

– Aiemmin tuntuva osuus pelien tuotosta meni julkaisusta vastanneille kansainvälisille yrityksille. Julkaisemalla pelit itse tavoittelemme aiempaa suurempaa tuottoa sekä kontrollia koko pelin julkaisuprosessiin, lisää Tähtinen.

Nitro Games on ensimmäinen suomalainen pelialan yritys Tukholman pörssissä. Helsingin pörssissä suomalaisia pelifirmoja jo on. Päätös Tukholmaan listautumisesta syntyi muun muassa kokeneiden sijoittajien takia.

– Ruotsissa on paljon sijoittajia, jotka ovat sijoittaneet pelifirmoihin. He ovat saaneet hyviä tuottoja ja sen takia he ovat valmiita lähtemään mukaan pelialan toimintaan, kertoo Jussi Tähtinen.

Peli kuin tv-sarja

Uusien sijoittajien avulla Nitro Games on jo pystynyt julkaisemaan ja markkinoimaan omin voimin ensimmäisen pelinsä.

Älypuhelimilla ja tableteilla pelattava taistelu- ja fantasiapeli Medals of War on myyty 77 maahan.

Peli julkaistaan nykyaikaiseen tapaan vaiheittain. Samalla pelinkehittäjä mittaa jatkuvasti, mikä uppoaa yleisöön ja mikä ei, ja päivittää peliä tulosten mukaan.

– Pelin kehittäminen onkin nykyään oikeastaan enemmän palvelubisnestä kuin tuotebisnestä, sanoo Jussi Tähtinen.

Hän vertaa vanhaa ja uutta pelien julkaisutapaa musiikin ja tv-sarjojen julkaisemiseen.

– Kymmenisen vuotta sitten pelin julkaiseminen muistutti artistin levyn julkaisua. Oli tietty julkaisupäivä, jonka jälkeen tuli myyntipiikki ja sitten myynti lähti hiljalleen laskemaan. Nyt pelin julkaiseminen muistuttaa tv-sarjan julkaisua, jossa yleisölle tarjotaan uutta sisältöä pala kerrallaan sisältöä kasvattamalla ja lisäämällä.

Jatkossa Nitro Games aikoo julkaista kaksi mobiilipeliä vuodessa. Ainakin yksi uusi peli on jo työn alla, mutta sen sisältö on vielä tarkoin varjeltu salaisuus.

Yrityksen kasvusta tulevaisuudessa firman johto on niukkasanainen. Virallisesti tulevaisuutta ei kommentoida tai ennusteta.

– Sen tiedän, että sijoittajat ja analyytikot odottavat kasvumme jatkuvan entiseen tapaan, toteaa Jussi Tähtinen.