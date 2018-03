Aasialainen metallijätti osti teräsyhtiö Ovakon – Imatran tehtaan toimitusjohtaja: "Olen luottavainen, että työpaikat säilyvät"

Terästehdaskonserni Ovako Group on myyty kansainväliselle metallijätille, Nipponille. Nippon Steel & Sumito Metal on yksi maailman suurimpia teräsyhtiöitä, jolla on kaikkiaan noin 85 000 työntekijää. Ovako Groupin työntekijämäärä on noin 3000.

Suomen ainoa Ovakon tehdas sijaitsee Imatralla. Konsernin myynnin vaikutuksia ei vielä tiedetä tarkkaan Imatran tehtaalla.

– Meillä on käsitys, että Ovako tulee jatkossa toimimaan samanlaisena yhtiönä kuin tähänkin asti. Me tulemme olemaan Nipponin tytäryhtiö Euroopassa, sanoo Ovako Imatran toimitusjohtaja Janne Pirttijoki.

Ovakolla on Imatran lisäksi tehtaita Ruotsissa sekä pienyksiköitä Hollannissa ja Italiassa. Nipponin pääkonttori on Tokiossa Japanissa, myös valtaosa tehtaista sijatisee Aasiassa.

Pirttijoki uskoo, että Nippon haluaa kaupalla tukevoittaa teknologista johtajuutta, joka Ovakolla on hallussa.

Usko on kova, että työpaikat säilyvät Suomessa

Imatran tehtaalla työntekijöitä on tällä hetkellä noin 600. Ovako Imatran toimitusjohtaja arvelee, että työpaikat tulevat säilymään myös jatkossa Kaakossa.

– Kova tavoite on säilyttää työpaikat Imatralla. Me olemme kasvaneet viimeiset kolme vuotta. Uskon meidän liiketoiminnan kasvuun. Olen luottavainen, että työpaikat säilyvät Imatralla, kertoo Pirttijoki.

Ovako tuottaa terästä muun muassa laakeri- ja autoteollisuuden tarpeisiin. Suurimpia asiakkaita ovat Volvo, Peugeot ja laakeriteollisuudessa Schaeffler sekä NSK.

Ovakon liikevaihto vajaa miljardi

Nippon on maailman kolmanneksi suurin teräksen valmistaja, jolla on toimintaa 15 maassa. Yhtiön tuotanto on 46 miljoonaa tonnia.

– Terästuotanto on Nipponilla noin kolmen miljardin euron bisnes. Se tarkoittaa, että Ovako on noin 25 prosenttia lisää siihen bisnekseen, ynnää Pirttijoki.

Ovako Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 921 miljoonaa euroa.

Ovako Imatran toimitusjohtajan Janne Pirttijoen luottamus tulevaisuuteen on suuri, koska Ovako on viime vuosien päässyt noin 10 prosentin vuosittaiseen kasvuun.

– Minulla on vahva usko, että toimintamme kehittyy uuden omistajan alla positiiviseen suuntaa, sanoo Pirttijoki.

Ovako Groupin on omistanut viime vuodet pääomasijoitusyhtiö Triton. Ovako Groupin kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän.