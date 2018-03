Kansalaisaloite eduskunnassa: Muuttuuko mikään tuhansien eurojen "sopeutumiseläkkeissä" vai puhutaanko vain?

Eduskunta keskustelee tänään sopeutumiseläkkeen poistamista vaativasta kansalaisaloitteesta. Aloitteen tavoitteena on muuttaa lakia niin, että kaikki kansanedustajat siirrettäisiin kolme vuotta maksettavan sopeutumisrahan (siirryt toiseen palveluun) piiriin.

– Kyllä ne olivat nämä viime vuonna tulleet viimeiset uutisoinnit, kuinka väärin tätä järjestelmää vielä käytetään, perustelee kansalaisaloitteen vireille laittanut tamperelainen Joel Rouvinen Ylen haastattelussa.

Nykylain mukaan sopeutumiseläkettä saa ennen vuotta 2011 eduskuntaan valittu edustaja, jos hän on ollut kansanedustajana vähintään seitsemän vuotta. Sitä voidaan maksaa kunnes edustaja täyttää 65 vuotta. Sopeutumiseläke on tarkoitettu sellaisille edustajille, jotka eivät ole pystyneet työllistymään.

Oikeammin termi "sopeutumiseläke" ei ole eläke, vaan työtä vaille jääneelle edustajalle tai ministerille maksettava korvaus. Sitä siis voi saada, jos ei pysty työllistymään työmarkkinoilla.

Sopeutumisraha taas on vuoden 2011 jälkeen ensimmäistä kertaa kansanedustajiksi valittuja koskeva tuki.

Ensimmäisen kauden kansanedustajan peruspalkasta laskettava sopeutumisraha on 1 720 euroa kuukaudessa. Summa on laskettu niin, että edustaja on saanut vuosina 2011–2015 vain edustajan peruspalkkion, 6 400 euroa kuukaudessa.

Sopeuttamisrahaan vaikuttavat muut ansio- ja pääomatulot.

Kevan sivuilta löytyy lisää tietoa muun muassa kansanedustajien eläkkeistä (siirryt toiseen palveluun) ja sopeutumisrahan (siirryt toiseen palveluun) määräytymisestä.

"Liian hyvä" etu estänyt työllistymästä

Kansalaisten oikeustajua on koetellut myös sopeutumiseläkkeen taso. Maksimissaan eläke on 60 prosenttia kansanedustajan palkkiosta, eli noin 4 100 euroa kuussa. Ministerinä toimineen kansanedustajansopeutumiseläke voi olla jopa 5 000 – 6 000 euroa kuukaudessa.

Lännen Median (siirryt toiseen palveluun) julkisalan eläkelaitoksen Kevasta pyytämien tietojen mukaan sopeutumiseläkettä sai tämän vuoden helmikuussa 31 entistä kansanedustajaa. Osa heistä on entisiä ministereitä.

Joel Rouvisen mukaan sopeutumiseläke on jo lähtökohtaisesti hyvin avokätinen.

– Mutta se, että lähdetään vielä kikkailemaan tulojen muuntamisella pääomatuloiksi, että voidaan nostaa sopeutumiseläkettä, niin se oli vähän liikaa kaiken kaikkiaan, Rouvinen muistuttaa.

Professori Ilkka Ruostetsaari sanoi keskiviikkona Ylen haastattelussa, että sopeutumiseläke näyttää joissain tapauksissa jopa estäneen kansanedustajien työllistymistä.

– Se on niin hyvä, ettei entisen kansanedustajan ole välttämättä kannattanut hakeutua työmarkkinoille, Ruostetsaari sanoo.

Viime aikoina media on tuonut esille monia tapauksia, joissa entisten kansanedustajien epäillään kikkailleen sopeutumiseläkkeiden myöntämisperusteilla.

Entisistä kansanedustajista ainakin kokoomuksen Suvi Linden ja Tuija Nurmi, keskustan Tanja Karpela ja SDP:n Tero Rönni nostavat sopeutumiseläkettä ja harjoittavat samaan aikaan yritystoimintaa. Lisäksi Iltalehti (siirryt toiseen palveluun)kertoo Päivi Lipposen (sd.) nostaneen sopeutumiseläkettä samaan aikaan kun hän toimi konsulttiyhtiön toimitusjohtajana ja sai palkkaa opettajan toimesta.

Eläketurvakeskus tarkistaa parhaillaan ovatko jotkut sopeutumiseläkkeellä olevat kansanedustajat jättäneet lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen ottamatta. Tämä on saattanut vaikuttaa sopeutumiseläkkeen suuruuteen.

"Järjestelmää on pakko muuttaa"

Yle Radio 1:n Ykkösaamussa vieraina olleet kansanedustajat Ville Niinistö (vihr.) ja Markus Lohi (kesk.) pitävät sopeutumiseläkejärjestelmää aikansa eläneenä.

Vihreiden Niinistö ymmärtää sen, miksi järjestelmä aikoinaan luotiin ja otettiin käyttöön, mutta nykyään se ei enää toimi.

– Mutta se on aikansa elänyt ja kyllä tätä järjestelmää on pakko muuttaa myös vanhojen kansanedustajien osalta, vihreiden Niinistö sanoo.

Lakimiestaustaisen Markus Lohen mukaan lakiin on jäänyt porsaanreikiä ja siihen on jäänyt mahdollisuuksia kikkailuun. Esimerkkinä hän mainitsee mahdollisuuden ottaa palkkatuloja pääomatuloina, jolloin tulot eivät vaikuta sopeutumiseläkkeeseen.

– Toinen ongelma on tässä se ajallinen kesto. Tässä saattaa käydä niin, että aika nuorikin henkilö voi jopa muutamia kymmeniä vuosia nostaa tätä eläkettä. Se ei ole ehkä tätä päivä, Lohi muistuttaa.

Lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta alkaa tänään kello 17. Keskustelun lisäksi eduskunnassa on jo mietitty muutoksia sopeutumiseläkkeeseen ja sitä varten ollaan muokkaamassa erilaisia vaihtoehtoisia malleja. Parhaillaan asiaa pohtii muun muassa puhemies Paula Risikon (kok.) asettama työryhmä.