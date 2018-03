Ruotsilla on erityisrooli Pohjois-Korean ja lännen neuvotteluissa, mutta maa toppuuttelee liikoja odotuksia

Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Jong-Ho saapuu tänään Tukholmaan kaksipäiväiseen tapaamiseen ulkoministeri Margot Wahlströmin kanssa. Tapaaminen on odotettu ja sitä on pohjustettu pitkään.

Pohjois-Korean apulaisulkoministeri on tiettävästi vieraillut kaikessa hiljaisuudessa alkuvuodesta Ruotsissa ja tavannut ulkoministeri Margot Wahlströmin ja pääministeri Stefan Löfvenin.

Ulkoministeri Margot Wahlström kertoi jo viime kesänä, että Ruotsi on tarjoutunut toimimaan välittäjänä Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean konfliktissa. Wahlströmin mukaan Ruotsilla on mahdollisuus toimia neutraalina välittäjänä, koska sillä on suhteita useaan suuntaan.

Ruotsi on yksi harvoista länsimaista, joilla on lähetystö Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa. Maalla on ollut jo pitkään niin sanottu turvallisuusrooli keskustelujen välittäjänä läntisten maiden kuten Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä.

Pohjois-Korean kysymys ja Ruotsin rooli nousi esille myös Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin Yhdysvaltain vierailulla viime viikolla. Pääministeri Löfven totesi vierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Ruotsi on valmis edistämään dialogia ja toimimaan kanavana konfliktissa. Presidentti Trump puolestaan mainitsi, että Ruotsista on ollut apua aiemmissa keskusteluissa.

Siitä huolimatta, että Ruotsi näkee itsellään erityisroolin Korean niemimaan pitkään jatkuneessa jännittyneessä tilanteessa, on ulkoministeri Margot Wahlström toppuutellut liian suuria odotuksia.

–Emme saa antaa vaikutelmaa, että välitämme maailmanrauhaa tai otamme itsellemme liian suuria tehtäviä. Meillä on kuitenkin kontakteja Pohjois-Koreaan korkealla tasolla ja voimme käyttää mahdollisimman hyvin, ulkoministeri Wahlström sanoi uutistoimisto TT:lle vieraillessaan talviolympialaisissa Etelä-Koreassa.

Ruotsalaisten turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden mukaan Ruotsin pitkäjännitteinen rooli Pohjois-Koreassa kantaa nyt hedelmää riippumatta siitä, mihin tuloksiin Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen tulevassa huipputapaamisessa päästään.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on määrä tavata toukokuun lopulla.