Ruotsilla on jo vuosikymmeniä ollut erityissuhde Pohjois-Koreaan, sanoo tutkija – ja siksi Tukholma on nyt maailmanpolitiikan valokeilassa

Pohjois-Korean ulkoministerin Ruotsin-vierailu ei tarkoita, että Ruotsi pääsisi isännöimään Donald Trumpin ja Kim Jong-unin huippukokousta. Varteenotettava vaihtoehto Tukholma toki on, sanoo tutkija Jyrki Kallio.

Ruotsilla on länsimaaksi poikkeuksellisen vahvat suhteet Pohjois-Koreaan.

Tämä lienee keskeinen syy sille, että Pohjois-Korean ulkoministeri matkustaa juuri Ruotsiin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien suunnitellun tapaamisen alla.

– Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajat ovat ilmoittaneet halukkuudestaan tavata (siirryt toiseen palveluun). On tyypillistä, että ulkoasiainhallinnot alkavat tapaamista valmistella. Ruotsi toimii Pohjois-Koreassa Yhdysvaltain suojeluvaltiona ja siinä mielessä on luonnollista, että tapaamista valmistellaan Ruotsin ja Pohjois-Korean ulkoministeriöiden kesken, sanoo vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista.

Suojeluvaltio on maa, joka on ottanut hoitaakseen myös toisen valtion asiat maassa, jossa tällä ei ole diplomaattista edustusta. Yhdysvalloilla ei ole diplomaattisuhteita Pohjois-Koreaan, kun taas Ruotsilla on ollut siellä lähetystö vuodesta 1975 lähtien. (siirryt toiseen palveluun)

Ruotsi hoitaa Pjongjangissa myös Kanadan, Australian ja Pohjoismaiden konsuliasioita.

Esimerkiksi Suomella ei ole Pohjois-Koreassa lähetystöä, vaikka diplomaattisuhteet on ollut yhtä kauan kuin Ruotsillakin, vaan Suomen asioita hoitava lähettiläs on Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. (siirryt toiseen palveluun) Hätätilanteessa suomalaisia palvelee Pohjois-Koreassa Ruotsin lähetystö.

– Pohjois-Koreassahan varsin harvalla maalla on diplomaattiedustus, muistuttaa Kallio Ruotsin keskeisestä roolista.

Erityiset suhteet

Itse asiassa Ruotsi oli ensimmäinen länsimaa, joka avasi lähetystön Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pjongjangiin. Ruotsin lähettiläs oli 26 vuoden ajan ainoa länsimainen lähettiläs siellä.

Ruotsi on myös yksi suurimmista humanitaarisen avun antajista Pohjois-Korealle.

Mutta miksi? Yksi syy on raha, vastaavat muun muassa Sundsvall Tidning (siirryt toiseen palveluun) ja englanninkielinen Local (siirryt toiseen palveluun). Ruotsissa pidettiin 1970-luvulla Pohjois-Koreaa lupaavana markkina-alueena. Vieläkin on maksamatta tuhat maahan vuosikymmeniä sitten vietyä Volvoa.

Ruotsi esitteli tuotteitaan Pjongjangin kansainvälisillä messuilla toukokuussa 2006. Näytteilleasettajia oli myös isäntämaasta sekä Kiinasta, Syyriasta, Thaimaasta, Espanjasta, Ranskasta Tšekistä, Sveitsistä, Saksasta, Italiasta, Hollannista ja Taiwanista. KCNA / EPA

Sundsvall Tidning muistuttaa myös 1970-lukulaisesta vasemmistosuuntauksesta. Vasemmisto vaati, että Ruotsi tunnustaa myös Pohjois-Korean, kun se oli jo vuonna 1959 tunnustanut Yhdysvaltain tukeman Etelä-Korean.

Ruotsin puolueettomuuspolitiikan periaatteena oli, ettei konflikteissa asetuta kenenkään puolelle.

Ruotsi on aiemminkin päässyt hyödyntämään Pohjois-Korean-suhteitaan diplomatiassa. Esimerkiksi vuonna 2001 Ruotsin pääministeri Göran Persson johti Pjongjangissa vieraillutta EU-valtuuskuntaa, joka neuvotteli Pohjois-Korean kanssa suhteiden parantamisesta. Perssonista tuli samalla ensimmäinen (siirryt toiseen palveluun) Pohjois-Koreassa vieraillut länsijohtaja vuonna 2001.

Palkitaanko Ruotsi historiallisella huippukokousisännyydellä?

Kallio ei tekisi vielä johtopäätöksiä siitä, merkitseekö Ruotsin diplomaattinen rooli myös sitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valitsevat tapaamispaikakseen Tukholman.

Kallio pitää toki Tukholmaa varteenotettavana vaihtoehtona. Hän kuitenkin uskoo, että paikasta väännetään vielä tiukkaan kättä.

– Kimin arvovallalle ei välttämättä sovi poistua Pjongjangista, kun taas Trumpin arvovallalle ei välttämättä sovi matkustaa Pjongjangiin. Paikka tulee varmasti olemaan yksi suuria kompastuskiviä tässä prosessissa, hän toteaa.

Kallio myös huomauttaa, että tässä vaiheessa on mahdoton sanoa, tuleeko tapaaminen ylipäätään toteutumaan ja koska. Ulkoministeriöiden täytyy tällaista tapaamista valmistella, vaikkei se koskaan toteutuisikaan. hän toteaa.

Suomen valitsemista huippukokouspaikaksi Kallio ei pidä kovin todennäköisenä.

– Mutta kansainvälisen diplomatian kiemurat ovat joskus hyvinkin arvaamattomia, Kallio huomauttaa.

