Äitien koulukapina uudella asuinalueella Jyväskylässä: "Kaupungin puolelta meitä on huijattu tässä asiassa"

Jyväskylän nopeimmin kasvavalla alueella Mannisenmäellä lapsia on niin paljon, että kaikki eivät mahdu suosittuun lähikouluun. Osalla lapsista koulutie kulkee vilkkaan kauppakeskuksen läpi.

Nuoret äidit Pipsa Lautsalo, Mia Tervanen ja Henna-Riikka Markkio ovat pettyneitä.

He ovat perheineen Jyväskylän Mannisenmäen uuden omakotitaloalueen asukkaita. Neljän kilometrin päähän kaupungin keskustasta, Palokan kauppakeskuksen kupeeseen rakentuvalla alueella on paljon lapsiperheitä, sillä heitä suosittiin tonttijaossa.

Alueen tontteja markkinoitiin muun muassa sillä, että lähellä sijaitsee suosittu Mankolan yhtenäiskoulu. Vanhemmille syntyi käsitys, että alueen oppilaat sijoitetaan automaattisesti sinne.

Kaikki perheet on todella pettyneitä. Mia Tervanen

Yllätys oli suuri kun kävi ilmi, että noin puolet ensi syksynä koulunsa aloittavista sijoitetaankin Keski-Palokan kouluun. Sinne pienten oppilaiden koulutie vie ruuhkaisen kauppakeskuksen läpi. Lisäksi sisarukset eivät välttämättä pääse samaan kouluun.

– Kaikki perheet ovat todella pettyneitä. Koemme, että kaupungin puolelta meitä on huijattu tässä asiassa, tiivistää Mia Tervanen vanhempien tuntoja.

Tervasen lisäksi Lautsalo ja Markkio ovat osallistuneet aktiivisesti keskusteluun Mannisenmäen koululaisten sijoittamisesta alueen kouluihin. Esimerkiksi Lautsalon vaatimuksena on, että alueen lapsien tulisi päästä samaan kouluun.

Perusopetuksen palvelujohtaja Ulla Törmälä kutsui maaliskuun puolivälissä vanhemmat koolle keskustelemaan tilanteesta. Tilaisuuteen saapui yli 30 Mannisenmäen asukasta, pääosin nuoria äitejä.

Koulutie läpi vilkkaan kauppakeskuksen

Mannisenmäen vanhempia pelottaa laittaa pienet koululaiset vilkkaan liikenteen sekaan Palokan kauppakeskukseen.

– Omia lapsia en kyllä päästä tuosta kulkemaan, sanoo Pippa Lautsalo.

Myös Henna-Riikka Markkio on huolissaan koulutien turvallisuudesta.

– Kaikkein vaarallisin tienpätkä on tästä Mannisenmäeltä alaspäin tuonne Keski-Palokkaan.

Kaupunki on selvittänyt alueen liikenneturvallisuutta vuonna 2011. Tuolloin reitti todettiin turvalliseksi myös ykkösluokkalaisille.

– Reittiä voi pitää turvallisena myös pienimmille koululaisille – jos liikennesääntöjä noudatetaan, sanoo kaupungin liikenteenohjausinsinööri Janne Hölttä.

Mutta kaikki eivät liikennesäännöistä välitä. K-raudan suunnasta liikenneympyrään tulevassa risteyksessä on pakollisesta pysähtymisestä kertova liikennemerkki, mutta autoilijat eivät noudata sitä. Tämän havainnon ovat tehneet useat vanhemmat, mutta saman totesi myös Ylen kuvausryhmä seuratessaan alueen liikennettä kuvauskopterin avulla.

– Vanhemmat voisivat tehdä ehdotuksia, miten alueen turvallisuutta parannettaisiin, kehottaa Hölttä.

Kouluja ei rakenneta tyhjänpantiksi

Liikenne ei ole ainut asia, mikä huolestuttaa Mannisenmäen vanhempia. Saman perheen lapset eivät välttämättä pääse samaan kouluun.

– Oppilaaksioton sisarusperuste ei ole sellainen, että kaikkien lasten pitäisi päästä samaan kouluun, toteaa kaupungin palvelujohtaja Ulla Törmälä.

Mankolan yhtenäiskoulun vs. rehtori Katri Rantalan mukaan vastoin perheen ensisijaista toivetta Mannisenmäeltä ekaluokan aloittaa ensi syksynä Keski-Palokan koulussa seitsemän oppilasta eli noin puolet Mannisenmäen alueelta kouluun lähtevistä.

– Sisarusperuste on huomioitu, mutta viimeisenä kriteerinä, sanoo Rantala.

Kaupungin palvelujohtaja Ulla Törmälä ymmärtää vanhempien pettymyksen siitä, ettei alueen kaikkia lapsia voida sijoittaa samaan kouluun.

– Kaavoituksessakaan sitä ei voida luvata.

Tontit jaettiin suunniteltua nopeammin

Mannisenmäki on Länsi-Palokassa, joka kokonaisuudessaan on Jyväskylän nopeimmin kasvavaa aluetta ja tontit siellä ovat olleet hyvin kysyttyjä. Alueella on paljon lapsia eivätkä kaikki mahdu Mankolan kouluun, sanoo kaupungin palvelujohtaja Ulla Törmälä.

– Mannisenmäkeen tuli enemmän kouluikäisiä lapsia kuin oli ennakoitu.

Suuren kysynnän vuoksi Mannisenmäen tontit jaettiin suunniteltua nopeammin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tontit piti jakaa vähitelleen vuosina 2016–2020. Nyt viimeinen tonttijako oli jo keväällä 2016, mikä aiheutti piikin alueen oppilasmäärään.

– Tässä on se syy, miksi nyt ollaan tässä tilanteessa, sanoo Törmälä.

Törmälän mukaan uusien alueiden asukasmäärä noudattelee usein samaa kaavaa. Aluksi lapsia on paljon, mutta jo muutaman vuoden kuluttua tilanne tasaantuu ja koulutilatarve vähenee.

– Mannisenmäellä oppilasmäärä kääntyy laskuun vuoden 2030 tienoilla.

Vanhemmat ihmettelevät sitä, että jo tammikuussa 2017 tehtiin päätös Mankolan yhtenäiskoulun supistamisesta. Koulu muutettiin 1.–4.- luokkien osalta yksisarjaiseksi eli ensi syksynä koulussa aloittaa vain yksi ykkösluokka. Vanhemmilla ei ollut tästä muutoksestä tietoa.

– Päätös tehtiin sen jälkeen, kun meidän kaikkien tontit oli jaettu ja lapsien lukumäärä oli tiedossa, tiivistää vanhempien tuntoja kaupungin järjestämään keskustelutilaisuuteen osallistunut äiti.

Vs. rehtori Katri Rantalalla on peruste muutokselle.

– Mankolan koulu on alueen ainoa yhtenäiskoulu, ja yläasteikäisten oppilaiden määrä tulee lisääntymään rajusti.

Vanhemmilta adressi kaupungille

Yli 50 Mannisenmäellä asuvaa tai sinne muuttavaa perhettä lähetti Jyväskylän kaupungille adressin, jossa vaaditaan muutoksia kaupungin suunnitelmiin. Adressissa todetaan, että on aika kyseenalaistaa se, miksi päätökset kohdistuvat kaikkein pienimpiin koululaisiin.

Vanhemmat pääsivät keskustelemaan asiasta kaupungin kanssa maaliskuun puolessa välissä. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös sivistyslautakunnan jäsenet, mutta yhtä lautakunnan varajäsentä lukuun ottamassa heitä ei paikalla näkynyt.

– Vaadimme, että järjestetään vielä toinen tilaisuus, jossa meillä on mahdollisuus keskustella suoraan päättäjien kanssa, sanoi Pipsa Lautsalo heti tilaisuuden aluksi.

Kaupunki järjestikin tällä viikolla toisen keskustelutilaisuuden, jossa vanhempien huolia oli kuulemassa useita sivistyslautakunnan jäseniä.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajan Irene Tuokon mukaan lautakunta saa seuraavaan huhtikuun lopulla pidettävään kokoukseen kattavan selvityksen kevyenliikenteen järjestelyistä Mannisenmäeltä Keski-Palokan suuntaan.

Lisäksi lautakunta pyysi karkeaa kustannusarviota siitä, kuinka Mankolan hankesuunnitelmaa voisi kehittää myös toisin eli entistä laajempana. Vaikka Mankolan suurempi laajennus osoittautuisikin realistiseksi vaihtoehdoksi niin ensi syksyksi se ei joka tapauksessa olisi valmis, sanoo Tuokko.

– Tällä hetkellä pääpaino on turvallisen koulutien takaamisessa Keski-Palokan suuntaan.