Vantaalaisoppilaiden henkilötietoja vietiin hammashoitolasta – tekijää ei ole löytynyt, ja tapaus voi jäädä selvittämättä, sanoo nyt poliisi

Poliisin mukaan nyt on tehty se, mitä on voitu, mutta tekijän henkilöllisyyttä ei ole kyetty selvittämään.

Vantaalla Vierumäen koulun oppilaiden varastettujen henkilötietojen tapaus voi jäädä selvittämättä, kerrotaan Itä-Uudenmaan poliisista.

Vantaan kaupunki kertoi helmikuussa, että koulun oppilaiden henkilötietoja oli joutunut vääriin käsiin: oppilaslistoja oli varastettu Korson keskustan hammashoitolasta, ja listoissa oli ollut heidän henkilö- ja potilastietojaan.

Rikoskomisario Simo Kauppinen kertoo, että tutkinnallisesti on tehty se, mitä on voitu, mutta tekijän henkilöllisyyttä ei ole pystytty selvittämään.

Myöskään varastettua omaisuutta ei ole löydetty.

Kauppisen mukaan tapausta on tutkittu varkautena. Hammashoitolasta vietiin myös muun muassa tietokone ja matkapuhelin. Tavarat olivat liikkuvan hoitoyksikön varustelaukussa.

– Kyllä tässä on ihan selkeä virhe tapahtunut. Toimistohuoneen ovi on jäänyt lukitsematta, ilman valvontaa ja sinne on menty sisään ja haettu laukku sieltä, sanoi Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimitusjohtaja Joona Iso-Lotila tuoreeltaan Ylelle.

