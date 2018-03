Vakoojan myrkytys nosti Salisburyn kertaheitolla maailmankartalle – "Eihän tässä kaupungissa yleensä tapahdu mitään"

Sergei ja Julija Skripal kävivät kaksi viikkoa sitten The Mill -pubissa. Nyt paikka on suljettu.

SALISBURY Ewan Cochran kulkee joka päivä kouluun sen penkin ohi, jolta entinen venäläisvakooja ja hänen tyttärensä löytyivät tiedottomina vajaa kaksi viikkoa sitten.

Tai kulki ennen kuin reitti suljettiin. Nyt penkin päällä on tuulessa lepattava keltavalkoinen muoviteltta, ja alue on eristetty sulkunauhalla. Vartiossa seisoo poliisi, joka kieltää läpikulun ystävällisesti mutta päättäväisesti.

18-vuotias Cochran on seurannut eläkkeelle jääneen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julija-tyttärensä tapausta tarkasti. Hän tietää, että Skripalien oireet aiheutti sotilaskäyttöön tarkoitettu hermomyrkky, joka oli todennäköisesti valmistettu Venäjällä.

Ewan Cochran on yllättänyt siitä, että kotikaupungissa voi tapahtua tällaista. Mårten Lampén / Yle

Nuori mies kertoo sairastuneensa samana sunnuntaina kovaan flunssaan, mikä ensin vähän mietitytti. Nyt hän suhtautuu kotikaupunkinsa tapahtumiin rauhallisesti.

– Vähän kyllä yllättävää, että tällaista tapahtuu kaikista maailman paikoista juuri Salisburyssa. Yleensähän täällä on ihan kuollutta, hän toteaa.

Salisbury on 45 000 asukkaan kaupunki puolentoista tunnin junamatkan päässä Lontoosta. Tähän asti se on tunnettu lähinnä keskiaikaisesta katedraalistaan ja läheisestä Stonehengen kivikehästä, joka houkuttelee joka vuosi yli miljoona turistia.

Nyt kaupungilla kulkiessa huomio kiinnittyy poliisivartioihin ja sulkunauhaan. Maailmankuuluksi nousseen puistonpenkin ja sen viereisen leikkikentän lisäksi eristyksissä ovat The Mill -pubi joenvarsiterasseineen sekä pastaa ja pizzaa tarjoava ketjuravintola Zizzi.

Sergei ja Julija Skripal kävivät pubissa ja lounastivat ravintolassa pari tuntia ennen kuin saivat myrkytysoireita.

Poliisit vartioivat tapahtumapaikkoja 24 tuntia vuorokaudessa. Mårten Lampén / Yle

Tavallisena arki-iltapäivänä Maltingsin alueen kävelykujilla olisi runsaasti väkeä. Kaupunkilaiset hakisivat lapsia koulusta ja poikkeaisivat ostoksilla työpäivän jälkeen.

Myrkytysuutisten jälkeen suurin osa asiakkaista on pysytellyt poissa.

Punatiilirakennusten pikkuliikkeiden edessä kyltit kertovat kauppojen olevan auki normaalisti. Myyjillä on kuitenkin aikaa seisoskella ulkosalla ja ihmetellä paikalle saapunutta paloautoa ja sen takana runsaslukuisena väijyvää mediaa.

Valokuvaajien kamerat räpsyvät, kun näkyviin ilmestyy valkoisiin suojahaalareihin sonnustautuneita tutkijoita ja muovilaatikkopinoja.

Parinkymmenen metrin päässä tulee vastaan Gemma Lane, joka on juuri käynyt ruokaostoksilla Sainsbury’s-kaupassa hoidossaan olevan lapsikatraan kanssa.

Vielä muutama päivä sitten marketin parkkipaikka oli eristettynä, koska Sergei Skripal oli pysäköinyt sinne punaisen bemarinsa.

Myös Lane päivittelee sitä, kuinka kaupungissa voi tapahtua jotakin tällaista.

– Tämä on vähän hullua, Lane sanoo.

Itsestään hän ei ole huolissaan, mutta lapsista kyllä. Heitä kun on kaupungilla vaikea valvoa, ja he tuppaavat koskemaan joka paikkaan.

– En tiedä, mihin on turvallista koskea. Ovatko viranomaiset tarkistaneet esimerkiksi kaiteet?

Gemma Lane on huolissaan lapsista, jotka koskevat kaupungilla joka paikkaan. Mårten Lampén / Yle

Osaa kaupunkilaisista harmittaa, että tietoja on tihkunut heille vain vähän ja hitaasti.

Viime viikonloppuna Britannian terveysviranomaiset kehottivat ravintola Zizzissä ja The Mill -pubissa tapahtuma-aikaan olleita yli viittäsataa ihmistä pesemään yllään olleet vaatteet. Tuolloin Sergei ja Julija Skripalin myrkytyksestä oli kulunut jo viikko.

Brittimedia on kertonut, että Zizzistä olisi löytynyt myrkkyjäämiä Skripalien pöydän ympäriltä ja että osa ravintolan irtaimistosta olisi tuhottu uusien tartuntojen estämiseksi.

Yle Uutisgrafiikka

– Tämä on hyvin pelottavaa. Ensin emme ajatelleet niin, mutta kun tietoa on tullut lisää, tästä on tullut pelottavampaa, sanoo Chris Holmes.

Holmesin pariskunta kertoo kävelleensä puistonpenkin ohi vain paria tuntia ennen kuin Sergei ja Julija Skripal löytyivät. Nyt Holmesit pohtivat, koituiko tästä heille jotain vaaraa.

He kertovat asuvansa lähellä hautausmaata, jonne Skripalin vaimo on haudattu ja jossa on hänen poikansa muistomerkki. Ljudmila Skripal kuoli syöpään vuonna 2012 ja Aleksander Skripal maksan toimintahäiriöön viime heinäkuussa. Perhe on sanonut pitävänsä pojan kuolemaa epäilyttävinä.

Nyt myös hautausmaa on eristetty. Virallista selitystä siihen ei ole annettu, mutta brittimedian mukaan (siirryt toiseen palveluun) hautausmaalta olisi viety materiaalia tutkittavaksi.

– Emme oikein tiedä, mitä sielläkään tapahtuu, Jill Holmes sanoo.

Salisburyn katukuvassa vilisee poliiseja ja suojahaalareihin sonnustautuneita tutkijoita. Mårten Lampén / Yle

Keep calm and carry on, kehotti brittihallitus toisen maailmansodan aikaan: Pysykää rauhallisina ja jatkakaa.

Lause on iskostunut brittien mieliin sen verran hyvin, että Salisburyssakin hyvin moni haluaa nyt suhtautua viranomaisiin luottavaisesti.

Eri puolilta Britanniaa lähetetyt poliisit seisovat vartiossa ympäri vuorokauden. He tervehtivät ystävällisesti ohikulkijoita, ja nämä näyttävät pysähtyvän mielellään juttusille heidän kanssaan.

Kaupunkilaisia on järkyttänyt se, että Skripaleja ensimmäisenä auttamaan saapunut paikallinen poliisi joutui tehohoitoon.

– Poliisit tekevät fantastista työtä. Toivottavasti asia saadaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä, sanoo ostoskadulla Helen Mann.

Liam May ja Alison Smith ovat valmiita menemään Zizzi-ravintolaan heti, kun se avataan uudelleen. Mårten Lampén / Yle

Myös parin korttelin päässä asuvien Liam Mayn ja Alison Smithin mielestä poliisin läsnäolo luo turvallisuuden tunnetta. He kertovat käyneensä ravintola Zizzissä useasti ja pitävänsä paikasta.

– En epäröi mennä uudelleen, kunhan asiat on selvitetty. Emme usko, että siinä on mitään riskiä, Liam May sanoo.

Sergei Skripalin kotikatu Christie Miller Road muutaman kilometrin päässä Salisburyn keskustasta on kokonaan suljettu. Poliisipartio tarkastaa henkilöllisyystodistukset ja päästää tiesulusta läpi vain kadun asukkaat.

Venäjällä Britannian hyväksi vakoilusta vankilaan tuomittu Skripal asettui Salisburyyn (siirryt toiseen palveluun) vaimonsa kanssa vuonna 2010 sen jälkeen, kun hän oli vapautunut laajassa vankienvaihto-operaatiossa.

Tämä on valitettavaa, mutta kaikkien täytyy tietysti asua jossain, sanoo Sergei Skripalin naapurustossa asuva nainen. Mårten Lampén / Yle

Naapurustossa myrkytystapaus on herättänyt vilkasta keskustelua.

– Ymmärrän, että jotkut ovat peloissaan. Ja onhan tämä meidän kaikkien mielestä aika vaivalloista. Mutta asian kanssa täytyy nyt vain elää, yksi naapureista toteaa.

Pienen terrierinsä kanssa aamulenkillä oleva nainen ei halua kertoa nimeään ammattinsa takia. Hän sanoo, ettei tuntenut kadun päässä asuvaa Skripalia edes ulkonäöltä.

– Tämä on valitettavaa. Mutta kaikkien täytyy tietysti asua jossain.

Sergei ja Julija Skripal ovat edelleen kriittisessä tilassa läheisessä aluesairaalassa. Samassa sairaalassa on tehohoidossa myös heidät löytänyt poliisi. Tapauksen takia hoidettujen 35 muun ihmisen vammat ovat olleet lievempiä.

Poliisia kävi torstaina tervehtimässä Britannian pääministeri Theresa May. Aiemmin tällä viikolla hän ilmoitti 23:n venäläisdiplomaatin karkottamisesta Britanniasta.

Media seuraa kaupungin tapahtumia yhä herkeämättä. Mårten Lampén / Yle

Salisburyn kaupungin johdolla on kova halu korostaa, että maaliskuun tapahtumat ovat olleet kaupungissa erittäin poikkeuksellisia. Britanniassa ei ole tehty tämän kaltaista hyökkäystä koskaan rauhan aikana.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matthew Dean vakuuttaa, että kaupunkilaisten huoli on ymmärrettävää, mutta heidän terveytensä ei ole vaarassa. Keskustaan on turvallista tulla, hän sanoo.

– Jos näyttää siltä, että täällä ei tapahdu paljon mitään, se johtuu siitä, että paljon mitään ei tapahdu. Tutkijat tekevät työtään ja paikat pysyvät siksi suljettuina vielä jonkin aikaa, Dean sanoo.

Salisburyn kaupungista on myrktystapauksen takia tullut tunnettu ympäri maailmaa. Mårten Lampén / Yle

Salisburysta on tullut kuluneiden kahden viikon aikana melkoinen mediamagneetti. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja laskee antaneensa yhteensä kymmeniä haastatteluja eri puolilta maailmaa saapuneille toimittajille.

Hän arvelee, etteivät edes Salisburyn tunnetuimman maamerkin eli katedraalin tuhatvuotisjuhlat parin sadan vuoden päästä saa aikaan yhtä suurta kiinnostusta kaupunkia kohtaan.

Sergei ja Julija Skripalin levähdyspaikakseen löytämästä istuimesta on hyvää vauhtia tulossa maailman kuuluisin puistonpenkki.

– Kun tämä kaikki on ohi, todennäköisesti poistamme sen, Dean kertoo.

– Tämä on kauhea tapaus. En usko, että haluamme sille näkyvää muistomerkkiä.

