Liigatulokas Jukurit tekemässä hurjan tappion – Suosikkivalmentaja Risto Dufvan yllätyseroon lisää tietoa

Jukureiden suurimmaksi omistajaksi viime kesänä noussut sijoittaja Heikki Viitikko avasi valmentaja Risto Dufvan yllätyseroon johtaneen päätöksen taustoja Yle Mikkelin haastattelussa torstaina iltapäivällä.

Viitikon mukaan taustalla on raju saneeraus, johon kuluvan kauden ruma tappio on pakottanut. Jukureiden taustalla oleva osakeyhtiö tekee Viitikon arvion mukaan lähes puolen miljoonan euron tappiot päättyvältä liigakaudelta.

– Dufvan eroon liittyviä syitä en voi enempää avata, mutta jos tähän asti päävalmentaja on vastannut kaikesta urheilupuolella, jatkossa päävalmentaja vastaa vain pelaajien ja joukkueen kehittämisestä sekä tietysti peluuttamisesta, Viitikko muotoilee.

Jukureissa on liiganousun jälkeen ovi käynyt. Käytännössä koko johtoporras ja valmennusjohtaja on vaihtunut tai vaihtumassa. Heikki Viitikko harmittelee, että pakon sanelemaa saneerausta on tehty pala kerrallaan.

– Olisi ollut ehkä parempi tehdä nämä aikaisemmat irtisanomiset kertarytinällä kuin tällaisella jatkuvalla kitinällä. Liiganousun yhteydessä oli varmaan vauhtisokeutta ja ajateltiin liigan ja ottelutapahtuman vaatimuksia liikaakin. Mutta tosiasia on, että neljän miljoonan euron tuloilla emme voi ylläpitää neljän ja puolen miljoonan euron liigajoukkuetta.

Kuluvalta kaudelta tuleva reilut 400 000 euron tappio selittyy osin myös yleisömäärällä. Jukurit keräsi keskimäärin 3 200 katsojaa, yli 400 alle asetetun tavoitteen.

– Tämä tappio vielä kestetään, sillä pääomia on, että sama ei voi jatkua. Nyt organisaatio on siivottu, no ehkä se on väärä sana, siihen, mitä kulut kantaa ja mitä tarvitaan, Heikki Viitikko perustelee.

Dufva nauttinut suurta suosiota

Mikkelin Jukurit pudotti tiistaina uutispommin ilmoittamalla, että päävalmentaja Risto Dufvan sopimus on purettu. Vasta syksyllä osapuolet kertoivat uudesta, kevääseen 2020 ulottuvasta sopimuksesta.

Dufva kertoi Ylelle keskiviikkona, että aloite sopimuksen purkamiseen tuli yllättäen omistajien taholta kauden päätyttyä. Dufva on nauttinut mikkeliläisen jääkiekkoyleisön silmissä lähes jakamatonta suosiota.

Dufva oli 2000-luvun alussa nostamassa Jukureita alasarjoista Mestiksen valtiaaksi ja palasi Jypin, Tapparan ja Lukon vuosien jälkeen liiga-Jukureiden peräsimeen.

Jukurit kertoi sopimuksen purkamisesta tiistai-iltana niukalla tiedotteella. Dufva kertoi Ylen haastattelussa, että taustalla oli näkemyseroja.

Ensimmäinen palaveri Dufvan ja omistajien edustajan kanssa käytiin sunnuntaina. Tiistaina iltapäivällä kirjoitettiin alle sopimus, jolla syksyllä tehty kaksivuotinen sopimus purettiin.

– Ihan klassisesti se meni ja pro-tyyliin. No hard feelings. Se kuuluu tähän bisnekseen, että sopimukset ovat määräaikaisia, jotka voivat päättyä milloin vain. Ennen aikojaan tai ajallaan, mutta harvoin ne pitkäksi menevät, Dufva kertoi.

Jukurit aloittaa harjoittelun tulevaa liigakautta varten 9. huhtikuuta viime kauden apuvalmentaja Juuso Hahlin ja joukkueenjohtaja Mikko Hakkaraisen johdolla.

Pelaajabudjetti kasvaa 1,5 miljoonaan euroon

Heikki Viitikon mukaan Jukurit muuttaa Risto Dufvan kauden jälkeen toimintatapaa siten, että päävalmentaja keskittyy jatkossa valmentamiseen ja avuksi tulee pelaajakoordinaattori.

Jukureiden saneerausohjelman jälkeen pelaajabudjettia aiotaan kasvattaa 1,5 miljoonaan euroon. Siinä on kasvua päättyneeseen kauteen 200 000 euroa.

– Ensi vuosi mennään napakalla taloudella, mutta kehitystyötä pitää tietysti tehdä samanaikaisesti, Viitikko sanoo.