Kisa osaajista kovenee: Helsinki maksaa 500 euron "löytöpalkkion" uusista lastentarhanopettajista

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja erityisesti lastentarhanopettajien palkkojen puolesta on noussut pienoinen kansanliike. Kuvassa Ruokopillin päiväkodin lapsia Vantaalla.

Helsingin kaupunki maksaa lastentarhanopettajille tuhannen euron tulospalkkion viime vuodelta, ja myös uudet lastentarhanopettajat saavat tuhannen euron kertakorvauksen. Kaupungissa on huutava pula pätevistä lastentarhanopettajista, ja nyt käyttöön otetaan myös lastentarhanopettajien ”löytöpalkkio”.

– Meillä on 500 euron ”hanki osaaja” -palkkio, joka annetaan lastentarhanopettajalle, joka saa jonkun toisen lastentarhanopettajan työskentelemään Helsingille, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.) kertoo.

Pakarinen kummastelee sitä, että lastentarhanopettajien palkkakysymys on herättänyt vilkasta julkista keskustelua vasta nyt, kun työehtosopimuskierros on jo ohi. Vaikka Pakarinen itse edustaa kunnallista työnantajaa, hänenkin mielestään lastentarhanopettajien palkkatasoa on selvitettävä työn vaativuuteen nähden.

– Siihen nähden, millaisia vaatimuksia esimerkiksi uusi varhaiskasvatussuunnitelma asettaa lastentarhanopettajille, palkassa niitä ei ole huomioitu tähän mennessä.

Lastentarhanopettajien ja muidenkin varhaiskasvatuksen työntekijöiden matalista palkoista on puhuttu vuosikymmeniä, mutta tilanne on pysynyt entisellään. Pakarinen ei osaa sanoa tähän syytä.

– Meidän pitää selvittää, onko Helsingissä joitain erityisiä piirteitä. Tietysti täällä on kova vuokrataso, ja meillä on pula lastentarhanopettajista. Mutta kuten ammattijärjestöjen suulla on todettu niin jos yhdelle nostaa palkkoja niin kaikki vaativat samaa. Varmasti muutkin ryhmät kokevat olevansa palkkakuopassa.

Naisvaltaisuus osatekijänä palkkakuiluun

Tänään on vietetty valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää, ja Helsingissä kokoontui joukko poliitikkoja, tutkijoita ja edunvalvojia pohtimaan, mitä varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkoille voisi tehdä. Monien puheenvuoroissa toistui sama syy, miksi korkeakoulutettujen lastentarhanopettajien palkka on niinkin matala kuin 2300 euroa kuukaudessa.

Monilla tapaamiseen osallistuneilla oli sama selitys siihen, miksi lastentarhanopettajat ovat laahanneet useimpien muiden korkeasti koulutettujen palkkatason perässä.

– Henkilökohtaisesti uskon, että osittain on kyse siitä, että ala on naisvaltainen. Ja ehkä siitä, että alalla on niin paljon työntekijöitä. He ovat myös olleet monia muita ammattiryhmiä sovinnollisempia, sanoo Martina Harms-Aalto (rkp), joka istuu Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Myös demarien kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Pilvi Torsti uumoilee samankaltaisia syitä hitaaseen palkkakehitykseen.

Helsingissä on säilytetty subjektiivinen päivähoito-oikeus ja päiväkotien ryhmäkoot on pyritty pitämään pienenä. Kuvassa Pakilan päiväkodin esikoululaisia. Antti Kolppo / Yle

– Lapsena aina ihmeteltiin lastentarhanopettajien ja kirjastonhoitajien palkkoja. Täytyy vähän katsoa neuvottelupöytiin, onko pienipalkkaisten, naisvaltaisten alojen puolta pidetty riittävässä määrin. Lastentarhanopettajien koulutus on myös muuttunut vaativammaksi, jolloin myös perusteita tarkastella palkkoja on tullut lisää.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Petra Malin teki eilen valtuustossa aloitteen, jossa ehdotetaan matalapalkkaisten, naisvaltaisten alojen palkkoihin tarkistuksia. Aloitteeseen osallistui 21 kaupunginvaltuutettua eri puolueista.

– Erityisesti tämä koskee sellaisia työtehtäviä, joissa työn vaativuuden ja palkkatason välillä on selkeä kuilu.

Pieni kansanliike kehittymässä

Ammattijärjestön edustajat ovat mielestään olleet riittävän ärhäkkänä palkkakysymyksessä ja puolestaan osoittavat syypääksi hitaaseen palkkakehitykseen sitä, että lastentarhanopettajat joutuvat taistelemaan rahasta muiden kunnallisen alan työntekijöiden kanssa, vaikka mieluummin kuuluisivat opettajien sopimuksen piiriin. Ja sitä, että kunnat ja kaupungit eivät maksa vaativasta työstä riittävästi.

– Tässä voisi olla ratkaisuna se, että kun joissakin kunnissa kuitenkin maksetaan lastentarhanopettajille alarajaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa, niin Helsinki voisi olla tässä suunnannäyttäjänä, sanoo Helsingin lastentarhanopettajayhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Sutton.

Sutton kertoo, että esimerkiksi Tuusulassa maksetaan lastentarhanopettajille selkeästi korkeampaa palkkaa, eikä siellä hänen tietääkseen ole pulaa pätevistä osaajista.

Lastentarhanopettajien koulutus on muuttunut aiempaa pidemmäksi ja vaativammaksi, mikä on lisännyt paineita palkkojen tarkistukseen. Kuva Ruokopillin päiväkodista Vantaalta. Kari Ahotupa / Yle

Lastentarhanopettajien palkkakysymyksen ympärille on kehkeytymässä pienoinen kansanliike ja mielenosoitustakin on suunniteltu. Hyvää tahtoa ja ymmärrystä varhaiskasvatuksen merkityksestä on näkynyt myös Helsingin poliitikkojen parissa jo pitkään.

– Tätä on ollut esillä monissa neuvotteluissa, mutta esimerkiksi sellaista esitystä, miten olemassa olevien sopimusten puitteissa tähän palkkaukseen pystyttäisiin puuttumaan, ei toistaiseksi ole tullut. Minä luulen, että tämä paine tuottaa sen, että sellainen nyt tulee, Pilvi Torsti ennustaa.