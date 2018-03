Tulipalossa linja-auto on kuin tuhoisa tulitunneli – onnettomuustutkija kertoo, miksi kannattaa totella, jos bussikuski käskee kaikki ulos

Linja-auton kuljettajan esimerkillinen toiminta saattoi pelastaa koululaiset isommilta vahingoilta keskiviikkona Kuopiossa tapahtuneessa bussipalossa.

Koululaisia kuljettanut linja-auto syttyi palamaan keskiviikkona Valtatiellä 5. Tilanteen selvittyä kuljettajalle hän oli komentanut kaikki matkustajat heti ulos bussista. Osa koululaisista oli joutunut poistumaan ilman kenkiä, ulkovaatteita ja kännyköitä.

Kuljettajan ratkaisu oli täysin oikea, sanoo tutkimusjohtaja Esa Kokki Pelastusopistosta. Kokki on tutkinut Suomessa vuosina 2010–2012 tapahtuneita bussipaloja (siirryt toiseen palveluun). Tutkimusjaksolle osui useita tapauksia, joissa kuljettaja ei ohjeistanut matkustajia yhtä ripeästi kuin Kuopion eilisessä onnettomuudessa. Hitaus voi olla vaarallista.

– Ymmärsin, että kun viimeiset matkustajat pääsivät [Kuopion bussipalossa] ulos, matkustamossa oli jo savua. Siellä ei olisi voinut olla enää monta sekuntia pidempään, Kokki sanoo.

Hänen mukaansa myös koululaiset ansaitsevat kehun siitä, että ottivat kuljettajan käskyn vakavasti.

Tulipalon sattuessa linja-auto on kuin tuulitunneli, kuvaa puolestaan Pasi Vainikainen, joka kouluttaa kuljettajia Savon ammattiopistossa. Kun tuli on saanut riittävän suuren alkuvoiman, se etenee auton sisällä todella nopeasti.

Jos kuljettajalta tulee käsky lähteä ulos, sitä noudatetaan – ja nopeasti. Pasi Vainikainen

Esa Kokki muistuttaa, että esimerkiksi rakennuspaloissa on sattunut tapauksia, joissa uhri on lähtenyt pelastamaan palavasta talosta jotakin tavaraa kohtalokkain seurauksin.

Onnettomuusautossa oli 31 oppilasta

Koululaisia kuljettaneessa bussissa oli kyydissä 31 oppilasta, kaksi opettajaa ja kuljettaja. Kokin mukaan oli onni, että matkustajat olivat onnettomuuden sattuessa hereillä eikä linja-auto suistunut tieltä siten, että ovia ei olisi saatu auki.

– Jokainen joka on ollut bussireissulla, jossa joka penkillä istuu kavereita, tietää että kestää aikaa ennen kuin kaikki pääsevät ulos.

Linja-auto oli kuljettamassa Imatran Mansikkalan yläkoulun ja yhteislukion oppilaita Nilsiän Tahkolta takaisin kotiin Imatralle.

Onnettomuustilanteessa linja-autosta pitää poistua rauhallisesti, mutta ripeästi lähimmästä uloskäynnistä. Poistumistiet on busseissakin merkitty, mutta niiden lisäksi voitaisiin Kokin mielestä jakaa penkkien taskuihin samankaltaisia kuvallisia ohjeita poistumiseen kuin lentokoneissa on.

– Eli esimerkiksi ohjeita siihen, mitä pitää tehdä, jos auto suistuu ohjaan ja kaatuu kyljelleen eikä ovesta pääse ulos. Tai mitä pitää tehdä jos kuljettaja ei saa avattua ovea nappia painamalla.

Näin kuljettajia opetetaan ehkäisemään tulipaloja

Linja-autopalot eivät ole mitenkään tavattomia. Esimerkiksi viime vuonna niitä tilastoitiin 44. Kokin mukaan luvussa ovat kuitenkin mukana kaikki tapaukset, joissa nousee savua. On poikkeuksellista, että palo leviää matkustamoon, kuten Kuopiossa keskiviikkona kävi. Lopulta bussi roihusi kokonaan.

Tutkimusjohtajan mielestä bussipaloja sattuu Suomessa suhteellisen harvoin, kun ottaa huomioon, kuinka paljon ajokilometrejä busseille kertyy. Kuopion tapauksessa bussin huolto oli hoidettu asianmukaisesti, mutta takavuosilta tiedetään myös tapauksia, joissa huolto oli laiminlyöty tai vikailmoituksiin ei oltu kiinnitetty huomiota.

Oskari Homanen

Linja-autonkuljettajien koulutuksessa tulevia kuskeja opetetaan tekemään tarpeelliset tarkastukset autoihin ennen ajoon lähtemistä esimerkiksi vuotojen varalta. Ajossa kuulostellaan autoa vioista kielivien ylimääräisten äänien varalta ja jarrujen toimivuus varmistetaan.

Yksi tyypillinen syy bussipalon taustalla on ylikuumentunut laakeri. Jos kuljettaja kuulee laakerin hankaavan, hänelle voidaan antaa mukaan lämpöosoitin, jolla osan kuumuus voidaan tarpeen tullen tarkistaa.

"Jos tulee käsky, sitä noudatetaan nopeasti"

Tulipalojen aiheuttamien tuhojen vähentämiseksi busseihin on rakennettu palo-osastointeja ja sammutusreikiä, lisäksi monissa busseissa on moottoritiloissa sprinklerit. Useimmissa autoissa ei kuitenkaan ole automatiikkaa, joka kertoisi kuljettajalle, että nyt palaa.

Pasi Vainikaisen mukaan kuljettaja huomaa tulipalon yleensä peilistä tai kun asiakas tulee kertomaan, että bussissa on palaneen käryä. Tällöin auto on aina pysäytettävä ja tilanne tarkistettava. Tarvittaessa matkustajat on evakuoitava nopeasti, kuten Kuopion keskiviikkoisessa bussipalossa tehtiin.

– Koulutusvaiheessa bussin tyhjentämistä harjoitellaan. Meillä harjoitellaan esimerkiksi sitä, kuinka saadaan isokokoinenkin asiakas turvallisesti ulos.

Varsinkin bussin takaosassa moottorin lähellä istuvan matkustajan kannattaa ilmoittaa, jos haistaa tai kuulee jotakin epätavallista. Huonokuntoisten, esimerkiksi kainalosauvoilla liikkuvien matkustajien voi myös olla järkevää istua ulko-ovea lähellä olevalla penkkirivillä onnettomuuden varalta.

– Ja jos kuljettajalta tulee käsky lähteä ulos, sitä noudatetaan – ja nopeasti. Kuljettaja ei varmasti anna turhia käskyjä, Vainikainen vakuuttaa.