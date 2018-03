Miltä näyttää tatuoitu Suomi? Lähetä kuva kuvastasi

Ennen linnakundilla, nykyään myös lakimiehellä. Tatuointeja on kaikkialla. Millainen sinulla on?

Tatuointeja on tehty tuhansien vuosien ajan: myös jäämies Ötzillä oli tatuointeja. Viime vuosisatojen varrella niiden arvostus on vaihdellut: välillä ihoaan koristivat kuninkaalliset, kun taas toisina aikoina tatuoinnit on liitetty lähinnä rikollisiin ja merimiehiin.

Suomessa ensimmäiset viralliset tatuointiliikkeet (siirryt toiseen palveluun) avattiin vuonna 1987. Nykyään tatuointeja ottavat ammattilaisten mukaan yhä useammin naiset: osalla naiset ovat asiakkaiden pääjoukko.

Perinteisistä ruusuista ja ankkureista on kuljettu tribaalien kautta mitä persoonallisimpiin kuvioihin ja ilmaisuun. Suomen leijona koristaa monen ihoa, mutta tarkemmin juuristaan voi kertoa synnyinkuntansa vaakunalla, kuten kainuulaislähtöinen rumpali on tehnyt.

Tatuoinneista on tullut myös kotiseututyötä ja paikkakunnan markkinointia. Toissakeväänä Porvoon kaupunki järjesti Kotiseutuleima-kilpailun ja jakoi lahjakortteja siihen, että ihmisen ikuistivat ihoonsa merkityksellisiä, paikkakuntaan liittyviä tarinoita.

Miltä näyttää tatuoitu Suomi? Lähetä kuva omasta kuvastasi ja kerro halutessasi, milloin se on otettu ja millainen tarina siihen liittyy.

Voit myös käyttää Twitterissä tai Instagramissa tunnistetta #yletatuoinnit.

Julkaisemme kuvat tässä ja keräämme tarinat talteen. Teemme myöhemmin juttua siitä, millaisia merkityksiä tatuoinneilla on. Voit myös liittää mukaan yhteystietosi, jos haluat kertoa tatuoinneistasi enemmän.

Ennen kuvan lähettämistä lue Ylen kuvajoukkoistusten pelisäännöt täältä.