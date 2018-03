Ranskan, Saksan, Iso-Britannia ja Yhdysvallat tuomitsevat kemiallisen hermomyrkyn käytön entisen venäläisvakoojan tapauksessa. He syyttävät Venäjää tapahtuneesta.

Venäjä on kiistänyt olevansa vastuussa Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julian myrkytysyrityksestä. Britannia on karkottanut 23 venäläisdiplomaattia maasta ja Venäjä on ilmoittanut kertovansa vastatoimista lähiaikoina.

Lähteet: Reuters