Rumaksi parjattu Jeesus-maalaus palasi kirkkoon 80 vuoden jälkeen: "Ymmärsimme teoksen merkityksen"

Iitin kirkossa on nyt esillä kaksi varsin erinäköistä Jeesusta.

Kun Iitin kirkkoon astuu sisään ja kävelee kohti alttaria, vastassa on alttaritaulu kärsivästä Jeesuksesta ristillä. Alttaritaulun vasemmalla puolella, kirkon sivuseinällä, puolestaan on maalaus ylösnousseesta, hyvinvoivan näköisestä Jeesuksesta.

Maalaus Jeesuksen ylösnousemuksesta (1830) on palannut Iitin kirkkoon 80 vuoden kaltoinkohtelun jälkeen.

Kirkon parhaalla paikalla paistatellut maalaus sai väistyä kirkon sivuseinälle jo sata vuotta sitten, kun Iitin seurakunnan kirkkoherra piti itseoppineen maalarin Carl Peter Elfströmin teosta liian rumana ja tummasävyisenä alttaritauluksi. Taulussa Jeesuksen toinen poski on toista suurempi, vartalon mittasuhteissa on toivomisen varaa ja yhdellä sotilaalla on kaksi vasenta kättä.

Alttaritaulu korvattiin akateemisesti koulutetun taiteilijan Felix Frangin taululla vuonna 1917. Elfströmin teos oli parikymmentä vuotta Frangin taulun viereisellä seinällä, kunnes vuonna 1939 se sai väistyä muualle Iitin kirkkopitäjän 400-vuotisjuhlien tieltä.

Vanha alttaritaulu siirrettiin ihmisten silmiltä piiloon kellotapuliin, jossa se lojui kyljellään lämpötilavaihteluiden armoilla lähes 20 vuotta.

1950-luvun lopussa se otettiin kotiseutumuseon kokoelmiin.

Pyry Sarkiola / Yle

"Nyt olemme saavuttaneet kokonaisuuden"

Nyt maalaus on konservoitu ja palautettu Iitin kirkkoon. Joukko seurakuntalaisia oli saapunut seuraamaan Valamon luostarin konservointilaitoksella kunnostetun teoksen julkistusta. Iitin seurakunnan kirkkoherra Mikko Pelkonen otti maalauksen ilolla vastaan.

– Tuntuu äärettömän hyvältä, huokaisee Marja Pullinen, joka on yhdessä A. J. Sjögren -seuran kanssa ajanut maalauksen konservointia kolmen vuoden ajan.

– Moni on kokenut, että hyvänen aika. Näyttää, että se olisi ollut aina siinä.

Seura lähti ajamaan teoksen kirkkoon palauttamista kuunteltuaan asiantuntijoita.

– Ymmärsimme teoksen merkityksen. Se edustaa 1830-luvun viimeisiä maalareita, jotka eivät olleet akateemisesti koulutettuja. Lisäksi urkulehterin seinällä on Elfströmin maalaamat apostolit. Nyt olemme saavuttaneet kokonaisuuden, Pullinen perustelee.

Konservointihanketta tukivat taloudellisesti A. J. Sjögren -seuran lisäksi Kirkkohallitus ja Iitin kotiseutumuseo.

Pyry Sarkiola / Yle

"Ei voi arvostella vain esteettisin ja taiteellisin perustein"

Tauluissa kuvatut Jeesukset ovat kovin erinäköisiä. Ristillä on nälkiintynyt Jeesus, mutta ylösnousseella Jeesuksella on selvästi enemmän lihaa luidensa päällä. Kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto kritisoi sitä, että Jeesuksen ylösnousemusta kuvaavaa teosta on arvioitu lähinnä esteettisin ja taiteellisin perustein. Hänestä kirkollisen taiteen arvoa ei voi määritellä ainoastaan niiden mukaan.

– Kirkollisen taiteen keskeisin arvo on käyttöarvo, kuten ehtoollisvälineillä. Kirkolliseen esineistöön kuuluu myös paljon tunne-, muisto- ja historiallista arvoa. Esineet kertovat paikkakunnan ihmisistä ja historiasta. Tällä taululla on myös hengellistä ja symboliarvoa, Tammisto kertoo.

Kirkkohallituksen kulttuuriperintöstrategian mukaan kulttuuriperintö tulee säilyttää nimenomaan omassa kontekstissaan. Tässä tapauksessa maalaus tuli palauttaa nähtäville kirkkoon, jonne se alkujaan tarkoitettiin.