Kansanedustaja Ville Skinnari: Lahdessa puuhastellaan pikkuasioiden parissa, uusi stadion toisi kaivattua sisältöä kaupunkiin

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Ville Skinnari on kyllästynyt siihen, että Lahdessa sanotaan aina ensimmäisenä "ei". Hän kaipaa kaupungin kehittämiseen rohkeita ideoita ja avointa keskustelua, ei vuosikausien jahkailua ja pikkuasioiden kanssa näpertelyä. Skinnarin mukaan muuten on vaarana, että kaupunkeja porhaltaa Lahden ohi oikealta ja vasemmalta.

– Jyväskylässä, Seinäjoella, Vaasassa, Kuopiossa ja Tampereella tapahtuu paljon. Olen ollut jo muutaman vuoden äärettömän huolissani siitä, että Lahdessa ei ole tapahtunut oikein mitään.

Skinnarin mukaan Lahdessa puuhastellaan liikaa yksittäisten hankkeiden parissa. Esimerkiksi hän nostaa Kisapuiston remontin, jonka kanssa on jahkailtu jo vuosia. Kaupunki on linjannut, ettei Kisapuiston kunnostusta viedä eteenpäin, ellei siihen saada yksityistä rahaa. Rahoituksen saaminen on kuitenkin ollut haastavaa. Skinnarin mukaan se ei ole ihme.

– Jos ja kun yksityinen pääoma halutaan mukaan, siinä täytyy olla liiketoimintaa. Ei sillä mennä eteenpäin, että on jalkapallostadion paikassa X ja myydään puoliajalla hot dogeja. Ei kukaan yksityinen lahjoita neljää miljonaa euroa sen takia, että saa olla mukana Kisapuiston hankkeessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu (sd.) Mika Moksu / Yle

Komu: Paljon on tehty ja paljon on tekeillä

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu (sd.) ei allekirjoita Skinnarin kritiikkiä. Hänen mielestään esimerkiksi rakenteilla oleva kehätie sekä hiljattain rakennettu toriparkki ja Matkakeskus ovat oivia osoituksia siitä, että asioita tapahtuu.

– Minusta Lahdessa menevät monet asiat eteenpäin. Esimeriksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston tulo kaupunkin on iso juttu, samoin kehätie. Puolustan myös Matkakeskusta ja toriparkkia, jotka ovat vieneet asioita eteenpäin, Komu luettelee.

Ville Skinnarin mukaan komeat puitteet ja hyvät kulkuyhteydet eivät kuitenkaan riitä.

- Ei riitä, että tehdään kehätie, Matkakeskus ja toriparkki, tarvitaan myös sisältöjä. Me elämme vähän sellaisessa pysähtyneisyyden tilassa, kun muualla mennään kovaa eteenpäin, Skinnari sanoo.

Skinnari on istunut kolme vuotta valtion liikuntaneuvostossa ja on vuosittain jakamassa rahaa liikuntapaikkarakentamiseen. Tässä jaossa Lahti on loistanut poissaolollaan.

– Haluaisin saada Lahdesta edes yhden ison hankkeen. On ikävää jakaa rahaa Jyväskylään, Seinäjoelle ja Vaasaan, kun Lahdesta ei tule edes hankkeita. Tähän pitää saada muutos, nyt pitää lähteä tekemään, tässä on puuhasteltu ihan tarpeeksi kauan.

Skinnari ehdottaa stadionin rakentamista Launeelle

Skinnari heitti ilmoille oman avauksensa kaupungin kehittämisestä Etelä-Suomen Sanomissa (siirryt toiseen palveluun). Hän esitteli yhdessä kansanedustajakollega Hjallis Harkimon (kok.) ja urheiluvaikuttaja Mika Sulinin kanssa suunnitelman uuden jalkapallostadionin rakentamisesta Launeelle. Kokonaisuuteen kuuluisi myös asuin- ja liikerakentamista sekä hotelli. Paikkaa tärkeämpi on Skinnarin mukaan viesti siitä, että on uskallettava ajatella isosti.

– Me tarvitsemme isompia kokonaisuuksia, isoja elinkeinopoliittisia ratkaisuja. Kaikki lähtee siitä, että on yhteinen näkemys. Ja pitää olla osaamista. Ei voida lähteä tekemään ja samalla opetella, että miten tällainen hanke tehdään. Tätä on ollut Lahdessa aivan liikaa, on näperrelty vuosikausia ja sitten todettu, että tästä ei tule yhtään mitään.

Ei sillä mennä eteenpäin, että on jalkapallostadion paikassa X ja myydään puoliajalla hot dogeja. Ville Skinnari

Juuri osaamisen vuoksi Ville Skinnari on pyytänyt apua Harkimolta. Hänen näyttönsä urheilubisneksessä ovat Skinnarin mukaan kiistattomat.

– Tätä osaamista meiltä puuttuu. Osaamme sanoa, mitä pitäisi tehdä, mutta eihän Lahdessa ole osattu sanoa, miten se tehdään. Ei-sanan hokemisen pitää loppua, pitää olla voimaa, tahtoa ja kykyä katsoa, miten ongelmat ratkaistaan.

Komu uskoo Kisapuistoon

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu pitää Skinnarilta tullutta avausta tervetulleena. Hän muistuttaa kuitenkin, että kaupungin suunnitelmissa on tällä hetkellä nimenomaan Kisapuiston kunnostaminen. Uudet ideat eivät saa Komun mielestä hidastaa tai pitkittää jo vireillä olevia hankkeita.

– Kaupunki on antanut kiinteistöyhtiö Spatiumille ja kehitysyhtiö Ladecille tehtäväksi valmistella stadionhanketta Kisapuistoon. Toivon, että katsomme sen ensin. Toki keskustelua voi aina käydä ja jos on jotain todella hyvää ja kovaa esittää, niin sitten asia pitää käydä tarkemmin läpi.

Komun mukaan Kisapuistoon tarvitaan yksityistä rahaa. Hän uskoo, että sitä on myös saatavissa.

– On esimerkiksi stadionin nimi, joka voidaan laittaa kaupan. Vieressä on Rantakartanon projekti, jota voidaan katsoa samalla tavalla kuin Launetta. Olisiko siihen kaavoituksellisesti mahdollista kytkeä Kisapuistoon joitakin hankkeita, jotka toisivat sijoittajille taloudellista kiinnostavuutta, Komu pohtii.