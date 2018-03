Tampereen uusi poliisitalo saattaa nousta Nekalaan

Tähän asti vaihtoehtona on ollut, että uudet tilat rakennetaan B-rakennuksen jatkeeksi Sorinkadun varteen. Nyt suunnitelmissa on kokonaan uusi rakennus.

Tampereen poliisilaitoksen A-rakennus on seissyt Hatanpään valtatiellä linja-autoasemaa vastapäätä 1960-luvun alusta asti. Nyt se alkaa olla käyttöikänsä päässä eli purkukunnossa. Poliisilaitoksella punnitaan parhaillaan, minne tarvittavat tilat rakennetaan.

Tähän asti esillä on ollut vaihtoehto, jossa jatketaan vuonna 1993 valmistunutta, Sorinkadun varressa sijaitsevaa B-taloa. Tätä suunnitelmaa varten Senaatti-kiinteistöt on jo hankkinut lisää maata Tampereen valtatien päädystä.

Nyt B-talon jatkamiselle on ilmaantunut myös toinen vaihtoehto. Uusi pääpoliisiasema on mahdollista rakentaa kokonaan toiseen paikkaan

– Se on itse asiassa poliisilaitoksen johdon ensisijainen tavoite, kertoo Sisä-Suomen apulaispoliisipäällikkö Kari Hemminki.

Sorinkadun varressa sijaitseva B-talo on rakennettu 1990-luvun alussa. Jos sitä päädytään jatkamaan, pitkällä tontilla tarvitaan paljon käytäviä. Petri Aaltonen / Yle

Nekalaan tai Lahdesjärvelle?

Tarkasteltavana on parikin Tampereen kaupungin omistamaa tonttia, joille uusi asema voitaisiin rakentaa. Mahdolliset tontit sijaitsevat Nekalan alueella ja Lahdesjärvellä.

– Molemmat alueet ovat keskustasta hyvin saavutettavissa, Hemminki sanoo.

Hemmingin mukaan on laskettu, että jos tehdään kokonaan uusi talo, se voi olla pienempi kuin Sorinkadun vaihtoehdossa.

– Sorinkadun vaihtoehdossa tulee väkisin pitkiä käytäviä ja hukkatilaa, kun on kapea ja pitkä tontti. Tyhjälle tontille rakennettuna samoille toiminnoille riittäisi pienempi rakennus. Se olisi pidemmän päälle edullisempi.

Poliisilaitoksen muuttoon on vielä matkaa, sillä uuden rakentaminen on molemmissa vaihtoehdoissa vuosien projekti. Tällä hetkellä suunnitelmia tarkennetaan ja tehdään kustannuslaskelmia. Kyseessä on miljoonahanke, joka todennäköisesti vaatisi myös erillisrahoitusta.

Sisäilmaongelmat vaivaavat vanhassa rakennuksessa

Tampereen poliisilaitoksen A-rakennus on seissyt Hatanpään valtatiellä linja-autoasemaa vastapäätä 1960-luvun alusta asti. Viime vuosina talossa on kamppailtu sisäilmaongelmien kanssa. Aamulehti uutisoi maaliskuun alussa ongelmien pahenemisesta (siirryt toiseen palveluun).

Vuoden vaihteessa valmistui laaja poliisivankilan remontti, mutta korjaustarve ei päättynyt siihen. A-talon yhdestä porraskäytävästä ja hissikuilusta on löytynyt mikrobiesiintymiä.

Henkilökunnalla on todettu myös todennäköisesti sisäilmasta aiheutuneita oireita. Parhaillaan joukko rikostutkijoita on sisäilmaevakossa, osa Nokialla asti.

– Tyypillisesti henkilöillä on silmä-, kurkku- ja nenäoireita eli nenä ja silmät kuivuvat, yskittää ja väsyttää, Hemminki kertoo.

Remontin arvioidaan kestävän 2-3 kuukautta, jonka jälkeen tilat tehopuhdistetaan.

– Uskon, että työntekijät voivat palata omiin huoneisiinsa, apulaispoliisipäällikkö Hemminki sanoo.