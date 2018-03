Tunturikeskuksissa varaudutaan autottomiin talvilomailijoihin – Ylläksellä oma reittiopas auttaa julkisilla liikkuvia

Ylläkselle ja Leville matkanneiden autojen määrä väheni Etelä-Suomen hiihtolomaviikon ensimmäisenä lauantaina kun lukuja verrataan vuoden takaisiin. Lapin ELY-keskuksen seurantapisteet olivat nelostiellä Tervolassa sekä Kolarin ja Kittilän teiden varsilla. Kemin ja Rovaniemen välillä Tervolassa autoja laskettiin 24. helmikuuta 5644, kun kaksi vuotta aiemmin luku oli 6200.

Ylläkseltä ja Leviltä kuitenkin vakuutetaan, että tunturissa riitti vilskettä ja hisseissä asiakkaita vähintään viime vuoden malliin.

– Perinteisesti Keski- ja Pohjois-Suomen hiihtolomaviikot ovat olleet hyviä, mutta tänä vuonna jo viikko 8 oli loppuunmyyty, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

Moni etelästä tullut näyttääkin vaihtaneen lentokoneeseen. Eteläsuomalaisten hiihtolomaviikon ensimmäisenä lauantaina Kittilään lensi seitsemän koneellista Helsingistä sekä yhdet lennot Tampereelta ja Turusta. Niiden lisäksi tuli suoria lentoja ulkomailta.

– Kolmen hiihtolomaviikon matkustajamäärät kasvoivat viime vuodesta 12 prosenttia, kertoo Kittilän lentoaseman johtaja Kimmo Liukkonen. Mikä osuus Kittilän lentomatkustajista oli kotimaisia, sitä hän ei osaa sanoa.

Nuoret jättävät ajokortin ajamatta

Myös Lapin yöjunat Rovaniemelle ja Kolariin olivat lomaviikkojen alussa ja lopussa loppuunmyytyjä, kerrotaan VR:ltä. Helmikuun alkupuolelta huhtikuun puoleenväliin ulottuvalle talvisesongille on lisätty muutamia junavuoroja per viikko.

Ylläkselle ajelee päivittäin myös Onnibus Helsingistä ja Ylläksellä varaudutaankin siihen, että yhä useampi tulee ilman omaa autoa.

– Mielenkiinnolla odotetaan, mitä tulevaisuudessa on. Me tiedämme, että pääkaupunkiseudun 18-25-vuotiailla on entistä vähemmän ajokortteja. Silloin meidän täytyy reagoida tietysti niin, että pyritään parantamaan julkista liikennettä, Haarma toteaa.

Ylläksellä onkin otettu käyttöön VTT Oy:n kanssa kehitetty Ylläs Around -reittiopas, joka kertoo miten ja milloin Ylläksen alueella pääsee julkisilla tietystä osoitteesta toiseen.

Levillä hotellimajoitus on kyläkeskuksessa rinteiden tuntumassa ja autottomat pärjäävät hyvin, vakuuttaa Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari

– Myös suunnitteilla olevat puolenkymmentä hotellia ovat kävelymatkan päässä, Palosaari sanoo. Ski Bussit liikennöivät kerran tunnissa rinnealueiden välillä.

Autottomien määrää lisää sekin, että Palosaaren ja Haarman todistusten mukaan kansainvälisten tunturituristien määrä on kovassa kasvussa. Esimerkiksi Finnair lennättää talvikaudella kerran viikossa matkailijoita Lontoosta, Pariisista ja Zürichistä Kittilään.