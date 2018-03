Kylmää, lunta ja pimeää – Päijänteen ympäriajon 700 kilometriä vie mehut MM-kilpailijoilta

Video: Endurotesti 9 Jämsässä on 18 kilometrinen todellinen Päitsipätkä: rankka ja pitkä. Ylen kuvaaja Isto Janhunen maisteli pätkää kilometrin verran apulaisratamestari Veli-Matti Mäkisen kyydissä.

Legendaarinen kaksipäiväinen endurokilpailu starttaa Vierumäeltä lauantaiaamuna kahdeksalta. Voittajaa odotetaan maaliin 700 kilometriä myöhemmin Malmin lentokentällä Helsingissä sunnuntaina hiukan ennen kello 16.

MM-osakilpailun olosuhteet ovat tänä vuonna hyvin talviset, suorastaan arktiset. Viime vuonna kisattiin miltei lumettomalla reitillä. Viimeksi yhtä paljon lunta oli viisi vuotta sitten.

– Tänä vuonna lunta piisaa varsinkin Lahden pohjoispuolella. Odotettavissa on raskas reitti metsässä. On kylmää, lunta ja pimeää, kyllä se luo kuskeille lisää haastetta, kuvailee Päijänteen ympäriajon apulaisratamestari Veli-Matti Mäkinen Jämsästä.

He ovat toivoneet, että ajetaan enemmän pimeässä. Veli-Matti Mäkinen

Päijänteen ympäriajo ajetaan tänä vuonna toista kertaa MM-osakilpailuna. Kansainvälinen moottoriliitto FIM ja MM-sarjaa organisoiva ABC Communications ovat solmineet kolmen vuoden jatkosopimuksen Helsingin Moottorikerhon kanssa Päitsin järjestämisestä. MM-organisaatiolla on yksi toive ylitse muiden.

– He ovat toivoneet, että ajetaan enemmän pimeässä. Sen takia lähdetään kisaamaan tuntia myöhemmin kuin perinteisesti, kertoo Mäkinen.

Ennakkosuosikkina viime vuoden voittaja Eero Remes

Päijänteen ympäriajossa kisataan yleiskilpailun voitosta, SM-pisteistä kolmessa luokassa ja MM-pisteistä neljässä luokassa. Yleiskilvassa voittoa puolustaa Eero Remes, joka vuosi sitten osallistui Päitsiin ensi kertaa. Remes on myös tämän vuoden kisan suurin ennakkosuosikki.

Eero Remes johtaa parhaillaan SM-2 –luokkaa. Kakkosena on jämsäläinen Eemil Pohjola, joka lähtee seitsemättä kertaa ajamaan Päitsiä. Pohjola on Remeksen ohella yksi ennakkosuosikeista ja odottaa runsaslumista kisaa.

– Nyt lähetään hakemaan ykkössijaa. Tähän mennessä on tullut yksi kakkossija ja kaksi kolmossijaa, voitto vielä puuttuu.

Pohjola ajaa nyt aikuisten MM-sarjaa ja pääsee lähtemään kisaan vähän paremmalta paikalta.

Jämsäläinen nuori lupaus Roni Kytönen, 18, lähtee kisaan hyvillä fiiliksillä. SM1 –luokasta hän löytyy sijalta seitsemän.

– Ihan alusta asti ajetaan täysiä vaan. Olen ajanut lumella Jämsässä, joten melkein toivoisin, että olisi lunta. Tosin kaikissa olosuhteissa on osattava ajaa kovaa.

Kytönen Motorsportin tiimimanageri Harri Leppälaakso (vas.) ja tallin nuoret MM-ajajat Lari Jukola, Roni Kytönen ja Hugo Svärd. Pekka Viljakainen

Roni Kytönen syntyi vuonna 1999 eli samana vuonna kun hänen isänsä Vesa Kytönen voitti enduron maailmanmestaruuden. Nyt Vesa pyörittää MM-tasolla Kytönen Motorsport –tiimiä.

Päitsin lumisella reitillä nähdään myös kansainvälisiä mestareita. Mukana ovat muun muassa nelinkertainen maailman mestari, australialainen Matthew Phillips sekä viime vuonna EnduroGP –luokan maailmamestaruuden voittanut Steve Holcombe Englannista.

Kytönen Motorsportin tiimipäällikkö Harri Leppälaakso arvioi, että Päitsin tämän vuoden olosuhteissa suomalaisten pitäisi olla ylivertaisia.

– Ei sillä harjoitusmäärällä, mitä ulkomaalaiset ehtivät täällä treenata, voi taistella kilpailun voitosta.

Leppälaaksolle tiimipäälliikkyys on merkinnyt kokonaan uutta uraa. Jämsänkokselainen Leppälaakso on Lapin lennoston komentajan tehtävästä eläkkeelle jäänyt eversti evp ja hän on toiminut myös Ilmasotakoulun johtajana.