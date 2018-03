Donald Trump juniorin vaimo hakee avioeroa

Donald Trump Junior ja Vanessa Haydon Trump ovat olleet naimisissa 12 vuotta. Heillä on viisi lasta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vanhimman pojan, Donald Trump Juniorin vaimo on jättänyt avioerohakemuksen, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Donald Trump nuorempi ja Vanessa Haydon Trump ovat olleet naimisissa 12 vuotta. Kumpikin on 40-vuotias. Pariskunnalla on viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyttöä.

Yhteisessä lausunnossaan he toteavat päättäneensä lähteä eri teille, mutta kunnioittavansa aina toisiaan.

Pariskunta asuu New Yorkissa ja Donald Trump Jr. otti veljensä Ericin kanssa johtaakseen Trump-konsernin, kun heidän isänsä valittiin presidentiksi. Vanessa Trump on entinen malli ja näyttelijä. (siirryt toiseen palveluun)

Trump Jr. on usein puolustanut julkisuudessa isänsä hallintoa. Myös hänen toimiaan on tutkittu osana tutkintaa, jossa selvitetään, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain toissavuotisten presidentinvaalien kampanjaan.

Donald Trump Junior on presidentin vanhin lapsi. Hänen äitinsä on Ivana Trump. Ivana ja Donald Trumpilla on myös kaksi muuta lasta, Ivanka ja Eric.

Trumpilla on myös tytär Tiffany avioliitosta Marla Maplesin kanssa ja poika Barron nykyisestä liitosta Melania Trumpin kanssa.

Lähteet: Reuters, Yle Uutiset