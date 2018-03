Haluaisitko videota lapsen päiväkotipäivästä? – Päiväkotien somelinjauksissa suuria eroja

Vaikka en itse laita someen lasteni kuvia, päiväkodin Facebook-ryhmässä se on ihan ok, koska se on kuitenkin suljettu ryhmä, Hanna-Mari Poikela sanoo. Kolmevuotias Lumi-Helmi (sylissä) on yksityisessä päivähoidossa Asemapäällikön päiväkodissa Rovaniemellä.

Maija-Liisa Juntti / Yle