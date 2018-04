Hanki kunnon tuoli ja käytä kuulakärkikynää – Yrittäjä, tarkista, että ainakin nämä asiat ovat kunnossa, jos haluat välttyä tarkastajan syyniltä

Mistä on kyse? 15 prosenttia Ylen laajan selvityksen ravintoloista ja kahviloista selvisi ilman raportteihin kirjattuja toimintaohjeita tai kehotuksia.

Eniten epäkohtia löytyi työterveyshuollosta, työvuoroluettelon laadinnasta, ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuksista, työsopimuksista ja työympäristöstä.

Velvoitteet juontuvat esimerkiksi työterveyshuolto-, työsopimus-, työturvallisuus-, työaika-, ja ulkomaalaislaeista.

Avaat uuden ravintolan. Työsuojelutarkastajat saapuvat kolkuttamaan uuden ravintolasi ovelle lähes takuuvarmasti. He selvittävät ravintolasi työolot, mikäli yrityksessäsi työskentelee yksikin työntekijä.

Nämä ohjeet pohjautuvat Ylen selvitykseen, jossa käytiin läpi 1 500 Etelä-Suomen ravintoloihin ja kahviloihin tehtyä työsuojelutarkastusraporttia. Tarvetta neuvonnalle on, sillä vain 15 prosenttia työnantajista sai puhtaat paperit.

Vaikka aineisto koskee ravintola-alaa, aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat kiinnittävät samoihin asioihin huomiota myös muilla aloilla.

Näillä ohjeilla hoidat tyypillisimmät puutteet kuntoon.

1. Teetä työterveyshuollon työpaikkaselvitys

Puolet (51 prosenttia) Ylen aineistossa huomautuksia saaneista työpaikoista ei ollut teettänyt työterveyshuollon työpaikkaselvitystä tai ei ainakaan pitänyt sitä työntekijöiden näkyvillä.

Selvitys on työterveyshuollon tekemä asiakirja, jossa on listattuna työn ja työpaikan olosuhteet sekä niiden terveydellinen merkitys työntekijöille. Sen pituus vaihtelee työpaikan ja alan mukaan, mutta on yleensä joitakin A4-liuskoja.

Selvityksen tekee työterveyshuolto. Työterveyshuollon järjestäjä voi olla esimerkiksi paikallinen terveyskeskus tai yksityinen klinikka.

Siispä huolehdi, että olet teettänyt selvityksen, ja laita se myös työntekijöiden saataville.

2. Laadi työvuoroluettelo oikein – ja kuulakärkikynällä

Työvuoroluetteloon aluehallintoviraston tarkastajat puuttuivat 40 prosentissa niistä ravintoloista, jotka saivat Ylen tarkastelujaksolla huomautuksia.

Pidä siis ravintolayrittäjänä huolta, että työvuoroluettelosta löytyvät työntekijöiden nimet, työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäinen lepoaika. Luettelo pitää laatia yleensä työajan tasoittumisjärjestelmän mukaan – esimerkiksi ravintola-alalla kolmiviikkoisjaksoittain.

Varmista myös, että työntekijät saavat luettelon kirjallisena viimeistään viikkoa ennen kuin sen ensimmäinen listaan merkitty työvuoro alkaa.

Jos laadit luettelon käsipelillä, käytä kuulakärkikynää. Näin mahdolliset jälkikäteen tehdyt muutokset näkyvät.

3. Järjestä työterveyshuolto ja laita sopimus kansioon tai ilmoitustaululle

Työterveyshuolto oli kokonaan järjestämättä tai ainakaan työterveyshuoltosopimus ei ollut työntekijöiden nähtävillä 29 prosentissa Ylen aineiston kahviloita ja ravintoloita.

Työnantajan ei tarvitse järjestää työntekijöilleen sairaanhoitoa, vaan ehkäisevä työterveyshuolto. Siihen kuuluvat muun muassa työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja joissakin tapauksissa säännölliset terveystarkastukset.

Esimerkiksi ravintola-alalla työnantajan tulee järjestää terveystarkastukset ainakin niille työntekijöille, jotka käsittelevät jauhoja tai tekevät yötyötä. Jauhopöly voi aiheuttaa terveyshaitan, mikäli sitä käsitellään kymmeniä kiloja viikossa.

Siispä allekirjoita työterveyshuoltosopimus ja aseta se työntekijöiden nähtäville, jotta he tietävät, mistä saavat lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Monilla työnpaikoilla työntekijöiden nähtävillä pidettävät asiakirjat löytyvät yhdestä kansiosta tai ilmoitustaululta. Asiakirjat voivat olla työntekijöiden saatavilla myös sähköisesti, mutta silloin työnantajan pitää tarjota työntekijöille mahdollisuus tietokoneen käyttöön työpaikalla.

Muita työntekijöiden nähtävillä pidettäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi mainittu työterveyshuollon työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, tiedot terveystarkastuksista ja tapaturmavakuutus. Myös työpaikan sisäiset ohjeistukset ja opastus työhön on hyvä pitää työntekijöiden saatavilla.

4. Ota kopiot ulkomaalaisten työntekijöiden passeista ja työluvista

Yhteensä 22 prosenttia huomautuksia saaneista ravintoloista ja kahviloista oli jättänyt täyttämättä lakisääteisen velvollisuutensa säilyttää ulkomaalaisten työntekijöiden työlupia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinun täytyy varmistua ulkomaalaisten työnteko-oikeuden voimassaolosta kyseiseen työhön ennen kuin palkkaat heidät. Lisäksi sinun kannattaa ottaa kopiot heidän passeistaan ja oleskelulupakorteistaan.

Muiden Pohjoismaiden, Euroopan unionin jäsenmaiden, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse työntekoa varten erillistä oleskelulupaa Suomeen. Heidänkin työnteko-oikeutensa sinun tulee varmistaa virallisista asiakirjoista, esimerkiksi passista.

5. Noudata lakia työsopimusten laadinnassa

Työsopimukset täytyy laatia, kuten laki edellyttää. 22 prosentissa Ylen aineiston tapauksista työsopimusten laadinnasta löytyi puutteita.

Työsopimus pitää laatia kirjallisena. Mikäli sitä ei ole tehty, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Pidä huolta, että työsopimuksessa lukee selvästi ainakin työnantajan ja työntekijän tiedot, työsuhteen kesto, koeajan pituus, mahdollisen määräaikaisuuden peruste, sovellettava työehtosopimus, palkka, työaika, vuosiloma ja irtisanomisaika.

Yleensä työsopimuksissa on eniten puutteita siinä, että työaika tai palkkaus on jätetty kirjaamatta tai maininta sovellettavasta työehtosopimuksesta puuttuu.

+ Muista turvallinen työympäristö

Aluehallintoviraston tarkastajat puuttuivat myös lukuisilla tarkastuksilla vaaralliseen tai muuten epäsopivaan työympäristöön.

Tarkista vielä, että kaikki työntekijät tietävät, miten mahdollisissa asiakasväkivallan uhkatilanteissa toimitaan. Varaudu myös näiden tilanteiden jälkihoitoon.

Laadi kirjallinen selvitys siitä, millaisia vaaroja työntekoon liittyy. Järjestä työntekijöille asianmukaiset pukeutumistilat, joissa on lukollinen kaappi henkilökohtaisille tavaroille. Huolehdi, että koneet, laitteet ja ilmanvaihto toimivat turvallisesti. Siivoa ravintolan takahuone, äläkä säilytä ylimääräistä tavaraa kulkureiteillä.

Ja pidä huoli, että työntekijöillä on käytössään toimistotuoli. Puinen keittiötuoli tai baarijakkara ei kelpaa. Sopivan tuolin puutteeseen aluehallintoviraston tarkastajat puuttuivat Ylen aineistossa ainakin neljä kertaa.

Lisää ohjeita löydät aluehallintovirastojen Työsuojelu-sivustolta (siirryt toiseen palveluun).

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

