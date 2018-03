Sisäministeriö: Poliisille paremmat valtuudet puuttua lennokkeihin

Erilaiset lennokit ja miehittämättömät ilma-alukset, joista myös droneina puhutaan, pörräävät taivaalla yhä useamman harrastajan ja elinkeinonharjoittajan toimesta. Suomessa onkin arviolta kymmeniätuhansia droneja, joita käytetään yllättävän moniin tarkoituksiin myös viranomaiskäytössä.

Tarkoitusperät ovat toisinaan myös rikollisia: viime vuonna Lappeenrannassa paljastui, että dronea on käytetty tupakan salakuljetukseen rajan yli Venäjältä Suomeen. Myös suomalaisen vankilan pihalle laskeutui minikopterin mukana sukan täydeltä subutexia.

Sisäministeriö on nyt asettanut säädöshankkeen, jonka tarkoituksena on varmistaa poliisille tarvittavat toimivaltuudet puuttua entistä paremmin lennokkeihin, miehittämättömiin ilma-aluksiin, aluksiin sekä kulkuneuvoihin.

Ministeriö kertoo tiedotteessa, että tällä hetkellä poliisin toimivaltuudet ovat lennokkeihin puuttumisen osalta puutteelliset. Poliisin on vaikea puuttua esimerkiksi kuvauskoptereilla tehtyyn laittomaan tiedusteluun tai salakuvaukseen.

Lisäksi sisäministeriön säädöshankkeessa yritetään parantaa poliisin valtuuksia selvittää, voiko ilma-alus muodostaa uhkaa hengelle ja terveydelle, tai voidaanko sitä käyttää rikolliseen toimintaan.

Maailmalta ja Suomestakin on raportoitu useita täpäriä tilanteita sekä onnettomuuksia, joissa lennokki on lentänyt läheltä tai osunut lentokoneisiin. Myös Suomessa lentäjiä on varoitettu.

Hämärätouhujen torjunnan ohella hankkeessa selvitetään myös poliisin omia mahdollisuuksia käyttää lennokkeja omassa toiminnassaan. Poliisi käyttää jo jossain määrin kuvauskoptereita esimerkiksi suurten yleisötilaisuuksien tarkkailussa.

Aiemmin Puolustusvoimat on halunnut toimivaltuuksia puuttua lennokkien pörräilyyn alueillaan. Helsingin keskustassakin on tiettyjä alueita, joilla ei saa lentää dronella. Laajemmin kielletyt alueet voi tarkistaa Trafin sivuilta (siirryt toiseen palveluun).