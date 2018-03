Hätkähdyttävä kohtaaminen Perämerellä: Pianisti soitti flyygeliä keskellä jäistä ulappaa, jäänmurtaja parkkeerasi viereen – katso video

Sveitsiläispianisti Gabriel Arnold on soittanut flyygeliä aiemmin muun muassa Alpeilla ja Seven Sister -jyrkänteillä.

Matkailujäänmurtaja Sampolla matkanneilla turisteilla riitti tällä viikolla ihmeteltävää. Kemin edustalla, keskellä valkoisena hohtavaa jäistä Perämerta, näkökenttään ilmestyi musta piste. Sampo kynti jäähän väylää ja musta piste paljastui lopulta mustaksi flyygeliksi. Flyygeliä soitti toppatakkiin pukeutunut mies. Jäänmurtaja pysähtyi maallikon silmin suorastaan pelottavan lähelle konsertoijaa. Pakkasilmassa kajahteli Brahmsin pianosonaatti.

Jari Peltoperä/Yle

Sveitsiläinen pianisti Gabriel Arnold on erikoisella kiertueella. Mies matkaa perheensä ja kahden flyygelinsä kanssa Pohjois-Norjan Nordkapista Kemin kautta Helsinkiin. Tavallisten konserttien lisäksi hän soittaa ulkona ja tekee somevideoita esityksistään. Yksi matkan eksoottisimmista konserttipaikoista oli tällä viikolla jäänmurtajan vierellä Perämeren jäällä. Nordkapissa Arnold oli jo totutellut pohjoisen talveen soittamalla paljaan taivaan alla revontulten räiskeessä.

Eksotiikka tuo motivaatiota

Aikaisemminkaan Arnoldin konserttipaikat eivät ole olleet aina niitä tavallisimpia. Hän on soittanut flyygeliä esimerkiksi Alpeilla ja Englannissa Seven sisters -jyrkänteillä. Mikä saa miehen hakeutumaan näin eksoottisiin esiintymispaikkoihin?

– Siihen on monta syytä, mutta se tärkein on se, että pystyy siihen. Toisaalta haluan yhdistää matkailua ja taidetta, tässä tapauksessa musiikkia. Etsin aina vähän poikkeuksellisia tilanteita, kuten tänään. Se motivoi, kertoo Gabriel Arnold.

Yle / Antti Heikinmatti

Frakki vaihtui toppatakkiin

Perämeren jäällä Arnold soitteli Brahmsia yli kymmenen asteen pakkasessa. Talvelle hän antoi periksi sen verran, ettei pukeutunut frakkiin, vaan lämpöiseen toppa-asuun.

– Ulkona soitan sen minkä pystyn, ja flyygelistä lähtevä ääni on välillä vähän sinne päin. Kädet kuitenkin liikkuvat kuten oikeasti kappale menisi. Videoille parantelen ääniä jälkikäteen sitten tarvittaessa.

Arnoldin pohjoisen kiertueen teema on rauha. Tarkoituksena on vielä tallentaa Kemin edustalla Rauhanlahdessa kappale, jonka Arnold on itse kirjoittanut.

Pohjoisen kokemukset eivät jääne soittajan viimeisiksi erikoisesiintymisiksi.

– Tämä on vain alku. Neljä ilmansuuntaa on olemassa. Nyt olen pohjoisessa ja sitten kun taas aikaa ja rahaa riittää, suuntaan varmaan vuorostaan etelään, vaikkapa Kiinan muurille tai Etelä-Afrikkaan.