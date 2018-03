Video: Kolme kysymystä Itä-Ghoutan tilanteesta

Yli 40 siviiliä on kuollut pommituksissa perjantaina.

Yli 10 000 ihmistä on paennut Itä-Ghoutasta tällä viikolla. Unicef valmistautuu vastaanottamaan ainakin 50 000 pakolaista.

Tarkkailijajärjestö Syrian Observatory for Human Rights kertoo, että yli 40 siviiliä on kuollut ilmaiskuissa pelkästään perjantaina. YK:n mukaan kaiken kaikkiaan yli tuhat ihmistä on kuollut ilmaiskuissa tässä kuussa.

Syyrian sodan alkamisesta on tullut tällä viikolla kuluneeksi seitsemän vuotta. Itä-Ghoutan piiritys on jatkunut jo neljä vuotta.

