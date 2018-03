Rahan puute jättää nuoret ulkopuolisiksi – "Jos kaikki kaverit on menossa leffaan, mutta itsellä ei ole rahaa, siitä tulee onneton olo"

Kiia Holopainen levittää väriä asiakkaan hiuksiin Vantaan ammattiopisto Varian koulusalongissa. Salongissa parturi-kampaajaopiskelijoiden hankkimat työvälineet pääsevät tositestiin.

Vaikka opetus on nuorille ilmaista, on heidän itse hankittava muun muassa kammat, sakset ja föönit sisältävä aloituspaketti. Paketin hinta yllätti nyt jo viimeistä vuottaan opiskelevan Holopaisen.

– Yli tonnin se maksoi ja siihen päälle vielä kirjat. Ainakin 1 500 euroa meni.

– Ei meillä muuten olisi ollut yhtäkkiä sellaista summaa laittaa, ellei äiti olisi säästänyt rahaa autoa varten. Siinä meni äidin autosäästöt mun opintoihin, jatkaa Holopaisen opiskelukaveri Nikita Landén.

Kustannukset eriarvoistavat nuoria

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan opintonsa keskeyttäneistä nuorista joka kymmenes kertoo rahan puutteen olleen yksi keskeyttämisen syistä. Yhtä moni joutuu taloudellisista syistä viivyttämään valmistumistaan ja lähes joka viides joutuu karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahan takia. 14 prosenttia nuorista valitsee koulutuspaikan taloudellisin perustein.

Nuorisobarometria varten tehtyjen haastattelujen perusteella rahan puutteella on ollut ikäviä seurauksia erityisesti ammatillisen linjan valinneiden opintoihin. Ongelman tunnistaa myös Vantaalla parturi-kampaajaksi opiskeleva Sanni Fagerlund.

– Mulla oli yksi kaveri, joka joutui keskeyttämään juuri rahatilanteen takia. Se on aika yleistä.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta on vaadittu muun muassa kansalaisaloitteessa (siirryt toiseen palveluun), joka etenee yli 50 000 allekirjoituksen voimalla eduskunnan käsittelyyn.

Nuorisotutkimusseuran tutkimuspäällikkö Elina Pekkarisen mukaan olisi tärkeää, että materiaalien ja avustusten saaminen materiaaleja varten tehtäisiin ainakin helpommaksi niille opiskelijoille, joilla ei ole niihin varaa.

Tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen. Nella Nuora / Yle

– Tottakai se eriarvoistaa, ei pelkästään sen kautta, että pystyykö saattamaan opiskelut loppuun, vaan itse opiskelu voi olla aika tukalaa jos kokee, että joka kurssin alussa täytyy raapia sitä rahaa jostain, Pekkarinen perustelee.

Satoja, jopa tuhansia euroja maksavat lukion oppikirjat tai ammatillisen tutkinnon välineet aiheuttavat erityisesti vähempiosaisille suuremman kynnyksen valita sopiva koulutuspolku. Kaksoistutkinnon suorittaminen tai opiskelu toisella paikkakunnalla nostavat kustannuksia edelleen.

– Se, että nuori ei opiskele, eikä saa peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on vahvassa yhteydessä pitkäaikaistyöttömyyteen, heikkoon terveyteen ja myös erilaisten ongelmien kasaantumiseen seuraavalle sukupolvelle. Kaikin käytettävissä olevin keinoin pitäisi pyrkiä siihen, että nuoret pystyisivät koulussa ja saisivat tutkinnot suoritettua.

Rahan puute voi syrjäyttää

Nuorisobarometristä käy ilmi, että nuorten kokema rahan puute on kasvanut merkittävästi parissa vuodessa. Rahan puutteen vuoksi useampi kuin joka kolmas on jättänyt harrastuksen aloittamatta. Viime vuonna kyselyyn vastanneista 28 prosenttia oli joutunut lopettamaan harrastuksen usein tai joskus rahan puutteen vuoksi, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 18 prosenttia.

26 prosenttia vastanneista kertoo, että on rahan puutteen vuoksi ollut tapaamatta ystäviään, kun kaksi vuotta aiemmin luku oli 17 prosenttia. Joka neljäs kokee myös ulkopuolisuutta rahan puutteen vuoksi ja lähes joka viides häpeää.

Yle Uutisgrafiikka

Vapaa-aika on tärkeä osa nuorten elämää ja jos kaikki raha uppoaa koulunkäyntiin, voi vapaa-ajalla tippua kyydistä.

– On vanhojen tanssia, on leirikoulua ja kaikkea tällaista, joka liittyy siihen opiskeluun. Ne eivät ole pakollisia, mutta ne ovat sosiaalisen liittymisen kannalta tosi kriittisiä, Pekkarinen sanoo.

Pekkarisen mukaan se, että ei ole rahaa tavata ystäviä tai osallistua koulun sosiaaliseen toimintaan voi syrjäyttää voimakkaasti. Ainakin se aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta. Parturi-kampaajaopiskelija Silja Sipilä antaa esimerkin omasta elämästään.

– Jos kaikki kaverit on menossa kahville tai leffaan ja itse haluaisi lähteä mukaan eikä ole rahaa, niin siitä tulee vähän sellainen onneton olo.

Sipilä joutui myös lopettamaan lentopalloharrastuksensa parturi-kampaaja-opintojen vuoksi.

– Kun kouluun menee niin paljon aikaa ja harrastukseen menee rahaa, niin piti valita. Mieluummin satsaan kouluun vähän enemmän, Sipilä sanoo.

Nyt pitää olla huolissaan tytöistä

Raha on tiukasti kytköksissä myös siihen, miten tyytyväisiä nuoret ovat elämäänsä. Nuorisobarometrin mukaan nuorten tyytyväisyys omaan elämään on laskussa, erityisesti tytöillä.

– Tyttöjen ahdistus on lisääntynyt ja ja osa tytöistä pelkää epäonnistumista, Pekkarinen kertoo.

Julkisuudessa ollaan usein huolissaan pojista ja heidän koulumenestyksestään, mutta Pekkarisen mukaan tyttöjen henkiseen hyvinvointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Parturi-kampaajaopiskelija Kiia Holopainen värjää opiskelukaverinsa kanssa asiakkaan hiuksia. Janne Lindroos / Yle

Nuoret myös luottavat aiempaa vähemmän muihin ihmisiin. Erityisesti alle 20-vuotiaiden tyttöjen luottamus muihin ihmisiin on laskenut. Se on Pekkarisen mukaan huolestuttavaa.

– Epäluottamus muihin ihmisiin on vahvasti yhteydessä muihin ulkopuoleisuuden kokemusta mittaaviin muuttujiin. Se tarkoittaa, että yleinen pahoinvointi kasautuu eikä luoteta siihen, että muut ihmiset haluaisivat auttaa. Etenkin nuorten kohdalla se on huolestuttavaa, koska riippuvuus toisista ihmisistä on aika voimakasta.

Pääosin nuoret voivat kuitenkin hyvin. Pekkarinen oli jopa yllättynyt siitä, että nuoret olivat niin tyytyväisiä koulunkäyntiin, viihtyivät koulussa, olivat motivoituneita opiskelemaan ja ystävystyivät helposti.

Myös Vantaan ammattiopiston parturi-kampaajaopiskelijat ovat tyytyväisiä elämäänsä.

– Olen ihan tyytyväinen. On kavereita ja poikaystävä ja koulu menee hyvin, toteaa Sanni Fagerlund.

Lisää aiheesta:

Maksuttomasta 2. asteen opiskelusta ei uusia lupauksia – Hallitus väläytti lisätukea vähävaraisten oppimateriaalikuluihin

Pitäisikö toisen asteen koulutuksesta tehdä maksutonta? "On väärin, jos taloudelliset syyt koituvat esteeksi"