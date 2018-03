Lukiolaisten into ruotsinkieleen romahti – tässä 6 hyvää syytä kirjoittaa toinen kotimainen

Ruotsin kielen ylioppilaskirjoituksissa suorittavia on lähes puolet vähemmän kuin runsaat kymmenen vuotta sitten, uutisoi Yle tänään.

Kysyimme asiantuntijalta hyviä syitä kirjoittaa ruotsi ylioppilaskirjoituksissa – tai ylipäätään opiskella sitä. Näin vastasi Suomen ruotsinopettajat ry:n puheenjohtaja Satu Pessi.

1. Ruotsi on "toinen kotimainen"

– Erilaisissa palveluammateissa tarvitaan ruotsin kieltä. Terveyspalvelut ovat hyvä esimerkki siitä, että potilaan pitää saada toimia omalla äidinkielellään lääkärissä. Esimerkiksi rannikkoseuduilla on ihmisiä, jotka eivät osaa suomen kieltä.

2. Maantieteellinen sijainti

– Ruotsin kieli on tärkeä kaupankäynnissä. Ruotsi on Suomen merkittävä kauppakumppani, maassa on myös paljon ruotsinkielisiä firmoja. Lisäksi Ikean huonekalujen nimet aukeavat, kun osaa edes jonkin verran ruotsia.

3. Kulttuuri

– Laajentaa suomenkielisten näkemystä kulttuurin eri aloilta.

4. Historia

– Suomella ja Ruotsilla on lähes 700 vuotta yhteistä historiaa.

5. Pohjoismaiset työmahdollisuudet

– Esimerkiksi Tukholman seudulla haetaan opetusalan ihmisiä töihin. Myös sairaanhoitajia rekrytoidaan. Lisäksi koko arktisella alueella on paljon työmahdollisuuksia. Tarjolla on myös opiskelumahdollisuuksia. Jos on kirjoittanut ruotsin, niin se on opinnoissa suuri apu.

6. Jatko-opinnot

– Oman ammattialan sanasto täytyy hallita. Jos lukiolainen kirjoittaa ruotsin ylimääräisenä tai pakollisena arvosanalla lubenter tai cum laude, niin jatko-opiskeluissa ei tarvitse olla pitkässä jonossa kielikeskuksisissa ruotsin valmisteleville tunneille.

Ruotsinopettajana Nokian lukiossa työskentelevä Pessi sanoo olevansa huolissaan ruotsin kielen taidon vähenemisestä. Hänen mielestään sen vaaliminen olisi erityisen tärkeää Suomen ja Ruotsin välisen kaupankäynnin vuoksi.

– Emme me englannilla myydä Ruotsiin. Kyllä siellä pitää ruotsin kielellä hoitaa kaikki ne lobbaustilanteet ja saunaillat. Onhan se hirveää, jos ei pysty pohjoismaalaisten kanssa puhumaan ruotsia, Pessi sanoo.