Orpon mielestä sinisten toiminta brexitin tuomista meppipaikoista on mautonta: Näytelmä päivänselvästä asiasta

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää sinisten toimintaa Britannialta jäävien meppipaikkojen uudelleenjaon yhteydessä mauttomana, eikä hän usko sen tehneen hyvää hallitusyhteistyölle.

Britannialta vapautuvista europarlamenttipaikoista on tehty kompromissiesitys, jonka mukaan Britannian 73 paikasta 27 jaettaisiin. Se tietäisi Suomelle yhtä lisäpaikkaa. Laaja enemmistö EU-maista on kompromissin kannalla.

Suomen EU-ministerivaliokunta hyväksyi uuden linjauksen perjantaina.

Sinisten eurooppaministeri Sampo Terho ja ulkoministeri Timo Soini jättivät europarlamenttipaikkojen jaosta hallituskumppaneista eriävän mielipiteen tänään EU-ministerivaliokunnan kokouksessa.

– Siniset eivät tietenkään voi tällaista antautumislinjausta kannattaa, ja mielestämme Suomen olisi pitänyt vaikka yksin olla tätä vastaan, Terho sanoo tiedotteessa. Terhon mukaan pääministeri Juha Sipilällä (kesk.) "petti kantti".

Orpon mukaan parlamenttipaikkojen jaosta tehdyn kompromissiesityksen lopputulema on Suomen kannalta hyvä, vaikka kulut ehkä vähän lisääntyvätkin.

Hän kuvailee sinisten toimintaa näytelmäksi asiasta, joka oli aivan päivänselvä.

– Hallitus on toiminut tässä aivan oikein ja järkevästi, ja minusta tämä on älytön hässäkkä, joka tästä on järjestetty, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Myös Sipilä on kommentoinut sinisten pullikointia.

– Veto-oikeuden käyttäminen tässä olisi edesvastuutonta, Sipilä tviittasi.

