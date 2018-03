Minna Canth ei saanut aluksi liputuspäivää, koska se olisi tullut "kalliiksi taloyhtiöille" – Outi Vuorikari ei kuitenkaan luovuttanut ja siksi liputamme nyt myös muille kuin suurmiehille

On vuoden 2003 kevättalvi. Kuopiolainen kulttuurivaikuttaja Outi Vuorikari matkustaa junassa Helsinkiin mukanaan Minna Canth -leivoksia. Hän on matkalla viettämään ihailemansa naiskirjailijan syntymäpäivää taka-ajatus mielessään.

Päivästä tulee myöhemmin käänteentekevä Suomen historiassa. Se on tärkeä askel sille, että ensimmäinen suomalainen nainen saa oman liputuspäivänsä seitsemän miehen joukkoon.

– Tuolla reissulla saimme ensimmäisen myönteisen signaalin sille, että Minna Canth on liputuspäivän arvoinen, muistelee Vuorikari kotonaan Kuopiossa 15 vuotta myöhemmin.

Ennen vuotta 2003 kuopiolainen Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys ja sen aktiivina toiminut Outi Vuorikari olivat jo pitkään yrittäneet saada Kuopiossa aikoinaan asuneelle kirjailijalle omaa liputuspäivää. He laittoivat ensimmäisen virallisen hakemuksen sisäministeriölle jo 1990-luvun puolella. Meni peräti kaksi vuotta, kun hakemukseen tuli kielteinen vastaus. Perusteluna oli Kiinteistöliiton lausunto liputuksen hintalapusta.

– Kiinteistöliitosta oli sanottu, että nyt on jo seitsemällä miehellä liputuspäivä ja sekin tulee kalliiksi taloyhtiöille. Tämä oli ratkaiseva syy. Jos siihen olisi lisätty vielä yksi, niin konkurssiin olisivat ilmeisesti menneet, naurahtaa Vuorikari.

Sisäministeriön erityisasiantuntijan Hanne Huvilan mukaan Minna Canthin nimi liputuspäiväksi oli noussut esiin ensimmäisiä kertoja jo 1980-luvulla. Ajatus oli vireillä vuosikymmeniä ja tuona aikana se sai kymmenittäin kannatusilmoituksia. Myös Kuopion kaupunginhallitus esitti (siirryt toiseen palveluun) aikoinaan Minna Canthin syntymäpäivää yleiseksi liputuspäiväksi koko maassa.

Julkisessa keskustelussa ilmeni niin ikään vastustusta, sillä kaikki eivät pitäneet Canthia riittävän ansiokkaana saamaan omaa liputuspäivää.

Kuopiolainen kulttuurivaikuttaja Outi Vuorikari kertoo saaneensa paljon kiitosta siitä, että Minna Canth sai oman liputuspäivän. Antti Karhunen / Yle

Ensimmäinen liputussuositus päätyi suruliputukseen

Minna Canthin saaminen liputuspäivien joukkoon oli aikoinaan äidinkielen opettajana toimineen Vuorikarin mukaan pitkä prosessi. Toiseen hakemukseen vastausta ei ole kuulunut vielä tänäkään päivänä ja kolmannen hakemuksen perään päädyttiin lopulta matkustamaan pääkallopaikalle Helsinkiin.

Hän oli sitä mieltä, että kyseessä oli tasa-arvokysymys, kun liputettavien seitsemän miehen joukossa ei ollut yhtään naista. Outi Vuorikari

Minna Canthin syntymäpäivänä 2003 Vuorikari ja dosentti Päivi Setälä Helsingin Minna Canth –seurasta tapasivat kansliapäällikkö Kari Häkämiehen Helsingissä.

– Joimme kahvit ja söimme Kuopiosta tuomani leivokset. Häkämies oli kauhistunut. Hän oli sitä mieltä, että kyseessä oli tasa-arvokysymys, kun liputettavien seitsemän miehen joukossa ei ollut yhtään naista. Hän sanoi, että nyt täytyy tehdä jotain.

Vuoden kuluttua tapaamisesta liputusta kokeiltiin kerran sisäministeriön suosittelemana. Valtion virastojen ja laitosten oli nostettava liput salkoon, mutta muut saivat päättää liputuksesta itse. Tuona aamuna tapahtui kuitenkin Keski-Suomessa Konginkankaalla Suomen historian tuhoisin liikenneonnettomuus ja koko valtakunta määrättiin suruliputtamaan.

– Liput, jotka oli juuri nostettu salkoon Minna Canthin kunniaksi, piti laskea puolitankoon. Siinä surussa ja hälinässä jäi laskematta, miten paljon lippuja oli nostettu salkoon suosituksen mukaisesti, palaa Vuorikari menneeseen.

Helsingin vierailun ja ensimmäisen liputussuosituksen jälkeen aktiivit eivät enää matkustaneet Etelä-Suomeen, vaan jatkoivat yhteydenottojaan puhelimitse. Vuorikari muistelee, että yhdistyksen puhelinlaskut olivat tuohon aikaan melkoisia. Olo oli välillä turhautunut.

Lopulta joulun aikaan 2006 tuli päätös, että Minna Canthin ja tasa-arvon kunniaksi liputetaan hänen syntymäpäivänään 19.maaliskuuta. Vuonna 2007 tämä lisättiin Yliopiston almanakkaan.

– Täytyy sanoa, että ilman meidän puhelinruljanssia hakemus olisi varmaan unohtunut samalla tavalla kuin hakemus kakkonen, uskoo Vuorikari.

Jean Sibelius sai liputuspäivän samoihin aikoihin

Sisäministeriön erityisasiantuntija Hanne Huvila kertoo, että samoihin aikoihin oli käyty keskustelua myös Jean Sibeliuksen lisäämisestä liputuspäiväksi. Molemmat lisättiin kalenteriin 2000-luvun loppupuolella.

Jälkikäteen Outi Vuorikari pitää mahdollisena, että vaatijoiden sukupuolella oli lopulta vaikutusta prosessin pituuteen.

– En osannut ajatella sitä silloin. En ollut kohdannut sellaista syrjintää. Olen nyt ajatellut, että yksi jos toinenkin kohta olisi saattanut mennä toisin, jos asioita olisi ollut viemässä eteenpäin molempien sukupuolten edustajia, pohtii Vuorikari.

Vastassa oli Vuorikarin mukaan aina miehiä. Jos aktiiveja ei tytötelty, niin vähintään kyseenalaistettiin, että olivatko he oikealla asialla. Vuorikari uskoo, että Minna Canthia ei pidetty Kuopiossa eikä myöskään muualla maassa tarpeeksi merkittävänä.

– Samaan aikaan, kun me hankimme hänelle liputuspäivää, niin Saksassa, Belgiassa ja Ranskassa käännettiin koko hänen tuotantonsa. Minna Canthia arvostettiin mielestäni enemmän muualla kuin täällä, toteaa Vuorikari.

Ensimmäisen liputuspäivän juhlallisuuksissa Kuopiossa esitettiin Hilja Meriojan Oodi Minna Canthille. Antti Karhunen / Yle

Esitys Tove Janssonin liputuspäivästä ei ole etenemässä

Lumisateesta huolimatta Minna Canthin ja tasa-arvon ensimmäisenä liputuspäivänä maaliskuussa 2007 Outi Vuorikarilla oli voitokas ja juhlallinen olo. Tuntui siltä, että jotain on saavutettu. Tänä päivänä hän uskoo, että pitkällä työllä oli oma merkityksensä.

– Yksi jos toinenkin meistä on saanut puhelinsoittoja ja kiitosta. Ainakin osa suomalaisista on tyytyväisiä siihen, että yksi nainen on saanut oman liputuspäivän. Joka vuosi tulee tarkkailtua sitä, että ovatko kaikki nostaneet liput salkoon. Iloitsen siitä, että liput liehuvat, kiittelee Vuorikari.

Tällä hetkellä Tove Janssonin päivää ei edistetä. Hanne Huvila

Vaikka Minna Canthin ja tasa-arvon päivä on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin, se ei ole virallinen liputuspäivä kuten eivät ole seitsemän miehen mukaan merkityt liputuspäivätkään. Ne ovat kalenteriin merkittyjä muita liputuspäiviä (siirryt toiseen palveluun), jolloin olisi hyvä liputtaa. Kaikkiaan tämmöisiä liputuspäiviä on 13. Virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lipun voi myös nostaa salkoon muulloinkin.

Erityisasiantuntija Hanne Huvilan mukaan sisäministeriö saa vuosittain vaihtelevan määrän ehdotuksia uusiksi liputuspäiviksi. Viime vuonna esityksiä tuli tavanomaista enemmän, pitkälle toistakymmentä. Huvila arvioi juhlavuoden olleen syy esitysten määrään.

Nykyisin sisäministeriö suosittaa liputtamista Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän kunniaksi lokakuussa. Viime vuonna sisäministeriö suositteli ensimmäisen kerran liputtamaan kuvataiteilija Helene Schjerfbeckin ja kuvataiteen kunniaksi. Molemmat ovat kuitenkin vain sisäministeriön suosituksia.

Myös Muumihahmojen luojalle Tove Janssonille on esitetty kansallista liputuspäivää. (siirryt toiseen palveluun)

– Tällä hetkellä Tove Janssonin päivää ei edistetä, koska olemme vakiinnuttamassa Lapsen oikeuksien päivää liputuspäiväksi, kertoo Huvila.

Minna Canth oli 1800-luvun loppupuoliskolla elänyt ja vaikuttanut suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka elämäntyö vaikutti suuresti Suomen kehittymiseen tasa-arvon ja koulutuksen edelläkävijämaaksi.