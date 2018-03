Taksimarkkinat mullistuvat heinäkuussa yhdessä yössä – lue tästä, mitä se tarkoittaa asiakkaan, autojen ja kuskien kannalta

Uber vahvistaa Ylelle paluunsa Suomeen, ja myös virolainen Taxify on kiinnostunut. Kotimaiset yhtiöt etsivät kuumeisesti kuljettajia.

Suomen taksimarkkinat mullistuvat heinäkuun taitteessa yhdessä yössä.

Heinäkuun 1. päivänä astuu voimaan uusi liikennepalvelulaki.

Suomi siirtyy tiukasti säännellystä ja rajoitetusta järjestelmästä täysin vapaaseen markkinajärjestelmään, jossa kukaan ei rajoita autojen ja kuljettajien määrää. Kaduilla kurvailee jatkossa kirjava joukko erinäköisiä, -laatuisia ja -hintaisia takseja.

– Mennään kertaheitolla äärilaidasta toiseen, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen tiivistää muutoksen päivän.

Uber tekee paluun, Taxify pohtii

Yhdysvaltalainen Uber vahvistaa Ylelle tekevänsä paluun pääkaupunkiseudulle heinäkuussa.

– Tavoitteemme on, että kyytejä on tarjolla heti heinäkuussa. Aloitamme pääkaupunkiseudulta, ja pyrimme tuomaan palvelun myöhemmin myös muihin isoimpiin kaupunkeihin, Uberin Suomen ja Ruotsin maajohtaja Joel Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan pääkaupunkiseudulla on noin kaksi taksia tuhatta asukasta kohden, kun Tukholmassa on kuusi ja Amsterdamissa seitsemän. Hän ennustaa automäärän voimakasta kasvua.

– Pääkaupunkiseudulla voisi olla tarvetta jopa muutamalle tuhannelle ajoneuvolle lisää, hän sanoo.

Myös Uberin kilpailija, virolainen Taxify kertoo Ylelle olevansa kiinnostunut Suomesta. "Uberin-tappajaksikin" (siirryt toiseen palveluun) tituleerattu yhtiö toimii yli 20 maassa.

– Tarkkailemme Suomen taksimarkkinaa erittäin tarkasti. Helsinki sopisi bisnesmalliimme mainiosti, yhtiön perustaja Martin Villig kertoo viestitse.

Näin kaikki muuttuu

Uuden ajan kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa, vaikka aikaa on enää kolme kuukautta.

Eduskunta käsittelee vielä uuden liikennepalvelulain kakkososaa, jossa määritellään vielä yksityiskohtia. Lainsäädännän kehnoudesta kielii, että työtä tehdään viime tipassa alan odottaessa jo lopullisia pelisääntöjä.

Pääpiirteet kuitenkin tiedetään, ja ne on kerrottu seuraavissa grafiikoissa:

Yle Uutisgrafiikka

Asiakkaan kannalta isoin muutos on hinnoittelun täysi vapautuminen.

Kuljettajan on tehtävä selväksi, miten kyydin hinta määräytyy. Asiakkaan vastuulla on olla valppaana siitä, mitä hintaa kukakin perii. Hinnoittelu on kerrottava asiakkaalle ennen kyydin alkua, mikä pätee myös puhelintilauksissa.

Hintahaitariin odotetaan nykyistä enemmän leveyttä. Valtiovalta toivoo, että keskihinta halpenee ja saatavuus paranee, kun kilpailua tulee lisää. Naapurimaa Ruotsin kokemukset vapauttamisesta ovat ristiriitaiset. Taksien saatavuus on parantunut, mutta kyytien hinnat ovat nousseet yleistä hintaindeksiä ripeämmin.

Jos asiakas saa huonoa palvelua, hän voi valittaa kuluttajaviranomaiselle. Puutteista hinnoittelussa tai kalustossa ilmoitetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Mahdolliset rikokset ovat poliisiasioita.

Yle Uutisgrafiikka

Vaatimukset kuljettajille väljentyvät.

Perusvaatimus on vuoden voimassa ollut B-ajokortti, joka on suoritettu EU- tai ETA-maissa. Kursseja ei ole enää pakko käydä, kunhan kuljettaja läpäisee taksinkuljettajan ajolupakokeen.

Kokeessa testataan turvallisuusasioiden ja matkustajan tarpeiden tuntemusta sekä pääpiirteistä paikallistuntemusta yhdestä kunnasta ja sen lähiympäristöstä. Kokelaalta kysytään kunnan pääväyliä ja niiden kulkusuuntia sekä tunnetuimpien julkisten laitosten ja käyntikohteiden sijaintia.

Lupa on voimassa 5 vuotta kerrallaan, ja 68 ikävuoden jälkeen 2 vuotta kerrallaan.

Kevenemisen vastapainoksi rikosrekisteri tutkitaan nykyistä tarkemmin. Rajaavien rikosten listalla on joukko henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia sekä seksuaali-, liikenne- ja omaisuusrikoksia.

Yle Uutisgrafiikka

Sääntelyn purkaminen tuo markkinoille lisää takseja ja nimenomaan erilaisia takseja. Osa käyttää tutulla TAKSI-tekstillä varustettua taksivalaisinta, osa ei.

– Värikäs markkina varmasti tulee. Tulee yli- ja alilyöntejä ja marginaalia, arvioi Onnibusin perustaja Pekka Möttö, joka on nykyään liikennepalveluyhtiö Tuup Oy:n toimitusjohtaja.

Yhtiön perustama kimppataksipalvelu Kyyti toimii nyt Oulussa, Tampereella ja Turussa, ja etsii parhaillaan kuskeja ja kalustoa pääkaupunkiseudulta. Möttö uskoo, että markkinoille tulee tukku uusia brändejä.

– Tulee erilaisia palveluluokkia: premiumia, perinteistä taksia ja kevyempää versiota. Uutena asiana on kyytien jakaminen, aluksi etupäässä ruuhka-aikoina ja myöhemmin liikkumismuotona oman auton sijaan, Möttö sanoo.

Myös isoimmat kotimaiset yhtiöt laajentavat palveluitaan. Esimerkiksi ruotsalais-yhdysvaltalaiselle Cabonlinelle myyty Kovanen haalii parhaillaan leipiinsä jopa kahtasataa uutta kuljettajaa ja aloittaa Fixutaxi-nimisen halpapalvelun.

Hinnat saavat määräytyä vapaasti

Eniten avonaisia kysymyksiä liittyy hinnoitteluun.

Taksiviranomaisen valtikka siirtyy heinäkuussa ely-keskuksilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille. Laki antaa Trafille mahdollisuuden säätää enimmäishintoja, mutta virasto aikoo ainakin aluksi antaa hintojen määräytyä vapaasti markkinoilla. Tätä puoltaa myös Taksiliitto.

– Jos ilmenee selviä ylilyöntejä, niin asiaa pohditaan uudestaan, Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs sanoo.

"Ravintolamaailmassakin on niitä, joista saa halpaa ruokaa ja niitä, joissa on valkoiset pöytäliinat ja hopeaottimet." Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen

Ruotsissa ja Virossa on nähty myös ryöstöhintoja. Liikkeella on optimisteja ja pessimistejä. Uberin Joel Järvisen mukaan kilpailun lisääntyminen tarkoittaa ennen kaikkea mahdollisuuksia matkustajille. Taksiliitto ennustaa eriytymistä.

– Ravintolamaailmassa on niitä, joista saa halpaa ruokaa ja niitä, joissa on valkoiset pöytäliinat ja hopeaottimet. Sama pätee taksien muutokseen, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Voimakkain rysäys ruuhka-Suomessa

Isoin heilahdus on heinäkuussa odotettavissa siellä, missä ihmisiä ja liikennettäkin on eniten. Hiljaisten seutujen markkina ei ole yhtä houkutteleva. Kuinka nopeasti tarjonta ruuhka-Suomessa lisääntyy, on kuitenkin hankala arvioitava.

– On hurjiakin arvauksia. Itse en usko, että päätoiminen automäärä lisääntyisi dramaattisesti. Mutta viikonloppuisin ja ruuhka-aikoina esimerkiksi osa-aikaisten kuljettajien määrä varmasti lisääntyy, Tuup Oy:n toimitusjohtaja Pekka Möttö sanoo.

Uuden markkinatilanteen kypsyminen kestää ainakin kuukausia.

– Vuoden päästä olisi mukava palata asiaan ja katsoa, miten kävi, Möttö sanoo.