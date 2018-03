Runoilija Heli Laaksonen testasi uudet sanat: “Ihanaa, että defibrillaattorista tuli sydäniskuri”

Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyy kesällä päivitetty versio. Siihen lisätään yli 600 uutta hakusanaa.

Uusia sanoja ovat esimerkiksi alien, bitcoin, cissukupuolinen, diginatiivi, energiatodistus, estenomi, fitness, G-piste, hävikkiruoka, ilmastopakolainen, jonne, kasvijuoma, kaupunkipyörä, kokemusasiantuntija, konfiguroida, lihaton, massadata, mobiililippu, nihkeillä, podcast-lähetys, ripsienpidennys, sydäniskuri, tubettaa ja vegaaninen.

Pyysimme runoilija Heli Laaksosta valitsemaan listasta omat suosikkinsa ja inhokkinsa. Sanojen rakastaja on opiskellut suomen kieltä ja julkaissut useita lounaismurteella kirjoitettuja runokirjoja.

Hän kertoo suhtautuvansa sanoihin intohimoisesti. Läheistä suhdetta osoittaa sekin, että hän kantaa aina mukanaan 900-sivuista etymologista sanakirjaa. Siitä voi tarvittaessa tarkistaa suomen kielen sanojen alkuperän.

Vaik mää oli sen sanan kuullu, mun piti iha tätä varte sit ruveta tutkimaa, mitä se tarkotta. Heli Laaksonen

Heli Laaksonen rakastaa sanatehtäviä. Uusia sanoja makustellessaan hän kiinnittää huomionsa ensin siihen, mitä sanalla tarkoitetaan. Sen jälkeen nousee esiin sanan muoto eli rakenne ja äänneasu, se miltä sana kuulostaa.

Uusissa sanoissa Laaksosta miellyttää läpinäkyvyys. Läpinäkyvästä sanasta voi heti päätellä, mitä se tarkoittaa.

Runoilija on mielissään, kun vieraskieliselle sanalle on löydetty kuvaava, suomenkielinen sana.

Samalla periaatteella löytyivät myös inhokit. Ne ovat vieraskielisiä sanoja, joiden merkitystä joutuu etsimään sanakirjasta. Usein näille sanoille olisi mahdollista löytää kuvaava, suomenkielinen sana.

Tässä Heli Laaksosen suosikit selityksineen:

Hävikkiruoka – parempaa kuin ruokahävikki

Hävikkiruoka on läpinäkyvä sana, josta ensi kuulemallakin voi päätellä, mitä se tarkoittaa: ruoka häviää, mutta on silti vielä käytettävissä.

Jos sitä vertaa ruokahävikkiin, niin hävikkiruoka on myönteisempi sana. Ruokahävikki tarkoittaa, että ruoka menee hukkaan. Hyvää on sen läpinäkyvyys.

"Ruokahävikki ei kuullost miltää runolliselt, mut sil taval niinku selkkiält."

Sydäniskuri käynnistää sydämen

Sydäniskuri on ehdottomasti yksi suosikeista. Olen aina mielissäni, kun vaikeasti äännettävä sana, niin kuin defibrillaattori, korvataan suomenkielisellä sanalla.

Sydäniskuri kertoo kuvainnollisesti, miten sydämeen isketään. Kuullessaan sanan voi päätellä, että se liittyy lääketieteeseen ja siihen, että joku käynnistetään. Hieno ilmaisu.

“Jos oikke o syränkohtaust saamas ja tarttis syräniskun, ni siin menee jo ku sanoo defribir... mut sit sanotaanki: syräniskuri”

Nihkeillä – suhtautua nihkeästi, olla innostumatta

Mieluisten sanojen listalta löytyi myös yksi verbi: nihkeillä. Nihkeä on neutraali, kun puhutaan esimerkiksi nihkeästä rätistä, jolla pyyhitään pöytää.

Nihkeästä ihmisestä ja nihkeilystä puhuttaessa sana muuttuu negatiiviseksi. Nihkeä ihminen on vastahakoinen. Ei ollut ihan helppoa löytää tarkkaa merkitystä nihkeä-sanasta johdetulle verbille.

”Mää tahtosi lähtee kattomaa Lauri Tähkä konsertti, mut mu kaverit siin sit nihkeilivä. Vähä pysty ymmärtämä, et ne sanos, et ei ny viittis, jotenki ei ol innostunu aiheest.”

Tässä Heli Laaksosen inhokit selityksineen:

Drooni – minikopteri

Drooni on sana, joka tarkoittaa pientä helikopteria. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi ilmakuvauksissa. Ehdotan droonin korvaajaksi minikopteria.

Vaikka minikopteri ei kerrokaan kaikkea, voi sanan kuullessaan heti päätellä, että kyseessä on tekninen keksintö, joka lentää ja on pieni.

“Drooni. Mä en oikeest tiärä, mikä se drone o. Jostai englanninkiälest se tulee. Mikä se alkuperä o? Mää ehrota minikopterii!”

Cissukupuolinen – selkosukupuolinen

Mikä cissukupuolinen on? Jouduin etsimään selitystä sanalle. Asiana cissukupuolisuus näyttäytyy uutena ja hahmottomana.

Cis-sana tulee englannin kielestä, ja se on periytynyt latinasta. Cis tarkoittaa tällä puolella olevaa, ja cissukupuolinen tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on tyytyväinen siihen sukupuoleen, millaiseksi on syntynyt.

Cissukupuolinen on vaikea ymmärtää. Ehdotankin sanan korvaajaksi suomenkielistä sanaa selkosukupuolinen.

“Vaik mää oli sen sanan kuullu, mun piti iha tätä varte sit ruveta tutkimaa, mitä se tarkotta. Se tarkotta tavallans simmost ihmist, mil o iha selkiä, mikä o sitä sukupualt mimmoseks o syntynykki. Simmonen miäs, joka tykkää et mää ole miäs tai simmonen naine, joka tykkää et o naine. Siin ei ol mittää probleemii. Voisko ajatella vaik tälläst sanaa ko selkosukupuolinen? Tämmöst mää ny ainaki ehrottasi.”