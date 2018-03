Talous kasvoikin viime vuonna arvioitua vähemmän – Suomen Pankki: Ei syytä huoleen, noususuhdanne jatkuu

Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 2,7 prosenttia, kertoi Tilastokeskus tänään perjantaina (siirryt toiseen palveluun).

Se oli 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Tilastokeskus aiemmin arvioi ja jäi muun muassa valtiovarainministeriön ja monien pankkien ennusteista.

Suomen talouskasvu näyttäisi olevan hidastumassa, ehti Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki jo lausua pankin sivuilla julkaistussa kommentissaan (siirryt toiseen palveluun).

Alaspäin tarkentunut kasvuluku yllätti myös Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Petri Mäki-Fräntin.

– Omien lyhyen aikavälin ennustemalliemme perusteella nopean talouskasvun pitäisi vielä jatkua.

Hitaamman kasvun taustalla on hänen mukaansa ainakin odotettua heikompi vienti.

Joko talous alkaa taas hyytyä?

Vastahan Suomen talous pääsi pitkän taantuman jälkeen kasvuun, joko taas ollaan kohta laskusuunnassa?

Sellaisesta ei ole merkkejä, Mäki-Fränti arvioi.

Moni talouden tunnusluku näyttää nyt hyvältä: inflaatio on alhainen, työttömyysaste on kurissa, bruttokansantuote kasvaa, vaihtotase on ylijäämäinen, yksityinen kulutus on kasvanut vahvasti alkuvuonna, kuluttajien luottamus on ennätysvahva, palkkasumma on kasvanut, Mäki-Fränti luettelee.

Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti ja noususuhdanne jatkuu, todetaan myös Suomen Pankin eilen julkaistussa talousanalyysissä (siirryt toiseen palveluun), jota Mäki-Fränti on ollut kirjoittamassa.

– Ei ole merkkejä siitä, että kotitaloudet olisivat jarruttamassa kulutustaan.

Myös yritysten investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat kasvaneet reippaasti. Niissä riittääkin kirittävää, sillä taantuman aikana pääomakanta supistui monena vuonna.

Lisäksi kansainvälinen talous kasvaa ja palkkaratkaisuilla kustannuskilpailukykykin näyttää vielä kehittyvän tänä vuonna, Mäki-Fränti sanoo.

Työllisyys paranee, mutta työttömiä on edelleen runsaasti

Suomen Pankin mukaan työllisten määrä kasvaa nopeasti ja hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite lähenee. Kuitenkin edelleen reilusti yli 200 000 ihmistä on työtä vailla.

Taantuvilla seuduilla työttömyyttä selittää se, ettei työpaikkoja yksinkertaisesti ole.

Työttömien armeijasta huolimatta yrityksillä on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Tätä kutsutaan kohtaanto-ongelmaksi, ja se vaivaa erityisesti kasvukeskuksia, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

– Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus alkaa olla jo tuotantoa rajoittava tekijä niin teollisuudessa kuin palveluissa, Mäki-Fränti sanoo.