Asiakirja: Britannia, Ranska ja Saksa esittävät uusia pakotteita Iranille – Taivuttelevat Trumpia

Kolme EU-maata esittää uusia pakotteita Irania vastaan. Syiksi Britannia, Ranska ja Saksa ilmoittavat Iranin ballistiset ohjuskokeet ja roolin Syyrian sodassa.

Uudet pakotteet kohdistuisivat "militioihin ja komentajiin". Pakotteet täydentäisivät olemassa olevia Syyria-pakotteita, jotka sisältävät matkustuskieltoja, varojen jäädytyksiä ja liiketoimintakieltoja.

Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemästä luottamuksellisesta asiakirjasta, joka on lähetetty kaikkien 28 EU-maan johdolle. Kaikkien EU-maiden on hyväksyttävä esitys pakotteista.

Yritys taivutella Trump jatkon kannalle

Tavoitteena on saada Yhdysvallat suostumaan siihen, että Iranin kanssa tehty ydinsopimus pysyisi voimassa.

Sopimuksen jatko on ollut vaakalaudalla, koska presidentti Donald Trump on uhannut palauttaa Iranin ydinohjelman vastaisia pakotteita. Trump on vaatinut ydinsopimuksen neuvottelemista uudelleen.

Valkoinen talo ilmoitti tammikuussa, että Yhdysvallat lykkäsi viimeisen kerran Iran-pakotteiden palauttamista. Seuraava takaraja tulee vastaan 12. toukokuuta.

Kolmen EU-maan pakote-esitys sopii Euroopan unionin strategiaan, jolla yritetään pelastaa vuonna 2015 Iranin ja kuuden suurvallan välille solmittu ydinsopimus. Sopimus on suitsinut Iranin mahdollisuuksia kehittää ydinaseita.

Samalla kun Iran on rajoittanut uraanin rikastamista, se on kieltäytynyt keskustelemasta ohjusohjelmastaan. Iran sanoo kehittävänsä ohjuksia puhtaasti puolustustarkoituksiin.

Lähteet: Reuters