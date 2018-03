Suomalainen americana ja hevikomedia valloittavat Texasissa – "Haaste on, miten erottautua joukosta"

Tapahtuma on Yhdysvaltain merkittävin viihdealan kokoontuminen.

Texasin pääkaupunki raikaa kuin tuomiopäivän pasuuna. Kakofonia on hillittömin 6th Streetillä, jonka kymmenistä musiikkibaareista jokaisessa koko ajan keikka käynnissä. Musiikkityyli vaihtuu noin viiden metrin välein kummallakin puolella katua.

SXSW on saapunut Austiniin. Ennen South by Southwest -nimellä tunnettu tapahtuma on Yhdysvaltain merkittävin viihdealan kokoontuminen. Kaupunkiin saapuu joka huhtikuu kaksituhatta bändiä ja artistia sekä yli kaksisataa elokuvaa, jotka kaikki etsivät täältä läpimurtoa.

Tätä nykyä SXSW:n esiintyjälistoilta löytyy yhä useammin myös suomalaisnimiä. Tänä vuonna musiikkipuolella esiintyy americana-duo Tuomo & Markus. Elokuvafestivaalin ohjelmistoon on päässyt puolestaan hevikomedia Hevi reissu.

– Tapahtuman merkitystä kuvaa se, että brittiläiset levy-yhtiöt tulevat tänne lanseeraamaan yhtyeensä, koska koko brittimedia on täällä paikalla, luonnehtii Tuomo & Markus -yhtyeen Markus Nordenstreng.

– Mutta kun bändejä on viiden päivän aikana tuhansia, on joukosta erottuminen tosi haastavaa.

Eskimoille jäätelöä?

Austin ja SXSW ovat Nordenstrengille tuttuja jo yli kahdenkymmenen vuoden takaa. Hän kertoo käyneensä festivaalilla ensimmäisen kerran vuonna 1995 yleisön jäsenenä. Tänä vuonna kitaristi esiintyy tapahtumassa jo 12. kerran.

Tuomo & Markus -yhtyeen americana eli folkin, kantrin ja rockin sekoitus, on Suomessa marginaalista musiikkia, mutta texasilaisille se on tuttua kuin meksikolainen ruoka. Nordenstreng kertoo duon erottautumisen keinon olevan pohjoismaiset mausteet.

– Eskimoille ei kannata viedä jäätelöä. Meillä on aika paljon jazz-vaikutteita ja muita asioita, joita ei ole sotkettu tähän genreen aikaisemmin. Toinen tärkeä asia on, että hirveän harva tekee tällaista musiikkia niin hyvin kuin me.

Vuosien varrella SXSW on kasvanut musiikki- ja elokuvafestivaalista kaiken viihteen suurtapahtumaksi. Tätä nykyä tarjonta pitää sisällään jo paljon muutakin kuin vain viihdettä.

– Täällä ovat kaikki uudet asiat. Teknologia alkaa olla paljon viihdettä isompi. Täällä on lifestylea, muotia, pelialaa. Ruoka on tuore trendi. Tänne kannattaa tulla, jos haluaa tietää, mitä seuraavaksi on tulossa, Nordenstreng summaa.

Viesti konehuoneesta

Elokuvateatterin katsomoon kokoontunut herrasmieskerho kommentoi elokuvaa äänekkäästi. Heidän takanaan konehuoneessa projektoriin nojaava koneenkäyttäjä tähtää herroja kiväärillä. Tämä on elokuvaa. Miehen korvaa valkokankaalle ilmestyvä teksti: "Jos puhut tai tekstaat, teemme sinusta selvää."

Tällaiset raflaavan hilpeät mainokset pyörivät ennen näytöksiä Alamo Drafthouse Cinema -teatterissa, joka on yksi SXSW:n näyttämöistä. Tänä vuonna 25 vuotta täyttävän elokuvafestivaalin ohjelmistossa on ensimmäistä kertaa mukana myös suomalainen komedia.

Pohjoisen pikkukylän hevibändin unelmista kertova elokuva Hevi reissu saa näytöksissä yleisön räjähtämään nauruun kerta toisensa jälkeen.

– Elokuva oli yhtä aikaa todella hauska, mutta myös sydäntälämmittävä, sanoo texasilainen Stephen Ealey elokuvan esityksen jälkeen.

Wisconsinista Texasiin matkannut Walter Reade kertoo tulleensa katsomaan Hevi reissua, koska on itse aiemmin asunut Suomessa.

– Oli hauska kuulla tuttuja kirosanoja. Katsoin myös trailerin ja osasin sen perusteella odottaa hauskaa elokuvaa, mutta elokuva olikin myös rikkaampi ja syvällisempi kuin odotin, Reade sanoo.

Suomalaista eksotiikkaa

Metallimusiikki soi ja viikinkinahkaan pukeutunut parrakas mies veivaa ilmakitaraa kirkkaassa päivänpaisteessa. Super Finland -tapahtuma on koonnut SXSW:n koko suomalaistarjonnan hetkeksi yhteen paikkaan.

Samalla kun Tuomo & Markus valmistautuvat esiintymään, Hevi reissun tekijät saapuvat yhdestä haastattelusta toiseen. Tuottaja Kai Nordberg kertoo, että elokuva tehtiin alusta asti kansainvälistä yleisöä ajatellen.

– Kyllä se oli ihan selvää, koska heviyhteisö on globaali, faneja on maailmassa satoja miljoonia. Toisaalta suomalaiset ovat ujoja ja kömpelöitä, niin kuin elokuvan hahmot. Mietitytti, miten hyvin siihen pystytään samastumaan. Mutta se näyttääkin itse asiassa toimivan todella hyvin, tuottaja sanoo.

Hevi reissusta löytyy Nordbergin mukaan kolme Suomen parasta vientituotetta: Lappi, omituinen komiikka ja metallimusiikki. Tuottaja näkee pääsyn SXSW:iin avaavan elokuvan tekijöille uusia ovia.

– Tämä voi tuoda meidän näyttelijöille tai ohjaajille työmahdollisuuksia USA:ssa. Toivottavasti se realisoituu myös amerikkalaisena uudelleenfilmatisointina. Itse tekisin elokuvalle mielelläni kolme jatko-osaa, Nordberg latelee.

Elokuvan pääosaa esittävä Johannes Holopainen on jo ottanut ensimmäisen askeleen kohti kansainvälistä uraa asettumalla asumaan Los Angelesiin. Myös hän näkee Hevi reissun menestyksessä mahdollisuuksia.

– On tosi makeaa huomata, että suomalaisesta pikkupaikkakunnan hevibändistä kertova elokuva välittyy ihan kaikenkansalaisille. Uskon, että tällaiset kokemukset johtavat uusiin kokemuksiin ja hyviin juttuihin, Holopainen sanoo.

Avautuvien ovien päivät

"Olemme yhä Tuomo & Markus ja tämä kappale todistaa sen."

Soinnut solahtavat Austinin iltaan. Kappaleen sanoissa Tuomo Prättälä ja Markus Nordenstreng kehottavat yleisöä olemaan sulkematta radiota, koska he ovat ystävien seurassa.

The Belmontiin illan keikkoja todistamaan tullut yleisö on kuunnellut aluksi arvioiden, sitten lämmeten uusilla yrteillä maustetulle tutulle musiikkityylille.

Tunnelma keikoilla on avoimen utelias, mikä näkyy myös konserttipaikkojen sekalaisessa tarjonnassa. Esimerkiksi Belmontissa esiintyy samana iltana suomalaisten lisäksi muun muassa venäläinen Pussy Riot ja hip hop -tähti RZA.

– Täällä yleisö on ehkä vähemmän varautunutta kuin Suomessa, missä ei oikein aina hiffata kuinka laadukasta suomalainen musatarjonta on, Nordenstreng sanoo.

Monialainen kiinnostus ei rajoitu musiikin eri lajien sekoittamiseen keskenään. Tapahtumasta vuosien varrella yhteistyökumppaneita löytäneen Nordenstrengin mukaan SXSW luo yhä enemmän mahdollisuuksia nimenomaan eri alojen välille.

– Meidän musiikki on aika filmaattista ja siksi meitä kiinnostaisi tosi paljon saada musaa leffoihin, tv-sarjoihin tai mainoksiin. Se olisi iso juttu. Enkä pistäisi vastaan, jos Tuomo & Markus -musaa päätyisi vaikka johonkin isoon peliprojektiin.