Trumpin asianajaja uhkaa pornotähteä 20 miljoonan dollarin vahingonkorvauksella

The Washington Postin mukaan Stormy Daniels olisi ollut seksisuhteessa presidentti Trumpin kanssa vielä presidentinvaalien alla.

Presidentti Donald Trumpin henkilökohtainen asianajaja Michael Cohen sanoo, että aikuisviihdetähti Stormy Danielsilta voidaan periä 20 miljoonaa dollaria sopimusrikkomuksesta.

Cohen on lähettänyt liittovaltion oikeusistuimelle lausunnon, jossa Danielsin lasketaan rikkoneen tämän ja presidentti Trumpin välistä vaitiolosopimusta ainakin 20 kertaa. Jokainen rikkomus voisi siis aiheuttaa miljoonan dollarin sopimuskorvauksen.

Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, kertoo saaneensa Trumpin asianajajalta 130 000 dollaria maksuna siitä, että vaikenee Trumpin kanssa tapahtuneesta seksisuhteesta.

Oikeuslaitokselle lähettämissään papereissa Daniels kertoo olleensa seksisuhteessa Trumpin kanssa useiden kuukausien ajan vuonna 2006 sekä vielä juuri ennen presidentinvaaleja vuonna 2016, kertoo The Washington Post (siirryt toiseen palveluun). Vaitiolosopimus laadittiin juuri ennen vaaleja, mutta Trump ei allekirjoittanut sitä.

Valkoinen talo on kiistänyt suhteen. Daniels puolestaan haluaa maksaa saamansa rahat takaisin voidakseen puhua avoimesti.

CBS-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun) aikoo näyttää Danielsin haastattelun ensi viikon sunnuntaina.

Asianajaja Cohen yrittää saada jutun käsittelyyn liittovaltion tuomioistuimeen, missä se voitaisiin käsitellä suljetuin ovin.

Danielsin asianajaja Michael Avenatti hämmästeli Trumpin ja tämän asianajajan toimintaa:

– On hämmästyttävää, että Yhdysvaltain istuva presidentti perää tekaistuin perustein 20 miljoonaa dollaria "vahingon"korvausta ihmiseltä, joka vain yrittää kertoa mitä on tapahtunut. Aivan ennennäkemätöntä meidän aikanamme. Me emme peräännyt, emmekä pelkää uhkauksia, Avenatti kirjoitti.

Asianajaja on kertonut, että Stormy Daniels on myös saanut fyysisiä uhkauksia, jos hän jatkaa pyrkimystään kertoa suhteestaan Trumpiin.

