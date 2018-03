Venäjä vastaa brittien toimiin samalla mitalla – 23 diplomaattia karkotetaan

Will Oliver / AOP

Venäjä vastaa Britannian syytöksiin, joiden mukaan Venäjä on syyllistynyt entisen venäläisvakoilijan murhaan Britannian Salisburyssä.

Venäjän ulkoministeriö on ilmoittanut vastatoimistaan Britannian Venäjään kohdistamiin pakotteisiin.

Ulkoministeriön mukaan Venäjä karkottaa yhtä monta brittidiplomaattia kuin Britanniakin karkoitti, eli 23. Nämä on julistettu ei-toivotuiksi henkilöiksi Venäjällä ja he joutuvat lähtemään viikon kuluessa.

Britanniaan kohdistetaan myös muita vastatoimia. Venäjä ei anna Britannialle lupaa perustaa konsulaattia Pietariin.

Samalla Venäjä määrää Britannian kulttuuri- ja koulutuskeskuksen, British Councilin lopettamaan toimintansa Venäjällä.

Britannian ja Venäjän välille on puhjennut diplomaattinen kriisi sen jälkeen, kun entinen venäläinen vakoilija Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat murhayrityksen kohteiksi Salisburyssä. Skripaleihin käytetty myrkky on valmistettu entisessä Neuvostoliitossa. Brittiviranomaiset uskovat, että Venäjän johto presidentti Vladimir Putinia myöten on syyllinen tapaukseen.

Lähteet: Reuters, Tass, AP