Korealaiset uutislähteet: Pohjois-Korea -neuvottelut jatkuvat Suomessa

Kahden medialähteen mukaan Pohjois- ja Etelä-Korean sekä Yhdysvaltain välisiä neuvotteluja käytäisiin seuraavaksi Suomessa.

Asiasta kertoo Pohjois-Koreaa seuraava NKNews-uutissivusto (siirryt toiseen palveluun), joka sanoo saaneensa asiaan vahvistuksen kahdelta eri taholta. Myös eteläkorealainen Chosun -tv-kanava (siirryt toiseen palveluun) kertoo asiasta sivuillaan.

Chosun TV on eteläkorealainen kaapelitelevisiokanava, NKNews puolestaan on yksityinen englanninkielinen Pohjois-Koreaa seuraava sivusto. Sillä on toimistot Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Etelä-Koreassa. Jutun kirjoittanut toimittaja työskentelee Etelä-Koreassa.

Kuvakaappaus Chosun-TV:n sivuilta. Siinä näkyvät henkilöt ovat Pohjois-Korean YK-edustuston Yhdysvaltain-asioiden suurlähettiläs Pak Song-Il (vas.) ja Pohjois-Korean Yhdysvaltain-suhteiden varaministeri Choi Kang-Il (oik.), jotka jutun mukaan tulisivat Suomeen. Kuvakaappaus Chosun-TV:n sivulta

Chosun TV näytti eilen perjantaina raportin, jonka mukaan yksi nyt Tukholmassa mukana olevista pohjoiskorealaisista neuvottelijoista saapuisi Suomeen sen jälkeen, kun neuvottelut Tukholmassa ovat päättyneet.

Kyseessä oleva henkilö on Chosun TV:n mukaan Pohjois-Korean Yhdysvaltain-suhteiden apulaisministeri Choi Kang-il. Hän saapuisi Suomeen huomenna sunnuntaina.

Yle on yrittänyt varmistaa tietoa useista lähteistä. Ulkoministeriö ei vahvista asiaa tässä vaiheessa Ylelle.

Tapaamista pidetään epävirallisena

Pohjois-Korean valtuuskunnan on määrä tavata Yhdysvaltain entinen Etelä-Korean suurlähettiläs Kathleen Stephens, Etelä-Korean hallituksen edustajia ja akateemikoita.

NKNewsin mukaan tapaaminen pidetään epävirallisena, mutta se on silti ensimmäinen Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain edustajien kasvokkainen tapaaminen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti suostuvansa Pohjois-Korean kanssa järjestettävään huipputason tapaamiseen. Asiaa valmistellaan parhaillaan Tukholmassa käytävissä neuvotteluissa.

NKNewsin uutisessa saattaa olla virhe, sillä sen mukaan tapaaminen Suomessa olisi 19. huhtikuuta. Todennäköisemmältä vaikuttaa, että kyse olisi ensi maanantaista, joka on 19. maaliskuuta. On myös mahdollista, että maanantaina valmisteltaisiin toista tapaamista huhtikuulle.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun).