"Maakuntavaaleista ei tule kepulaisten riemumarssia" – Petteri Orpo tyytyväinen kokoomusväeltä saamaansa tukeen

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on puolustanut hallituksen maakunta-sotea kokoomuksen järjestöväen tapaamisessa Tampereella.

Tampereelle kokoontuneet yli 500 kokoomuksen paikallisyhdistysten ja piirien edustajaa saivat puoluejohdolta rautaisannoksen hallituksen maakunta-soten perusteluja.

Puheenjohtaja Petteri Orpo tunnusti, että kokoomuslaiset olisivat alun perin halunneet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kuntavetoisena, mutta perustuslakivaliokunta kaatoi kunta-soten jo viime vaalikaudella.

Orpo puolusti hallituksen maakuntavetoista sote-uudistusta ainoana vaihtoehtona. Orpon mukaan sote-uudistus on välttämätön palvelujen turvaamiseksi ja sotelle tarvitaan hallintomalli.

- Viime viikkoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan. Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, Orpo kannusti kokoomusväkeä soten tueksi.

Puheessaan kokoomusvaikuttajille Orpo puuttui myös kokoomuksen sisäiseen sote-keskusteluun ja muun muassa Helsingin kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren kannanottoihin.

- Maakuntahallintoa vastaan erityisen voimakkaita puheenvuoroja on käyttänyt Helsingin pormestari. En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa kehä ykköstä kauemmas. Meidän on ajateltava koko Suomen ja kaikkien suomalaisten palveluja, Orpo linjasi.

Kokoomusvaikuttajien epäilyt, että hallituskumppani keskusta miehittää maakunnat ensi syksynä mahdollisesti järjestettävissä maakuntavaaleissa, Orpo torjui.

- Meidän vastaisku on se, että me ryhdytään tekemään vaalityötä. Kerromme, miten haluamme sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää siellä maakunnissa ja miten ihmisten asioita hoidetaan, niin me pärjäämme vaaleissa. Tämä ei ole mikään kepulaisten riemumarssi, Orpo vakuutti.

Pian kaksi vuotta kokoomusta johtanut Orpo nauttii Ylen kyselyn mukaan kokoomusväen laajaa tukea. Orpo on tyytyväinen.

- Mulla on aika hyvä tuntuma meidän kenttäväkeen ja luotin myös siihen, että tässä sote-asiassakin ihan reilusti enemmistö on tukena, Orpo totesi.

