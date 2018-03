Syyriassa kymmeniätuhansia paennut Afrinista kolmen päivän aikana – Turkki kiistää pommittaneensa sairaalaa

YK: Afrinissa kymmeniä lapsia on kuollut pommituksissa, sairaaloita suljettu ja alueella on pulaa vedestä.

Yli 150 000 ihmistä on paennut Afrinin kaupungista parin päivän aikana, kertovat kurdien edustaja ja sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Afrin sijaitsee luoteis-Syyriassa.

Kurdien edustajan Hevi Mustafan mukaan ihmiset pakenevat kaupungista nyt muille kurdijoukkojen hallitsemille alueille sekä Syyrian hallinnon joukkojen alueille.

Sotaa tarkkailevan järjestön mukaan Turkki on tehnyt alueelle ilmaiskuja viime yönä ja pommituksessa osuman sai myös alueen sairaala.

Turkin armeija kielsi lauantaina iskeneensä alueella sijaitsevaan sairaalaan. Turkin mukaan sen iskut on "toteuttu niin, että ne eivät osu siviileihin".

Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön mukaan iskussa sairaalaan kuoli 16 ihmistä.

YK:n mukaan Afrinin elinolosuhteet heikkenevät jatkuvasti. YK:n alaisen Unicefin mukaan kymmeniä lapsia on kuollut viime päivien pommituksissa. Lisäksi useita sairaaloita on suljettu ilmaiskujen vuoksi.

Alueella on YK:n mukaan myös pulaa vedestä. YK:n mukaan vesipula johtuu vesipumppujen rikkoutumisista sekä siitä, että Turkin joukot pitävät hallussaan osaa vesilähteistä.

Afrin on ollut kurdien YPG-joukkojen hallinnassa. Kaupunkia ovat yrittäneet saada itselleen kuukausia Turkin joukot, joiden tukena on kerrottu olleen myös syyrialaisia kapinallisjoukkoja. Kaupungissa on ollut asukkaita noin 350 000, sillä ihmiset ovat paenneet sinne taisteluja muilta alueilta.

BBC: Itä-Ghoutan lääkäreillä käsissään mahdoton tehtävä

Myös Ghoutasta on paennut lisää ihmisiä. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan lauantaina alueelta on lähtenyt tuhansia ihmisiä. Paenneita on jopa 10 000, kertoo järjestö.

Järjestön mukaan ilmaiskut kapinallisia vastaan Itä-Ghoutassa tappoivat ainakin 30 ihmistä lauantaina.

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan esimerkiksi lääkärit taistelevat ihmisten pelastamiseksi Itä-Ghoutassa. Sairaaloilla on jatkuva lääkepula ja ihmisiä hoidetaan Syyrian hallinnon ilmaiskujen pelossa.

Punainen puolikuu pääsi toimittamaan alueelle torstaina ruokaa. WHO:n mukaan Syyrian hallinto on takavarikoinut aiemmista kuljetuksista 70 prosenttia tavaroista, joiden joukossa on muun muassa insuliinia ja leikkaustarvikkeita.

Lapsia Itä-Ghoutassa. Mohammed Badra / EPA

Syyrian on konflikti on kestänyt nyt seitsemän vuotta. Sen aikana sadat tuhannet ovat kuolleet ja 11 miljoonaa ihmistä on paennut.

Kuusi miljoonaa ihmistä on paennut muihin maihin.

Lähteet: Reuters, AFP