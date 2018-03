Lehdet: Trumpin kampanjaan liitetty yhtiö keräsi tietoa salaa Facebookissa – kohteena 50 miljoonaa somekäyttäjää Yhdysvalloissa

Kymmenien miljoonien amerikkalaisten Facebook-käyttäjien tietoja on käytetty heidän tietämättään ennustamaan muun muassa Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulosta, kertoi The Guardian (siirryt toiseen palveluun) lauantaina.

Tietojen kerääjä on ollut Cambridge Analytica -yhtiö. The Observer -lehden tietojen mukaan yhtiön on avustanut presidentti Donald Trumpin kampanjassa toiminutta Steve Bannonia. Bannon puolestaan on istunut yhtiön hallituksessa.

Yhtiön omistaja on miljardööri Robert Mercer, jonka kerrotaan olevan Yhdysvaltojen republikaanien tukija. Hän tuki myös Trumpia presidentiksi toissa vuonna.

Yhteistyössä toimineet The New York Times ja Observer ovat saaneet käsiinsä dokumentteja asiasta sekä haastatelleet muun muassa yhtiön entistä työntekijää Christopher Wylieta.

Wylien mukaan Cambridge Analytica -yhtiö keräsi miljoonien amerikkalaisten tietoja vuonna 2014. Tietojen avulla yhtiö on kehittänyt ohjelman, jolla on voinut profiloida äänestäjiä.

Wylien mukaan yhtiö rakensi profiloinnin avulla toimintatapoja, joita se hyödynsi käyttäjille suunnatuissa sosiaalisen median mainoksissa.

– Iskimme heidän sisäisiä pelkojaan vastaan, kertoo Wylie lehdelle.

Persoonallisuustesti olikin varas

50 miljoonan käyttäjän tietoja kerättiin thisisyourdigitallife -sovelluksen avulla.

Sovellus on tutkija Aleksadr Koganin yhtiön Global Science Researchin (GSR) kehittelemä yhteistyössä Cambridge Analytican kanssa. Kogan työskentelee myös Cambridgen yliopistossa. Guardianin mukaan mies on saanut rahoitusta Facebook-tutkimukseensa myös Venäjän valtiolta.

Thisisyourdigitallife -sovellusta on aluksi käytetty persoonallisuustesteissä, joissa käyttäjille maksettiin palkkio ja kysyttiin suostumus tietojen käyttöön. Noin 270 000 käyttäjää on Facebookin mukaan ladannut sovelluksen.

Seuraavaksi sovellus kuitenkin luikerteli testikäyttäjien Facebook-kavereiden profiileihin ja keräsi sieltä tietoa kenenkään tietämättä.

Facebookin säännöt mahdollistivat vain käyttäjän kaverien tietojen keruun käyttäjäkokemuksen parantamiseksi eikä tietojen eteenpäin myyminen tai niiden käyttö mainostamiseen ollut sallittua.

Cambridge Analytica on kiistänyt syyllistyneensä väitettyihin väärinkäytöksiin.

Myös Trumpin kampanjaväki on vähätellyt Cambridge Analytican osuutta presidentinvaalikampanjassa. Trumpin kampanjan mukaan yhtiötä käytettiin vain televisiomainostamisessa hetken ajan ja palkkaa on maksettu vain parhaille yhtiön tietoanalyytikoille.

Cambridge Analytica on vilahtanut myös Yhdysvaltojen Venäjä-tutkimuksissa sekä Britannian EU-eroa vaatineen ryhmän toiminnassa.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller on pyytänyt yhtiön yhteistyötä liittyen tutkimuksiinsa Venäjän mahdollisesta sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Brittiläinen Leave.EU -ryhmä olisi puolestaan käyttänyt Cambridge Analyticaa hyväkseen muun muassa tiedonkeruussa.

Miljoonien sosiaalisen median käyttäjien tietojen keruun pelätään olevan alkusoittoa äänestäjien manipuloimiselle sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa.

Facebook ilmoitti hyllytyksestä

Sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebook kertoikin myöhään perjantaina hyllyttäneensä Cambridge Analytican sekä tämän brittiläisen emoyhtiön Strategic Communication Laboratories -yhtiön. Yhtiöt hyllytettiin toiminnasta yhteisöpalvelun sääntöjä vastaan.

The New York Times (siirryt toiseen palveluun)-lehti kertoi lauantaina, että osa tiedoista, jotka yhtiön oli pitänyt poistaa, on vielä löydettävissä internetissä.

Facebookin mukaan Kogan hyllytettiin, sillä hänen katsotaan valehdelleen yhteisöpalvelulle sovelluksen toiminnasta. Kogan myös jakoi tietoa eteenpäin Wylielle.

Myös Wylien tili jäädytettiin. Wylien väitetään vastaanottaneen käyttäjien tietoja.

Facebook kertoi perjantaina, että se oli poistanut Koganin kehittelemän sovelluksen jo vuonna 2015.

Uusien tietojen valossa paine Facebookia vastaan arvellaan kasvavan. Sen halutaan valvovan ja kertovan yleisölle enemmän tapoja, joilla poliittiset toimijat käyttävät yhteisöpalvelua esimerkiksi äänestäjiin vaikuttamiseen.

Lähteet: AFP