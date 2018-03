Kauppalaivan henkilökunta pelasti lapsen heikolta jäältä Helsingissä – Muista nämä ohjeet kevätjäillä

Kauppalaiva Finnladyn henkilökunnan valppaus pelasti lauantaina 11-vuotiaan pojan heikoilta jäiltä Helsingin Vuosaaressa, Suomenlahden merivartiosto kertoo.

Poika oli yksin kävelemässä jäällä lähellä Vuosaaren satamaa. Vaikka hän ei ollut kaukana rannasta, lähellä oli avovettä ja heikkoa jäätä.

– Hän oli vaarallisella jääalueella, jossa olisi voinut joutua veden varaan, kertoo päivystävä meripelastusjohtaja Jarmo Häkkinen Suomenlahden merivartiostosta.

Kun poika huomattiin, paikalle hälytettiin muun muassa Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri ja ilmatyynyalus sekä yksiköitä Helsingin poliisista ja pelastuslaitokselta.

Tilanteen ratkaisi kuitenkin satamassa olleen Finnlines-varustamon aluksen henkilökunta, joka sai Häkkisen mukaan puhumalla autettua pojan pois jäiltä ja kiipeämään tikkaita pitkin laiturille, Häkkinen kertoo.

– Kyseessä oli selkeä vaaratilanne, joka saatiin kauppa-aluksen henkilöstön hyvällä toiminnalla haltuun, Häkkinen kiittelee.

11 - vuotiaan pojan pelastustehtävä Helsingissä meren jäällä päättyi onnellisesti. Merivartiosto kiittää m/s Finnladyn henkilökuntaa valppaudesta ja hyvästä toiminnasta. #Finnlines @merivartiosto @brankkarit @HelsinkiPoliisi. Merivartiosto muistuttaa heikoista jäistä. — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) 17. maaliskuuta 2018

Aurinko voi heikentää jään pettäväksi muutamassa tunnissa

Aurinkoiset pakkaspäivät ovat houkutelleet ihmisiä sankoin joukoin jäälle ulkoilemaan. Meren jäällä liikkuminen on kuitenkin aina riskialtista ja se vaatii erityistä harkintaa, vaikka jäätilanne olisikin hyvä, Jarmo Häkkinen muistuttaa.

– Sitä ei pysty sanomaan, missä jäätilanne olisi varmasti hyvä ja kestävä. Vaikka olisi kuinka paksua ja hyvää jäätä, niin siellä saattaa paikka paikoin olla veden virtauksesta tai muusta johtuen huomattavasti heikompaa jäätä tai vaikka avovettä.

Jään kantavuuteen vaikuttaa myös tuuli. Viime päivien pohjoistuuli on lohkaissut jäästä paloja irti ja muodostanut paikoitellen laajoja avovesialueita, Häkkinen kertoo.

Lisäksi kevätaurinko ohentaa jäätä. Jään haurastuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti, hän muistuttaa. Aamulla yöpakkasten jälkeen jää voi kantaa hyvin, mutta pettää iltapäivällä auringon lämmön vaikutuksesta.

– Erityisesti jos jään päällä on lunta, se hämää, koska oletetaan että jää on kestävää, vaikka juuri silloin ei näe, millaista jää on lumen alla. Ja lumen alla olevaa jäätä pakkanen ei enää jäädytä uudestaan, Häkkinen sanoo.

Naskalit, sauva... ja harkitse vielä

Merivartioston Häkkisen mukaan on mahdotonta sanoa varmasti, missä jää vielä kantaa kulkijaa varmasti ja turvallisesti. Jos kuitenkin harkitsee jäälle menoa, hän neuvoo muistamaan ainakin nämä ohjeet:

Kerro jollekin minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle.

Ota mukaasi jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, jolla voit kokeilla jään kestävyyttä. Jokin kelluttava väline on myös hyvä apu.

Pakkaa kännykkä ja varavaatteita vesitiiviiseen suojapussiin, että saat kuivaa ylle ja kännykkä toimii, vaikka kastuisit.

Jäälle lähtiessä on käytettävä erityistä harkintaa. Jos olet epävarma, älä mene jäälle.

