Analyysi: Tukholmassa yritettiin rakentaa luottamusta

Kansainvälisen politiikan valokeila sammuu hetkeksi Ruotsissa kun Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Jong-Hon seurueineen pakkaa laukkunsa ja lähtee raportoimaan Pohjois-Korean johdolle keskusteluista.

Osa seurueesta kulkee Suomen kautta, jossa jatketaan keskusteluja, joilla valmistellaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista.

Helsinki lienee sivujuonne Ruotsin rinnalla, jossa neuvotteluihin oli valmistauduttu pitkään ja huolellisesti. Ruotsilla on edelleen mahdollisuus saada päämiesten huipputapaaminen Tukholmaan.

Kahden vuorokauden ajan neuvottelupöydän ympärillä on istunut ulkoministerien lisäksi molemmista maista muutaman hengen neuvottelukunta. Mukana on ollut myös ydinaseriisunnan akateemista osaamista rauhantutkimuslaitos Sipristä.

Kokouspaikat vaihtuivat päivittäin, ilmeisesti turvallisuussyistä ja ehkä myös siksi, ettei ruotsalaismedia jää päivystämään neuvotteluja.

Ruotsin ulkoministeriö on ollut vaitonainen, ei ole antanut tietoja varsinaisista keskustelujen sisällöstä, eikä tule antamaan.

Ulkoministeri Margot Wahlström on muutamaan kertaan lausunut medialle lyhyesti Ruotsin roolista ja siihen kohdistuvista odotuksista. Wahlström on iloinnut siitä,että kokous on juuri Ruotsissa, mutta samalla toppuutellut ruotsalaisten rooliin mediassa kohdistuneita odotuksia.

Ulkoministerien tiedetään puhuneen Korean niemimaan jännittyneestä tilanteesta sekä Ruotsin suojeluvaltiorooliin kuuluvista asioista.

Näihin tehtäviin kuuluu muun muassa vankien vapauttamiseen liittyvä välitystyö. Pohjois-Korealla on hallussaan kolme amerikkalaista vankia, joiden vapauttamisesta on Tukholmassa tiettävästi keskusteltu. Useiden lähteiden mukaan amerikkalaisvankien vapauttaminen juuri ennen mahdollista Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien tapaamista olisi ele, joka parantaisi osapuolten välistä luottamusta.

Pohjois-Koreassa vangittujen ulkomaalaisten kohtelu nousi otsikoihin viime vuonna 22-vuotiaan yhdysvaltalaisopiskelijan Otto Warmbierin kohtalon takia. Pohjois-Koreassa vankina ollut Warmbier lennätettiin vapautumisensa jälkeen Yhdysvaltoihin, mutta hän vaipunut tuntemattomasta syystä koomaan ja kuoli muutamia päiviä paluunsa jälkeen.

Monet yhdysvaltalaiset kärkipolitiikot, myös presidentti Donald Trump, kutsuivat tuolloin Pohjois-Korean hallintoa brutaaliksi.

Tukholmassa on oletettavasti kartoitettu ja pohjustettu useita asiakysymyksiä, toisin sanoen mistä suuremmista kokonaisuuksista toukokuussa halutaan puhua puhua. Esillä on voinut olla myös mahdollisesti pienempiä asioita, joita yritetään sopia alta pois ennen huipputapaamista.

Kaikkein olennaisinta lienee kuitenkin luottamuksen rakentaminen, eikä lähtökohta ole kovin hyvä.

Vain kaksi kuukautta sitten valtiopäämiehet Donald Trump ja Kim Jong-un uhittelivat toisilleen ydinasenapeista ja niiden suuruudesta.

Kevään tapaamista ei myöskään helpota se, että Trump vaihtoi asiaa pohjustaneen ulkoministerinsä Rex Tillersonin.

Lisäksi Etelä-Korean presidentin Moon Jae-Inin ja Pohjois-Korean johtajan huhtikuulle suunnitellun tapaamisen demilitarisoidulla vyöhykkeellä pitäisi toteutua ja onnistua mahdollisimman hyvin..

Tukholma oli vain osa isoa palapeliä - luottamuksen syntyminen on vielä monen etapin takana.