Aurinkoista viikonloppua seuraa hyytävä pohjoistuuli – Ennätyskylmän maaliskuun kylmyys jatkuu

Lämpimiä kevätilmoja saadaan vielä odotetella, sillä alkava viikko on ennusteiden perusteella ajankohtaan nähden tavanomaista kylmempi.

Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan lämpötila on huomenna maanantaina etelässä nollan vaiheilla ja pohjoisessa on muutama aste pakkasta. Tiistaina ja keskiviikkona lämpötilat ovat pakkasella koko maassa.

– Lämpötilat eivät ole niin kylmiä kuin tähän asti, mutta keskimääräistä kylmempiä joka tapauksessa. Tuuli puhaltaa pohjoisesta, sanoo Koskela.

Maan eteläosaan ajautuu lumisateita maanantaina ja pohjoiseen on ennusteen perusteella luvassa runsaitakin sateita viikon puolivälissä. Viikkoon mahtuu myös aurinkoa.

– Perjantai näyttää aurinkoiselta. Torstaina ja sunnuntaina lämpötila voi olla plussan puolella osassa maata.

Kuluva maaliskuu on ehdolla vuosituhannen tähän asti kylmimmäksi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Vielä on auki, jääkö päättyvän kuukauden keskilämpötila alhaisemmaksi kuin vuosien 2006 ja 2013 kylminä maaliskuina. Tämä kuukausi on ollut toistaiseksi 3–4 astetta tavanomaista kylmempi.

Jäät heikkenevät nopeammin kuin arvaatkaan

Suomenlahden itä- länsiosien saaristoissa on kiintojäätä (siirryt toiseen palveluun) 20-40 senttiä riippuen paikasta. Saaristomerellä on sisäsaaristossa kiintojäätä 10-35 senttiä. Perämeren pohjois- ja eteläosan saaristoissa on kiintojäätä 30-70 senttiä.

Sisävesistöissä jäänpaksuus vaihtelee (siirryt toiseen palveluun) etelän noin 30 sentistä pohjoisen reiluun 70:een. Mittaukset ovat viime viikon sunnuntailta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto muistuttaa jäillä liikkujia, että aurinkoisina päivinä jäiden heikkeneminen voi olla ennalta-arvaamattoman nopeaa.