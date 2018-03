Analyysi: Kokoomus tanssii Orpon valssia

Turun ja Varsinais-Suomen kokoomuksessa politiikan kannuksensa hankkinut Petteri Orpo on nähnyt läheltä kokoomuksen herraonnen vaihtelut.

Varsinais-Suomesta kokoomuksen johtoon ovat ennen Orpoa ponnistaneet Sauli Niinistö ja Ville Itälä. Herrojen tiet puoluejohtajina olivat hyvin erilaiset.

Sauli Niinistö nousi kokoomuksen johtoon vuonna 1994, kun Ilkka Suomisen poliittista perintöä vaalineet sosiaaliliberaalit palasivat valtaan Pertti Salolaisen lyhyen ja sekavaksi jääneen kauden jälkeen.

Niinistö johti kokoomusta kovalla kädellä. Hallituspolitiikassa kokoomus liittoutui kevään 1995 vaalien jälkeen SDP:n kanssa. Talous- ja Eurooppa-politiikassa valtiovarainministeri Niinistö oli pääministeri Paavo Lipposen (sd.) tuki ja turva.

Kokoomuksen vaikeat vuodet opettivat

Valtiovarainministerin kovat kasvot kuluttivat Niinistöä ja kokoomusta. Niinistö luovuttikin kokoomusjohtajan nuijan Ville Itälälle vuonna 2001, hyvissä ajoin ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja.

Puoluejohtajana Itälä ei saanut kokoomuksesta otetta. Pääministerikisassa hän jäi SDP:n Lipposen ja keskustan Anneli Jäätteenmäen jalkoihin. Kokoomuksen sisällä Itälän asema mureni palasiksi.

Turkulainen Petteri Orpo otti ensimmäiset askeleensa valtakunnanpolitiikassa turkulaisen sisäministeri Itälän erityisavustajana ja joutui seuraamaan vierestä Niinistön ja Itälän vahdinvaihdon ongelmia.

Orpo palautti kokoomusväen luottamuksen

Varsinais-Suomen kokoomuksen kovassa sisäisessä kisassa Orpo pääsi eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2007. Kokoomuksen johtoon Itälän jälkeen noussut Jyrki Katainen vei puoluetta vaalivoitosta toiseen.

Katainen menestyi kokoomusjohtajana, mutta epäonnistui pääministerinä. Hän jätti leikin kesken ja kesän 2014 suuressa hurmassa kokoomuksen johtoon ja pääministeriksi nousi Alexander Stubb.

Kokoomuksen vahvojen ja heikkojen johtajien sarjassa Stubbin kausi palautti mieliin Pertti Salolaisen 1990-luvun alun vaikeat vuodet. Hurmos suli nopeasti ja Stubb hävisi haastaja Petteri Orpolle kesän 2016 puoluekiokouksessa

Kokoomuksen voitto kevään 2017 kuntavaaleissa osoitti, että Petteri Orpo oli onnistunut palauttamaan äänestäjien luottamuksen kokoomukseen ja kokoomusväen luottamuksen johtoonsa.

Orpo tähtää seuraavaksi pääministeriksi

Orpon ja kokoomuksen päätähtäin on kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Tavoitteena on vaalivoitto, suurimman puolueen asema ja pääministerin tehtävä.

Ensi syksynä mahdollisesti järjestettävät maakuntavaalit ovat eduskuntavaalien esivaali.

Viikonvaihteessa kokoomuksen järjestöväen tapaamisessa Tampereella puoluejohto yritti hälventää kokoomusväen pelkoja, että hallituskumppani keskusta onnistuisi kaappaamaan maakunnat.

Helsingin ja Uudenmaan kapina maakunta-sotea vastaan uhkaa hajottaa kokoomuksen rivejä, mutta Ylen kokoomusaktiiveille tekemän kyselyn tulokset ja myös kokoomusväen tunnelmat Tampereella kertovat, että Orpolla on vielä puolue hanskassaan.

Sote-äänestykset haaste kokoomukselle

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä Orpolla on kuitenkin vielä paimentamista. Hallituksen niukka enemmistö ei kestä isoja repeämiä, ja Orpo korostaa nyt luottamusta: sopimuksista on pidettävä kiinni ja kokoomukseen sopimuskumppanina on voitava luottaa.

Kokoomuksen riveissä on näkynyt sote-halkeamia. Viime kerralla puheenjohtajakisassa mukana ollut kansanedustaja Elina Lepomäki on jo ilmoittanut äänestävänsä hallituksen maakunta-sotea vastaan, ja toisinajattelijoita voi löytyä vielä lisää.

Orpo on syöttänyt epäilijöille sote-lääkettä lupaamalla, että kokoomus voi seuraavassa hallituksessa korjailla maakunta-soten valuvikoja. Valtiovarainministeriö valvoo sote-rahoja ja tarvittaessa heikompia maakuntia lyödään yhteen.

Kokoomusedustajien kapina veisi luottamuksen

Pääministerin tehtävää tavoittelevalla Orpolla on eduskunnan sote-äänestyksissä paljon pelissä. Stubbin lyhyt pääministerikausi sai nolon lopun, kun hallituspuolueiden edustajat lipesivät vaalikuumeessa hallituksen esitysten takaa.

Orpo haluaa kaikin keinoin välttää tilanteen, jossa kokoomus paljastuisi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen heikoksi lenkiksi.

Sipilän hallituksen kaatuminen kokoomusedustajien kapinaan olisi huono enne Orpon omillekin pääministerihaaveille.

