Venäläiset äänestävät parhaillaan presidentinvaaleissa – Yksittäisiä vilppiepäilyjä eri puolilla maata

Venäjällä äänestäminen presidentinvaaleissa on jatkunut aikavyöhykkeiden mukaan Suomen aikaa keskiyöstä lähtien. Viimeiset äänet annetaan ennen iltakahdeksaa Suomen aikaa Kaliningradissa.

Venäjän kansalaiset ovat voineet äänestää myös esimerkiksi Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla ja Syyriassa, jossa on venäläisjoukkoja.

Istuvan presidentin Vladimir Putinin odotetaan voittavan neljännet vaalinsa selvin luvuin. Ennusteiden mukaan hän saisi äänistä noin 70 prosenttia eli lähes kymmenkertaisesti lähimmän haastajansa verran.

– Äänestin Putinia. Jos on jotain, mikä on meitä vastaan tällä hetkellä, se johtuu meitä kaltoin kohtelevasta maailmasta. Putin on vastavoima sille, Etelä-Venäjällä Kaukasuksen lähellä Ust-Dzhegutassa äänestänyt opettaja Ljubov Kachan sanoi uutistoimisto Reutersille.

Venäläiset vaaliviranomaiset ovat ilmoittaneet yksittäisistä vaalivilppitapauksista. Moskovan lähellä Ljubertsyssä sattuneen tapauksen takia kaikki yhden äänestyspaikan äänestysliput julistettiin pätemättömiksi.

Artjomissa lähellä Vladivostokia taas otettiin kiinni mies, joka tunki useita äänestyslipukkeita vaaliuurnaan. Myös Siperian Kemerovon alueella tutkintaan väitteitä vilpistä. Itsenäiset vaalitarkkailijat ja aktivistit ovat ilmoittaneet useista vilppiepäilyistä.

Opposition ehdokas Ksenija Sobtshak äänesti Moskovassa ja kehotti muitakin tekemään niin sen sijaan, että boikotoisivat vaaleja. Vaaleista ulos suljettu oppositioehdokas Aleksei Navalnyi sen sijaan kehotti venäläisiä vaaliboikottiin.

Lähteet: Reuters, AP